https://ukraina.ru/20250213/1061027018.html

Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска

Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска - 13.02.2025 Украина.ру

Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска

Сейчас перед командованием ВС РФ стоит выбор: продолжать наступление на Константиновку или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в карман под Мирноградом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T04:15

2025-02-13T04:15

2025-02-13T04:15

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Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим ВС РФ продвигаются к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, рассказал эксперт.Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в эту выемку, отметил он.Возможно, что две таких операции будут проходить одновременно, уточнил майор."Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

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