Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область - 13.02.2025 Украина.ру
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Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область
Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область - 13.02.2025 Украина.ру
Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область
Бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка Киева притормозить наступление ВС РФ и выиграть хоть какое-то время. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T03:15
2025-02-13T03:15
новости
россия
днепропетровская область
киев
покровск/красноармейск
бои
наступление
оборона
всу
вс рф
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Главная проблема обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительную часть этой группировки ВСУ когда-то перебросили под Курахово, сообщил эксперт. Но в результате боев от нее ничего не осталось (Курахово и поселки ВС РФ освободили, устроив ВСУ два кармана), уточнил он.Поэтому командованию ВСУ надо думать, где взять силы для Покровска, учитывая, что войска обходят город и выравнивают линию фронта, чтобы занять хорошие стартовые позиции для захода в Днепропетровскую область, указал он."Противнику везде надо нас останавливать и создавать районные укрепления. Повторюсь, бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка притормозить наше наступление и хоть какое-то время выиграть", — отметил специалист.Оперативное искусство всегда бьет тактику. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. И единственная цель Киева в Донбассе – притормозить ВС РФ, чтобы изменить ситуацию на оперативном уровне, заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250212/1061026188.html
россия
днепропетровская область
киев
покровск/красноармейск
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новости, россия, днепропетровская область, киев, покровск/красноармейск, бои, наступление, оборона, всу, вс рф, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Киев, Покровск/Красноармейск, бои, наступление, оборона, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, СВО, Спецоперация

Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область

03:15 13.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка Киева притормозить наступление ВС РФ и выиграть хоть какое-то время. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Главная проблема обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительную часть этой группировки ВСУ когда-то перебросили под Курахово, сообщил эксперт. Но в результате боев от нее ничего не осталось (Курахово и поселки ВС РФ освободили, устроив ВСУ два кармана), уточнил он.
"Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку. То есть для обороны Покровска их оттуда никак не снимешь", — подчеркнул Рамм.
Поэтому командованию ВСУ надо думать, где взять силы для Покровска, учитывая, что войска обходят город и выравнивают линию фронта, чтобы занять хорошие стартовые позиции для захода в Днепропетровскую область, указал он.
"Противнику везде надо нас останавливать и создавать районные укрепления. Повторюсь, бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка притормозить наше наступление и хоть какое-то время выиграть", — отметил специалист.
Оперативное искусство всегда бьет тактику. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. И единственная цель Киева в Донбассе – притормозить ВС РФ, чтобы изменить ситуацию на оперативном уровне, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО на Украине — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью
Вчера, 17:30
Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металловПрисутствие американцев на любой территории не имеет ничего общего с безопасностью России. Это взаимоисключающие вещи. Деньги, которые США вложили в агрессию Украины и НАТО против нас, были потрачены на поражение России. То есть они хотели нас убить, а теперь мы должны им за это заплатить? А кто будет возмещать наши затраты на ведение войны?
 
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