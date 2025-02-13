https://ukraina.ru/20250213/1061033338.html

Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область

Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область - 13.02.2025 Украина.ру

Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область

Бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка Киева притормозить наступление ВС РФ и выиграть хоть какое-то время. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T03:15

2025-02-13T03:15

2025-02-13T03:15

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всу

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Главная проблема обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительную часть этой группировки ВСУ когда-то перебросили под Курахово, сообщил эксперт. Но в результате боев от нее ничего не осталось (Курахово и поселки ВС РФ освободили, устроив ВСУ два кармана), уточнил он.Поэтому командованию ВСУ надо думать, где взять силы для Покровска, учитывая, что войска обходят город и выравнивают линию фронта, чтобы занять хорошие стартовые позиции для захода в Днепропетровскую область, указал он."Противнику везде надо нас останавливать и создавать районные укрепления. Повторюсь, бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка притормозить наше наступление и хоть какое-то время выиграть", — отметил специалист.Оперативное искусство всегда бьет тактику. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. И единственная цель Киева в Донбассе – притормозить ВС РФ, чтобы изменить ситуацию на оперативном уровне, заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061026188.html

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