https://ukraina.ru/20250213/1061023278.html

Бои шли еще несколько недель: военный эксперт рассказал, как ВС России освобождали Дзержинск

Бои шли еще несколько недель: военный эксперт рассказал, как ВС России освобождали Дзержинск - 13.02.2025 Украина.ру

Бои шли еще несколько недель: военный эксперт рассказал, как ВС России освобождали Дзержинск

После того, когда войска освободили сам город Дзержинск, за прилегающие поселки бои шли еще несколько недель. Взятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-02-13T04:00

2025-02-13T04:00

2025-02-13T04:00

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На днях Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дзержинска (Торецка). По мнению эксперта, тут есть один важный момент: сам город 51-я гвардейская общевойсковая армия (бывший 1-й Донецкий корпус) освободила несколько недель назад.Но Дзержинск – это обширная агломерация, в которую входят еще несколько поселков. Три поселка непосредственно примыкают к городу, а еще три находятся на удалении, отметил онВзятие Дзержинска открывает ВС РФ путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часова Яра, сообщил Рамм.Кроме того, в результате наступательных действий ВС РФ восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не "карман", то выемка, где оказались украинские части, заключил собеседник издания.Полный текст материала Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250212/1061013214.html

россия

дзержинск (торецк)

славянско-краматорская агломерация

донбасс

славянск

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новости, россия, дзержинск (торецк), славянско-краматорская агломерация, донбасс, вс рф, всу, сво, спецоперация, славянск, краматорск, часов яр