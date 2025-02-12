Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы - 12.02.2025 Украина.ру
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Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы - 12.02.2025 Украина.ру
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
Президенты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
2025-02-12T20:13
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По информации американских СМИ, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку по телефону. По словам Трампа, переговоры были очень продуктивными и два президента пришли к согласию о необходимости окончания конфликта на Украине.Вечером 12 февраля эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и США общались около полутора часов и обсудили в том числе украинскую проблему.Российский лидер пригласил президента США в Москву.Большен новостей представлено в обзоре Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
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новости, сша, россия, кремль, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры, сво
Новости, США, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, СВО

Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы

20:13 12.02.2025 (обновлено: 20:14 12.02.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Украина.ру
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Президенты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
По информации американских СМИ, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку по телефону. По словам Трампа, переговоры были очень продуктивными и два президента пришли к согласию о необходимости окончания конфликта на Украине.
Вечером 12 февраля эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и США общались около полутора часов и обсудили в том числе украинскую проблему.
"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков журналистам.
Российский лидер пригласил президента США в Москву.
Большен новостей представлено в обзоре Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
 
НовостиСШАРоссияКремльДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковпереговорыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:13Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
19:30Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине
19:28Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
19:11Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
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18:11Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
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17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
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