https://ukraina.ru/20250212/1061030039.html

Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"

Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню" - 12.02.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"

Европу на этой неделе ожидает много важных встреч и мероприятий, ключевое из которых – Мюнхенская конференция. Все встречи, как утверждается, будут так или иначе посвящены окончанию украинского конфликта

2025-02-12T17:50

2025-02-12T17:50

2025-02-12T17:59

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Мюнхенская конференция по безопасности стартует в пятницу, 14 февраля, в Германии. Главы и представители государств соберутся в Мюнхене именно для того, чтобы обсудить Украину. Главой Мюнхенской конференции в данный момент является политик и дипломат, бывший постпред Германии в ООН, экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген.Американскую делегацию в Мюнхене возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, также в нее вошли глава Пентагона Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.С Хегсетом во вторник, 12 февраля, в марках "Рамштайна" уже встретился министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее, приехав в Брюссель, он заявил, что Киев готов к переговорам по завершению конфликта."Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", – сказал он в комментарии журналистам.Украинские СМИ сообщали, что Умеров планирует провести двухсторонние встречи с главами военных ведомств стран–союзниц, обсудить продление поставок военной помощи в 2025 году и вложения в украинскую оборонную промышленность."Капитализм в самой грубой и гадкой форме"Всей Европой ждали и встречали, конечно же, Джей Ди Вэнса: в Париже его встретил президент Эмманюэль Макрон, они провели встречу в Елисейском дворце и в рамках рабочего обеда обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, среди которых острейший – пошлины, которые против европейских стран планирует ввести Дональд Трамп."Но главная тема – Украина", – подчеркнул в комментарии RFI некий дипломатический источник.В эти же дни украинская делегация должна встретиться и с Вэнсом, и со спецпосланником Трампа по Украине Келлогом, а Трамп накануне подтвердил информацию СМИ, что в Киев (возможно, тоже на этой неделе) приедет министр финансов США Скотт Бессент – первый член новой американской администрации, который посетит Украину."Эта война ДОЛЖНА и скоро закончится — слишком много смертей и разрушений", — написал Трамп.Ну а встреча в Париже прошла не без эксцессов: приветствуя Вэнса и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, обнимая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и целуя главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Макрон демонстративно не подал руки премьер-министру Индии Нарендре Моди, который хотел с ним поздороваться. Слишком уж нарочито, чтобы не попасть во все сюжеты."Рамштайн" многие СМИ в этот раз окрестили "прелюдией" к Мюнхенской конференции, на которой будут решаться все важные вопросы. Ещё одна цель – знакомство европейских лидеров с Вэнсом, в том числе – в роли второго человека Соединённых Штатов.Основная задача Штатов во всех этих встречах – переложить бремя помощи Украине на Европу, уверяют многие эксперты."Речь идёт о сотнях миллиардов долларов военной и экономической помощи Украине. Трамп действует очень жестко, как настоящий грубый бизнесмен из эпохи первоначального накопления капитала. После развала СССР капитализм и у нас, и в США вернулся к своей самой грубой и гадкой форме.США сами себя вырезают из системы международного разделения труда ради сохранения рабочих мест. Это то, что случилось у нас в результате санкций. Обратите внимание, у людей стало больше работы, потому что меньше стали завозить импорта, кое-что надо делать и здесь. Но пострадали сотрудники гуманитарных НКО. То же самое происходит и в США, только они сделали это добровольно. Мы были выброшены в эту ситуацию благодаря санкциям, а Трамп сделал это самостоятельно через тарифы", – рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Об этом же, но уже в ключе непосредственной военной помощи в среду заявил и шеф Пентагона:"Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и не входящих в регион, США не направят туда свои войска".Издание Politico в свою очередь пишет, что европейские лидеры изо всех сил стараются попасть в переговорный процесс по завершению украинского конфликта, чтобы сохранить свою роль и не попасть под всецелое влияние Трампа."Как [европейцы] позиционируют себя… быть за столом, а не в меню. Вот и весь спор", — приводит издание цитату бывшего помощника генсекретаря НАТО Камиля Гранда.Воевать готова ЭстонияС этим, вполне вероятно, связаны и бесконечные в последнее время заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (которому вот-вот, через неделю, предстоят выборы) о том, что необходимо положить конец бесконечному наращиванию вооружения, публикация газеты The New York Times о том, что европейские страны точно не смогут направить на Украину 200 тысяч миротворцев, как хочет Владимир Зеленский.Даже 40 тысяч – непозволительная роскошь, признаётся в комментарии изданию анонимный европейский чиновник.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тем временем заявил, что Будапешт отправит миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана – вместо того, чтобы на эти деньги купить оружие для ВСУ, как это делают остальные страны.Издание Report, проанализировав данные аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и Евростата, пишет, что Испания, Бельгия, Франция, Венгрия и Словакия в январе закупили нефть и газ из России на 1,2 млрд евро.Но у Киева пока ещё остаётся один верный военный союзник в Европе – Эстония. В большом интервью ERR, в котором удивительно многие вопросы были посвящены выдворению мигрантов из США, министр иностранных дел страны Маркус Цахкна заявил: Эстония в случае нового нападения на Украину будет несомненно её защищать."Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу в соответствии с эстонским законодательством", – сказал он.О первых результатах встреч - в материале Алексея Туманова Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

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эксклюзив, украина, сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, кит келлог, рамштайн, оон, пентагон