https://ukraina.ru/20250212/1061032598.html

Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко

Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко - 12.02.2025 Украина.ру

Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко

Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко в эфире... Украина.ру, 12.02.2025

2025-02-12T19:11

2025-02-12T19:11

2025-02-12T19:11

видео

россия

дональд трамп

сша

украина

ес

оон

балтийское море

танкер

нефть

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Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко в эфире Украина.ру рассказал о том, что будет с российскими танкерами в Балтийском море, от чего зависят объёмы помощи США для Украины при Трампе и как Кишинёв шантажирует Приднестровье. 00:35 – О попытках легализации захватов русских танкеров с нефтью в Балтийском море; 02:29 – Об ответе России на заморозку активов в Европе; 05:52 – О перспективах выхода Прибалтики из БРЭЛЛ; 09:59 – Как страны Запада будут помогать Украине после прихода Трампа к власти в США; 14:32 – Об энергетическом шантаже Приднестровья со стороны Молдавии; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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