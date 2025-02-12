https://ukraina.ru/20250212/1061022663.html

Многополярность как её нет, и почему она будет

Многополярность как её нет, и почему она будет - 12.02.2025 Украина.ру

Многополярность как её нет, и почему она будет

Мы живём в странное и противоречивое время, когда происходит овеществление идей. Причём естественным образом представление об идее предшествует появлению её материальной формы. Тот самый случай, когда от регулярного повторения слова "халва" во рту становится сладко. Вот то же с многополярностью

2025-02-12T16:47

2025-02-12T16:47

2025-02-12T16:47

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Мы уже привыкли считать многополярный мир реальностью, но… Стоило пройти выборам в США, как стало очевидно – мир всё ещё однополярный, и международная политика является частным случаем внутренней политики США.Не верите? Посмотрите сами.Перед выборами весь мир разделился на сторонников Трампа и Харрис. Вспомните ситуацию в российских социальных сетях – народные массы активнейшим образом обсуждали, действительно ли российский президент считает выгодной для России победу Камалы Харрис или это такой хитрый план, а на самом деле он думает договориться с Трампом?После выборов и в США, и за их пределами немедленно начался процесс переориентации на политику нового президента. Это при том, что политику эту никто толком не понимает (включая самого Трампа).При этом любые изменения внутри США сильнейшим образом отражаются на всём мире.Взять хотя бы, пресловутую "повесточку" в вопросах "гендерной инклюзивности". Казалось бы – внутреннее дело США, но отказ от политики гендерного равенства в крупнейших транснациональных корпорациях резко меняет правила игры на рынке труда ЕС. Прекращение приёма на работу женщин и представителей сексуальных меньшинств просто для того, чтобы обеспечить необходимую "инклюзивность" и "толерантность" даже частью работодателей принуждает менять правила и всех остальных – ведь появляется избыток претендентов, которые могут похвастаться только своей сексуальной ориентацией…А изменение политики крупнейших производителей медиаконтента? Вот, например, отказался от программ толерантности Disney – это ведь не только отказ от всовывания куда надо и куда не надо негров и геев, это изменение идеологии, которую будут нести новые фильмы. А если учесть, что "гендеры" размножаются только благодаря пропаганде, то число сексуальных девиаций в европейских обществах будет сокращаться.Это, разумеется, частный случай, который отразится преимущественно на Европе.Но вот, например, вопрос миграции – Трамп ещё не успел стать президентом (а он обещал изменение политики в этом вопросе ещё в первый приход в Белый дом), а его подходы к миграционной политике стали актуальны и для Европы, и для России.Изменение миграционной политики в России сильнейшим образом отражается на ситуации в Средней Азии. Дело не только в том, что сократится поток средств от трудовых мигрантов, но и опять обострятся проблемы с перенаселённостью, а, главное, усилятся вызовы для правоохранительных органов – ведь сейчас исламисты едут в Россию, где режим значительно более либеральный.А история USAID? Структура, конечно, до крайности коррумпированная и неэффективная, но оказывавшая влияние на самые разные стороны жизни различных государств (даже организацией миграции из Киргизии в Россию занимались). А какое влияние оказала публикация документов этой организации! Соевые "оппозиционеры" плачутся в социальных сетях по поводу того, что государственная пропаганда была правдивой (большая часть этого контента поддельная – современные грантоеды абсолютно аморальны, и всё отлично понимали, что, однако, его пропагандистского значения никак не отменяет).Да, в конце концов, посмотрите на вопрос войны и мира – стоило Трампу стать президентом, как немедленно стронулся с места вопрос проведения мирных переговоров по Украине. А ведь вспомните – до того свои посреднические услуги предлагали, кажется, все государства, претендующие на статус полюсов "многополярного мира". Но заработал только единственный полюс – однополярного мира…Тем не менее, жить этому миру осталось недолго. США отчасти не справляются с обязанностями мирового полюса, отчасти откровенно им тяготятся.Вспомним, что первое президентство Трампа началось с угроз в адрес Северной Кореи и Ирана, которые, как тогда писали, могли привести к мировой ядерной войне. Никакой войны – ни мировой, ни локальной, не случилось, а весь пар ушёл в свисток. Более того, Трамп и сейчас с этими государствами не сильно рвётся связываться…Зато он связался с Израилем. И? И ничего. Буквально сразу же после предложений по "окончательному решению палестинского вопроса" процесс потянулся своим чередом, так, как его спланировали в Иерусалиме.Кстати, вспомните отношения нынешних вассалов США с Вашингтоном. Можно ли было представить, чтобы Сомоса или Дювалье вмешивались в выборы в США без радикальных изменений в их организмах? А Порошенко и Зеленский чувствуют себя не только равноправными партнёрами Вашингтона, но и спокойно влезают во внутриамериканские дела. И ничего, нормально. Американцы терпят.В связи с этим, у нас есть существенные сомнения в том, что миротворческие инициативы Трампа закончатся чем-то толковым – ему просто нечем влиять на Украину. Хотя выглядит это дико – получается заморозить средства российских предприятий и частных лиц можно, а украинских нельзя? Получается, что так.В результате мы можем наблюдать политику отказа США от собственного статуса великой державы под лозунгом "сделаем Америку великой снова".Новый глава Госдепа Марк Рубио:"Монополярный мир – это ненормально. Это была аномалия, продукт окончания холодной войны. Нам придётся вернуться к мультиполярному миру с великими державами в разных регионах".Не секрет и почему это происходит – США устали, они считают, что управление миром слишком дорого им обходится.В этом есть элемент правды – поддержание статуса дорого обходится.Правда, опыт России подсказывает, что отказ от этого статуса обходится ещё дороже. Но американцы пусть убеждаются в этом на своём опыте.О развале однополярного мира можно прочитать в статье Владимира Скачко "В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности"

https://ukraina.ru/20250204/1060797601.html

https://ukraina.ru/20240620/1055751470.html

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мнения, сша, россия, европа, дональд трамп, ес, многополярный мир