https://ukraina.ru/20250212/1061016707.html

Ветра перемен. На Западе признали неспособность бороться против черного рынка нефти

Ветра перемен. На Западе признали неспособность бороться против черного рынка нефти - 12.02.2025 Украина.ру

Ветра перемен. На Западе признали неспособность бороться против черного рынка нефти

Исчезновение тотального влияния американской Демпартии на американские СМИ привело к удивительным вещам: они неожиданно начали писать о том, что еще недавно было сплошным табу.

2025-02-12T14:08

2025-02-12T14:08

2025-02-12T14:08

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То есть позволяют себе смотреть на окружающий мир несколько более реалистично, чем раньше.Деловое издание Bloomberg, которое активно продвигало и оправдывало антироссийские санкции, опубликовало статью известного эксперта Хавьера Бласа, соавтора книги-бестселлера "Мир на продажу: деньги, власть и торговцы земными недрами".Ее автор утверждает: несмотря на то, что Запад постоянно гоняется за неуловимым теневым флотом подсанкционных стран, регулярно принимая по этому поводу какие-то меры и резолюции, "черный рынок" нефти все равно будет процветать в глобальном масштабе.Причем прежде всего именно потому, что западные правительства сами не желают подорожания нефти. А так называемая теневая торговля энергонерсурсами является невероятно доходным бизнесом – даже при определенных потерях."Контрабанда нефти – дело непростое, но настолько прибыльное, что любые препоны лишь слегка замедляют его. Да, власти (западных стран) могут несколько урезать финансовую выгоду от нелегальных баррелей, однако в итоге нефть все равно потечет рекой.Собственно, именно это она и делает. Санкции Запада не мешают трем ведущим экспортерам – России, Ирану и Венесуэле качать до 16 миллионов баррелей сырой нефти и других жидких нефтепродуктов в сутки. Предположим, эта троица продает нефть с двадцатипроцентной скидкой относительно рыночных цен. Давайте посчитаем: все равно выходит по миллиарду долларов в день.Суммы на кону настолько велики, а бизнес настолько прибылен, что все участники рынка – продавцы, покупатели и посредники – крайне заинтересованы в поиске альтернативных маршрутов, уловок и лазеек, чтобы шестеренки не прекращали вращаться", – констатирует автор Bloomberg.Хавьер Блас прямо пишет о том, что большинство стран мира, включая Китай и Индию, вообще не считают, что российская, иранская или венесуэльская нефть является "запрещенной", и работают с ней в своих интересах. Помешать этому на самом деле попросту невозможно – самая населенная часть планеты живет в режиме, где хотелки Запада не имеют никакой силы."Глобальный Юг не желает поддерживать Вашингтон, Брюссель и Лондон", – констатирует он очевидное.Но главная причина провала санкций заключается, по его мнению, в том, что западные правительства сами не желают повышения цен на бензин у себя дома.В качестве примера подобных противоречий Хавьер Блас приводит недавние действия президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, который подписал санкционный акт, предписывающий американской администрации возобновить кампанию "максимального давления" на иранский нефтяной сектор, чтобы "свести экспорт иранской нефти к нулю".Он отмечает, что Трамп подписывал его без особого желания, надеясь, что использовать эти санкции не придется.Ну а в реальности действия президента Америки вообще оказались блефом.Спустя несколько дней, когда Министерство финансов США торжественно заявило о том, что оно намерено уничтожить целую транспортную сеть, созданную Израилем для обхода нефтяных санкций, эксперты разузнали, что на самом деле эти карательные меры коснулись одного большого нефтяного танкера и еще двух малых.Это выглядит смешно, если учитывать, что за последние годы Иран использовал для перевозки своей нефти более 500 танкеров. Причем, больше половины из них до сих пор не находятся в каких-то запретительных списках.Более того, Bloomberg приводит весьма впечатляющие данные, согласно которым Исламская Республика добывает и перевозит под западными санкциями больше энергоресурсов, чем раньше."Совокупная нефтедобыча в Иране приближается к пиковому уровню за сорок с лишним лет.Кроме того, Тегеран добывает не только сырую нефть – главный объект санкций, – но и другие нефтепродукты, в частности, конденсаты и сжиженный природный газ, а им обойти ограничения (любые) еще проще. Более того, за последние годы эти товары пережили настоящий бум.Сложите все вместе, и получится, что за прошлый год Иран добывал порядка 4,5 миллиона баррелей в сутки – а это третий по величине показатель с 1978 года", – констатирует Хавьер Блас.Как утверждает Bloomberg, в начале 2022 года, когда Джо Байден ввел "самые строгие за всю историю" санкции против российского нефтяного сектора, поддержанные всей мощью коллективного Запада, Москва сумела решить эту проблему примерно за двадцать пять дней.Россия учитывала тот фактор, что западные рынки сами чрезвычайно зависят от энергоресурсов, а западные власти, несмотря на их риторику, не могут допустить чрезмерного подорожания топлива.Находящиеся у власти американские демократы все время опасались, что борьба с российским теневым флотом приведет к подорожанию бензина, подорвет западную экономику, и в сумме это обеспечит победу Трампа. Хотя лидер республиканцев все равно разгромил незадачливую Камалу Харрис."Это политический провал, и позорное бездействие лишь слегка замаскировано бравурной риторикой. До тех пор пока западные правительства отказываются больше платить за нефть, чтобы вывести из игры черный рынок, Россия, Иран и Венесуэла будут продавать свои баррели как ни в чем не бывало", – написал Хавьер Блас.Так что, пресловутый теневой флот и дальше будет бороздить волны мировых океанов.Также о рынке нефти – в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250124/1060538533.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, запад, иран, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, bloomberg