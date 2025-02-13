Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Сейчас перед командованием ВС РФ стоит выбор: продолжать наступление на Константиновку или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в карман под Мирноградом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим ВС РФ продвигаются к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, рассказал эксперт.
"Кроме того, в результате наших наступательных действий восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части. Эта выемка – наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк", — уточнил Рамм.
Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в эту выемку, отметил он.
Возможно, что две таких операции будут проходить одновременно, уточнил майор.
"Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область", — заключил собеседник издания.
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