Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара
Илон Маск
Когда мы читаем новости, что SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем, сообщил эксперт.
ВС РФ могут попытаться повторить там сценарий очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ, если будут следовать требованиям маскировки и используют фактор внезапности, указал аналитик.
"Мы же понимаем, что у нас над головой висят средства космической разведки НАТО. Особенно те, которые запускает компания Илона Маска. Когда мы читаем новости, что его SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения", – подчеркнул Леонков.
Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении войск, указал он.
То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение ВС РФ, чтобы предугадать направление главного удара, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО на сайте Украина.ру.
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