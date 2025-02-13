Бои шли еще несколько недель: военный эксперт рассказал, как ВС России освобождали Дзержинск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
После того, когда войска освободили сам город Дзержинск, за прилегающие поселки бои шли еще несколько недель. Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
На днях Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дзержинска (Торецка). По мнению эксперта, тут есть один важный момент: сам город 51-я гвардейская общевойсковая армия (бывший 1-й Донецкий корпус) освободила несколько недель назад.
Но Дзержинск – это обширная агломерация, в которую входят еще несколько поселков. Три поселка непосредственно примыкают к городу, а еще три находятся на удалении, отметил он
"То есть после того, когда мы освободили сам город, за эти поселки бои шли еще несколько недель. Только после того, как мы их заняли, Минобороны официально объявило об освобождении Дзержинска", — уточнил майор.
Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, сообщил Рамм.
Кроме того, в результате наступательных действий ВС РФ восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не "карман", то выемка, где оказались украинские части, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.
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