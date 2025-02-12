https://ukraina.ru/20250212/1061033200.html
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы - 12.02.2025 Украина.ру
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
Президенты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
2025-02-12T20:13
2025-02-12T20:13
2025-02-12T20:14
новости
сша
россия
кремль
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
переговоры
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060508092_27:0:3600:2010_1920x0_80_0_0_37c8827067dc5520bcb70d1a3ffb8072.jpg
По информации американских СМИ, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку по телефону. По словам Трампа, переговоры были очень продуктивными и два президента пришли к согласию о необходимости окончания конфликта на Украине.Вечером 12 февраля эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и США общались около полутора часов и обсудили в том числе украинскую проблему.Российский лидер пригласил президента США в Москву.Большен новостей представлено в обзоре Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
сша
россия
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060508092_474:0:3154:2010_1920x0_80_0_0_d2f18bea125916ea949c4d5be5e9d77b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, кремль, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры, сво
Новости, США, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, СВО
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
20:13 12.02.2025 (обновлено: 20:14 12.02.2025)
Президенты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
По информации американских СМИ, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку по телефону. По словам Трампа, переговоры были очень продуктивными и два президента пришли к согласию о необходимости окончания конфликта на Украине.
Вечером 12 февраля эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
. Он отметил, что лидеры России и США общались около полутора часов и обсудили в том числе украинскую проблему.
"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков журналистам.
Российский лидер пригласил президента США в Москву
.