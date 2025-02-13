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А Янкович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом Украины

А Янкович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом Украины - 13.02.2025 Украина.ру

А Янкович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом Украины

Все те политики, которые хотят участвовать в президентских выборах на Украине, должны в них участвовать свободно. Кроме Виктора Януковича, который и так на сегодня является единственным легитимным президентом Украины, что очень легко доказать , - заявила некогда могущественный соратник экс-президента Анна Герман

2025-02-13T05:35

2025-02-13T05:35

2025-02-13T05:38

украина

вашингтон

руанда

виктор янукович

юлия тимошенко

пол манафорт

партия регионов

эксклюзив

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Украинский политик Анна Герман, бывший соратник Виктора Януковича, внезапно всплыла в информационное поле. Три последних года она не проживает на Украине из-за угрозы преследования. Все это время в основном занималась непубличной гуманитарной деятельностью. И вот во время Молитвенного завтрака в Вашингтона Анна Герман была замечена в компании Юлии Тимошенко, которая в последнее время проявляет активность на политической ниве. После смены хозяина Овального кабинета Тимошенко отправилась наводить мосты с новыми лоббистами от республиканцев. Что вполне ожидаемо. Но вот, что совсем неожиданно, так это компания Анны Герман, которая, во-первых, многие годы была членом вражеской для тимошенковской "Батькивщины" "Партии регионов", во-вторых, последние годы находится за границей. Однако Герман тесно в свое время сотрудничала с политтехнологом Полом Манафортом, который был перед первой президентской каденцией Трампа - главным политтехнологом нынешнего президента и даже отсидел в тюрьме за неуплату налогов с украинских гонораров от Януковича. И вот эти контакты были бы очень полезны Тимошенко и её команде для подготовки к выборам на Украине.Видимо давние связи Герман с Манафортом, а последнего с Трампом и позволили соратнице Януковича всплыть из политического небытия. И теперь, став снова востребованной в политической тусовке Украины, Анна Герман впервые за долгое время дала интервью украинскому журналисту Александру Шелесту*. Ведущий начал с того, что есть примерный мирный план Кита Келлога, который подразумевает "перемирие-прекращение огня– выборы". И даже обсуждается возможность, чтобы допустить к выборам всех оппозиционных кандидатов, даже бывшего президента Виктора Януковича. На это Анна Герман ответила: "Януковичу зачем идти на выборы? Он остается в правовом поле легитимным, легитимно избранным президентом. … это было незаконно, и это можно доказать (захват власти в Киеве в 2014 году и лишение Януковича президентства – ред.). Но я в бы не хотела говорить об этом. Я бы хотела говорить о том, что все люди, которые хотят претендовать на этот пост, должны быть допущены к выборам. Это единственный путь избежать гражданского конфликта в Украине".На замечание журналисты, что такое решение не примет украинское общество и выйдет на новые протесты, Герман ответила:"Мой опыт подсказывает, что народ не выходит на улицу без организатора. И это будет не очень умно делать еще один Майдан, еще одну какую-то революцию внутри Украины, потому что это смерти подобно. Гражданский конфликт может быть. Предвидя подобный сценарий, и был организован вот этот форум "Украина-Руанда" (в Вашингтоне во время Молитвенного завтрака, на котором присутствовали Анна Герман, Юлия Тимошенко – ред.). Может быть, кто-то, кто видит такой сценарий, пытался предупредить украинцев. Если в Украине опять будет столкновение, опять революция, и если начнётся какой-то гражданский конфликт между самими украинцами, это может быть страшно. Я была в Руанде, знакома с супругой президента Руанды, и я видела всё, что там происходит. Я понимаю, как они потом это закончили (гражданский конфликт – ред.), какая страна сегодня, как она идёт вперед".Предельно ясно Анна Герман выразилась и относительно текущей ситуации на Украине. По её наблюдениям люди уже начинают понимать, что нужно приближать мир. Многие, кто сейчас вынужден находиться заграницей, мечтают вернуться домой, посетить могилы родных, начать строить новую жизнь. Пока голоса тех, кто недоволен режимом Зеленского очень тихие, потому что в отношении сторонников мира отрыта настоящая охота."Я представить себе не могла, во время нашего "диктаторского режима", что придёт время в Украине, когда журналистов будут бросать за решётку за слова, которые сказали гости в его эфире. При нас была свобода мысли, и могли говорить на президента всё, что хочешь в лицо на пресс-конференции, приходить с плакатами, угрожать, проникать в его дом. Помните такое? Ты всё мог, потому что ты журналист, а журналист в наше время была священная корова.Но люди на Украине уже всё понимают, они просто не могут ещё открыто это говорить, потому что они боятся. Потому что за слово на Украине можно попасть в тюрьму. Я помню слова Василя Стуса, который писал, что тюрьма не вырастет до неба. В Украине тюрьма начинает дорастать до неба, потому что уже и небо делят. Уже верующих преследуют, у нас епископы, священники заключены в тюрьму. Это позорище".Появление в СМИ бывших политиков, даже еще домайдановского периода, говорит о том, что на Украине во всю идет подготовка к выборам. Таким образом, изучается электоральные предпочтения, проводятся замеры настроений в обществе, а также подбираются реальные команды и коалиции. И скамейка запасных такая длинная, что даже Януковича вернули из политического небытия.О возможности заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, которое стало возможным после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа - в статье "Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир""* Признан в России иноагентом

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украина, вашингтон, руанда, виктор янукович, юлия тимошенко, пол манафорт, партия регионов, эксклюзив