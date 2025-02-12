https://ukraina.ru/20250212/1060989699.html

Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика?

Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? - 12.02.2025 Украина.ру

Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика?

Какие цифры и факты обсуждают на этой неделе в мире и на Украине?

2025-02-12T06:35

2025-02-12T06:35

2025-02-12T06:35

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

европа

владимир зеленский

такер карлсон

оон

оружие

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Во-первых, это новые разоблачения Такера Карлсона, который рассказывает о перепродаже Украиной оружия и о богатеньких украинцах, которые заполонили Европу.Стали известны официальные цифры: сколько украинских граждан сбежало от мобилизации.Какое количество разводов прогнозируется на Украине и что вообще будет в дальнейшем: кто же там будет жить?Но самое главное: шокирующее заявление Трампа о недрах страны, которые он решил прибрать к рукам.Но не всё так просто с этим "гениальным планом"!Давайте разбираться, почему.Трамп и редкоземельный мирСтала известна цифра: "500 миллиардов долларов" хочет получить Трамп от Украины.Причём, как он сказал в эфире "Фокс ньюз", независимо от того, будет ли соглашение о перемирии или нет.Вот что сказал Дональд Трамп:"У них есть очень ценные земли с точки зрения редкоземельных металлов, нефти, газа и многого другого.Я сказал им, что хочу получить эквивалент в размере 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных металлов. И они по сути согласились.По крайней мере, мы не чувствуем себя дураками. Иначе мы бы точно были дураками. Мы не можем продолжать платить эти деньги".Для начала нельзя не отметить, как Трамп от слов "там гибнут люди, мы не можем этого допустить" как-то быстро и ненавязчиво перешёл к вопросу "сколько вы нам должны".Почти так же быстро, как от разговоров про то, что войну в секторе Газа надо немедленно прекратить - к рассуждениям о том, что "мы построим там новую Ривьеру, а палестинцы должны оттуда уйти".Цинизм, и в одном, и во втором случае, просто потрясающий.Но что же именно и как хочет получить Трамп?"Чтобы не чувствовать себя дураками".Что с редкоземельными?Редкоземельные, которых много на Украине? Так их в самих США - 21 миллион тонн. Потребность всего мира в год - 150 тысяч тонн.Да, их сложно добывать. Поэтому весь мир покупает их у Китая. Но в любом случае редкоземельные легче добывать в самих США. Или в Гренландии, даже под толщей льдов. Или во Вьетнаме, где тоже приличные запасы.На Украине редкоземельные находятся в гранитных породах, и добывать редкозёмы получится в три раза дороже мировой цены.Легче тогда уже на дне океана, где их обнаружили японские геологи в размере каких-то невероятных миллиардов тонн.Раньше, кстати, редкоземельные спокойно добывали в США, еще в 80-е годы. И перестали, потому что легче покупать в Китае.И самое главное: чтобы их добывать, надо построить современные заводы. За всё время, что запасы редкозёмов разведаны (это было сделано, конечно, ещё в СССР, с тех пор Украина никакой георазведки не проводила), добывать их здесь никто не стал. Нерентабельно!Шоу Трампа и ЗеленскогоТак зачем же это Трампу, который может получить (и наверняка моментально получил) всю эту информацию от своих советников?Видимо, это просто шоу, он хочет получить поддержку избирателей, особенно в том случае, если американские деньги и оружие продолжат поступать на Украину.Ведь он обещал прекратить войну? Пока не получилось. Зато США получат редкоземельные. Вот такая нехитрая логика Трампа."Я их заставил платить".Шоу охотно подхватил Зеленский. Демонстрация карты Украины с запасами ресурсов, которые угодливо предлагает Зеленский США, уже шокировала украинское общество.Что ж, народу надо продолжать погибать за недра, которые уже проданы США? Получается, так.Независимо от того, сможет ли Трамп получить "нефть, газ и редкоземельные", или это окажется совершенно нерентабельным делом.Поражает сам цинизм происходящего.- Вы должны нам 500 миллиардов!- Полностью к вашим услугам. Недра, люди, земля? Редкоземельные желаете? Пожалуйста!Это "решение" украинские политологи из прислуги Зеленского, уже называют "феноменальным". Расхваливают на все лады.Ведь добыча редкоземельных была раньше нерентабельной. Но теперь, благодаря Трампу, все изменится.Как это может измениться? У Трампа есть секретные механизмы? Он великий химик или физик? Он изобрёл что-то невероятное?Кажется, Трамп просто великий пустослов.Кстати, может кто-нибудь объяснить, почему, если США "помогли" на 100 миллиардов (по словам того же Зеленского), Трамп хочет теперь забрать недра на 500 миллиардов?Такер Карлсон: Половина оружия с Украины уходит на сторонуТакер Карлсон, знаменитый американский журналист, сказал, сколько оружия Украина перепродаёт."Они продают оружие наркокартелям. Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им поставляем. Это факт, не домыслы. Они продают его, и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление".Никто, конечно, не сомневался в этом. Украина, распродавшая всю почти советскую военную технику, в огромном масштабе оставленную ей в наследство Ельциным и Горбачевым, будет продолжать делать то же самое и с техникой американской.Это всё те же самые "руки, которые ничего не крали", как говаривал президент Ющенко, демонстрируя свои верхние конечности.В это время за его спиной улетучивалась огромная страна, которая была построена СССР.Со свистом улетучивались заводы, пароходства (два, одно из них - крупнейшее в мире), военная техника, угольные шахты, поля пшеницы и полезные ископаемые.Везде, где что-то осталось, уселись новые хозяева.Украина в первые два десятилетия своей так называемой "независимости" стала одним из крупнейших поставщиков оружия и военной техники в мире (продавали советское).Почему бы теперь Украине не продолжить снабжать всех желающих теперь уже американским оружием?"Весь город полон украинцев, они спускают по миллиону в день"И ещё одно интересное наблюдение Такера Карлсона:"В прошлые выходные у меня была встреча на горнолыжном курорте в Альпах. Весь город полон украинцев. Они спускают по миллиону долларов в день. И так по всей Европе. Самые богатые люди - украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому американскому налогоплательщику."Такер Карлсон еще не рассказал, что все эти горнолыжные очереди из супербогатых украинцев состоят наполовину из жен, детей и самих руководителей националистических "штурмовых бригад". На фронте, конечно же, находятся другие: те, кого поймали вчера и позавчера ловцы из ТЦК.Только один вариант остается у тех, кто выбирал Зеленского и его сказки про "краину мрий" (страну мечты) в далеком уже 2019 году. Называется "делать ноги".Сколько сбежало1,41 миллиона мужчин призывного возраста бежали из "страны мечты" Зеленского с 2022 года. Это официальные данные ООН.Но это только зарегистрированные беженцы. Например, люди, получившие гражданство России, здесь не учитываются.А из членов официальных делегаций, которые Украина отправляла за рубеж, не вернулись на родину в 2024 году 12 тысяч человек!Сколько же было тех делегаций? Все, что ли, не вернулись?Только и приходят сообщения: то целый оркестр остался в Европе, то семья каратистов не вернулась.О чем говорить, если не вернулся из заграничной командировки директор их Музея национальной памяти!Новые украинцыНа Украину планируется завезти 8,5 миллионов мигрантов из Бангладеш, Индии и Африки.Это "единственный способ преодолеть демографический кризис", говорит украинский эксперт Воскобойник.То есть что? Украинские женщины будут создавать семьи с непальцами и африканцами?Видимо, да.Такие планы.Кстати, о положении в семьях.Рекорды украинских семейВ 2024 на Украине зарегистрировано почти 35 тысяч разводов. Это на 42 процента больше, чем в 2023.Женятся же наоборот, меньше - на 20 процентов.Прогнозируется, что половина семей на Украине не выдержат "войны, миграции и экономического кризиса".А немецкая газета "Die Welt" приводит другие шокирующие цифры.50 процентов проституток в Европе - это женщины-украинки.В Германии таких - 200 тысяч.Даже как-то не верится. Неужели столько?Такова реальность "страны мечты" Зеленского.Страну разворовали, землю продали, недра пытаются тоже стырить и продать. Народ изничтожили, женщин выгнали на панель в Европу."Страна мечты", не иначе.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, европа, владимир зеленский, такер карлсон, оон, оружие