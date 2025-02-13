Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска - 13.02.2025 Украина.ру
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Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска
Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска - 13.02.2025 Украина.ру
Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска
Сейчас перед командованием ВС РФ стоит выбор: продолжать наступление на Константиновку или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в карман под Мирноградом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-02-13T04:15
2025-02-13T04:15
новости
россия
дзержинск (торецк)
славянско-краматорская агломерация
вс рф
всу
константиновка
трасса
донбасс
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Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим ВС РФ продвигаются к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, рассказал эксперт.Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в эту выемку, отметил он.Возможно, что две таких операции будут проходить одновременно, уточнил майор."Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html
россия
дзержинск (торецк)
славянско-краматорская агломерация
константиновка
донбасс
харьковская область
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новости, россия, дзержинск (торецк), славянско-краматорская агломерация, вс рф, всу, константиновка, трасса, донбасс, сво, харьковская область, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Славянско-Краматорская агломерация, ВС РФ, ВСУ, Константиновка, трасса, Донбасс, СВО, Харьковская область, Спецоперация

Движение на Константиновку или разгром "кармана" ВСУ: эксперт о том, чем займутся ВС РФ после Дзержинска

04:15 13.02.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сейчас перед командованием ВС РФ стоит выбор: продолжать наступление на Константиновку или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в карман под Мирноградом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим ВС РФ продвигаются к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, рассказал эксперт.
"Кроме того, в результате наших наступательных действий восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части. Эта выемка – наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк", — уточнил Рамм.
Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром частей ВСУ, которые попали в эту выемку, отметил он.
Возможно, что две таких операции будут проходить одновременно, уточнил майор.
"Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 16:53
А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим ПутинЕсли абстрагироваться от происходящего на поле боя, где российская армия продолжает освобождать новые населенные пункты, вся политико-дипломатическая инициатива вокруг конфликта на Украине в последнее время исходит практически полностью из Соединенных Штатов. Но говорит ли это о решающей роли Америки в этом вопросе?
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Славянско-Краматорская агломерацияВС РФВСУКонстантиновкатрассаДонбассСВОХарьковская областьСпецоперация
 
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