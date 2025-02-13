Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область
Бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка Киева притормозить наступление ВС РФ и выиграть хоть какое-то время. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Главная проблема обороны Покровской агломерации состоит в том, что значительную часть этой группировки ВСУ когда-то перебросили под Курахово, сообщил эксперт. Но в результате боев от нее ничего не осталось (Курахово и поселки ВС РФ освободили, устроив ВСУ два кармана), уточнил он.
"Последние ее силы сейчас удерживают район Дачного и Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку. То есть для обороны Покровска их оттуда никак не снимешь", — подчеркнул Рамм.
Поэтому командованию ВСУ надо думать, где взять силы для Покровска, учитывая, что войска обходят город и выравнивают линию фронта, чтобы занять хорошие стартовые позиции для захода в Днепропетровскую область, указал он.
"Противнику везде надо нас останавливать и создавать районные укрепления. Повторюсь, бои за Котлино и Удачное – это не более чем попытка притормозить наше наступление и хоть какое-то время выиграть", — отметил специалист.
Оперативное искусство всегда бьет тактику. ВСУ могут что-то выиграть на тактическом уровне, но на оперативном уровне Россия владеет инициативой. И единственная цель Киева в Донбассе – притормозить ВС РФ, чтобы изменить ситуацию на оперативном уровне, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
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