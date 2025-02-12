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Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы

Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы - 12.02.2025 Украина.ру

Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы

Президенты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

2025-02-12T20:13

2025-02-12T20:13

2025-02-12T20:14

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По информации американских СМИ, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку по телефону. По словам Трампа, переговоры были очень продуктивными и два президента пришли к согласию о необходимости окончания конфликта на Украине.Вечером 12 февраля эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и США общались около полутора часов и обсудили в том числе украинскую проблему.Российский лидер пригласил президента США в Москву.Большен новостей представлено в обзоре Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля

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новости, сша, россия, кремль, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры, сво