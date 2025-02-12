Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко - 12.02.2025 Украина.ру
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Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко - 12.02.2025 Украина.ру
Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко в эфире... Украина.ру, 12.02.2025
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видео
россия
дональд трамп
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украина
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оон
балтийское море
танкер
нефть
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Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко в эфире Украина.ру рассказал о том, что будет с российскими танкерами в Балтийском море, от чего зависят объёмы помощи США для Украины при Трампе и как Кишинёв шантажирует Приднестровье. 00:35 – О попытках легализации захватов русских танкеров с нефтью в Балтийском море; 02:29 – Об ответе России на заморозку активов в Европе; 05:52 – О перспективах выхода Прибалтики из БРЭЛЛ; 09:59 – Как страны Запада будут помогать Украине после прихода Трампа к власти в США; 14:32 – Об энергетическом шантаже Приднестровья со стороны Молдавии; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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балтийское море
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видео, россия, дональд трамп, сша, украина, ес, оон, балтийское море, танкер, нефть, антироссийские санкции, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, приднестровье, приднестровская молдавская республика, транзит, международные отношения, международное право, международная политика, молдавия, постсоветское пространство, бывший ссср, прибалтика, санкции, замороженные активы, видео
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Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко

19:11 12.02.2025
 
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Первый заместитель главного редактора портала RuBaltic.Ru, младший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Максим Бороденко в эфире Украина.ру рассказал о том, что будет с российскими танкерами в Балтийском море, от чего зависят объёмы помощи США для Украины при Трампе и как Кишинёв шантажирует Приднестровье.
00:35 – О попытках легализации захватов русских танкеров с нефтью в Балтийском море;
02:29 – Об ответе России на заморозку активов в Европе;
05:52 – О перспективах выхода Прибалтики из БРЭЛЛ;
09:59 – Как страны Запада будут помогать Украине после прихода Трампа к власти в США;
14:32 – Об энергетическом шантаже Приднестровья со стороны Молдавии;
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19:11Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
18:17Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса
18:11Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
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