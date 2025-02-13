Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара - 13.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250213/1061034180.html
Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара
Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара - 13.02.2025 Украина.ру
Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара
Когда мы читаем новости, что SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
2025-02-13T03:00
2025-02-13T03:00
новости
россия
оскол
илон маск
сша
нато
наса
спутник
разведка
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060121416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2e026827fbd916042e8a7abc8db6daf.jpg
Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем, сообщил эксперт. ВС РФ могут попытаться повторить там сценарий очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ, если будут следовать требованиям маскировки и используют фактор внезапности, указал аналитик.Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении войск, указал он.То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение ВС РФ, чтобы предугадать направление главного удара, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО на сайте Украина.ру.Также по теме: USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250210/1060956727.html
россия
оскол
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060121416_224:0:1213:742_1920x0_80_0_0_8e8acfae4cde613f299c57c50b55c163.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, оскол, илон маск, сша, нато, наса, спутник, разведка, космос, сво, всу, starlink, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Илон Маск, США, НАТО, НАСА, спутник, разведка, космос, СВО, ВСУ, Starlink, Спецоперация

Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара

03:00 13.02.2025
 
Илон Маск
Илон Маск
Читать в
ДзенTelegram
Когда мы читаем новости, что SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем, сообщил эксперт.
ВС РФ могут попытаться повторить там сценарий очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ, если будут следовать требованиям маскировки и используют фактор внезапности, указал аналитик.

"Мы же понимаем, что у нас над головой висят средства космической разведки НАТО. Особенно те, которые запускает компания Илона Маска. Когда мы читаем новости, что его SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения", – подчеркнул Леонков.

Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении войск, указал он.
То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение ВС РФ, чтобы предугадать направление главного удара, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО на сайте Украина.ру.
Также по теме: USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии на сайте Украина.ру.
Илон Маск
10 февраля, 14:31
Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистовИлон Маск и его департамент эффективности госуправления при полной поддержке Дональда Трампа продолжает покушаться на когда-то незыблемые основы американской "мягкой силы". Вслед за агентством по международному развитию (USAID) под удар могут попасть пропагандистские СМИ, чей золотой век пришелся на период холодной войны
 
НовостиРоссияОсколИлон МаскСШАНАТОНАСАспутникразведкакосмосСВОВСУStarlinkСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:45Нам не нужна ядерная война: Ищенко объяснил, могут ли стороны заключить перемирие по Украине
03:30Разбили бригаду – слепили новую: Рамм о том, как Украина стала заложницей перманентной мобилизации
03:15Эксперт: ВСУ ищут силы для обороны Покровска, но ВС РФ уже готовятся зайти в Днепропетровскую область
03:00Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара
01:07Трамп продает Украину - Bloomberg
00:54Трамп рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии: "Украине придется заключить мир"
00:39Трамп согласился с идеей об отказе Украины от НАТО. Освобожденные Россией земли Киев не вернет
20:13Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
19:30Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине
19:28Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
19:11Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
18:17Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса
18:11Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
17:34Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО
17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
Лента новостейМолния