https://ukraina.ru/20250213/1061034180.html

Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара

Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара - 13.02.2025 Украина.ру

Леонков: спутники Маска будут отслеживать движение войск, чтобы угадать направление главного удара

Когда мы читаем новости, что SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру

2025-02-13T03:00

2025-02-13T03:00

2025-02-13T03:00

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Российский плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем, сообщил эксперт. ВС РФ могут попытаться повторить там сценарий очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ, если будут следовать требованиям маскировки и используют фактор внезапности, указал аналитик.Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении войск, указал он.То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение ВС РФ, чтобы предугадать направление главного удара, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО на сайте Украина.ру.Также по теме: USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060956727.html

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новости, россия, оскол, илон маск, сша, нато, наса, спутник, разведка, космос, сво, всу, starlink, спецоперация