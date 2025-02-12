https://ukraina.ru/20250212/1061026188.html

Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов

Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов - 12.02.2025 Украина.ру

Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов

Присутствие американцев на любой территории не имеет ничего общего с безопасностью России. Это взаимоисключающие вещи. Деньги, которые США вложили в агрессию Украины и НАТО против нас, были потрачены на поражение России. То есть они хотели нас убить, а теперь мы должны им за это заплатить? А кто будет возмещать наши затраты на ведение войны?

2025-02-12T17:30

2025-02-12T17:30

2025-02-12T17:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в счет оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.- Алексей Николаевич, просчитывает ли Трамп все риски, делая подобные заявления?- На самом деле, Трамп продекларировал условия, на которых он будет договариваться с российской стороной о дальнейшем устройстве Украины. То есть пока Россия будет заниматься денацификацией и демилитаризацией, США будут разрабатывать залежи редкоземельных металлов Украины. Так надо понимать слова Трампа, которые он произнес в интервью Fox News. То есть это цена за Украину, которую он предложит России.- 500 млрд долларов это цена Украины на сегодняшний день?- Да. Трамп предъявил счет нам, а теперь будет ломать Евросоюз, чтобы европейцы продолжали обеспечивать американский ВПК заказами и снабжать Украину.Сенатор Линдси Грэм оценил стоимость редкоземельных металлов Украины на сумму от двух до семи триллионов долларов. Это богатые залежи графита, марганцевых руд, лития, но себестоимость добычи достаточно высока. Хотя американцы обладают технологиями, которые позволят эту добычу обеспечить.Но у меня есть серьезные сомнения по поводу того, что российская сторона без серьезного торга на это согласится. Требования России носят стратегический характер. Это гарантии безопасности на длительный срок.Но присутствие американцев на любой территории не имеет ничего общего с безопасностью России. Это взаимоисключающие вещи. Деньги, которые США вложили в агрессию Украины и НАТО против нас, были потрачены на поражение России. То есть они хотели нас убить, а теперь мы должны им за это заплатить? А кто будет возмещать наши затраты на ведение войны? Условия диктует победитель.Поэтому мы эту территорию забираем не только, чтобы выполнить поставленные президентом задачи: денацификация и демилитаризация Украины, это состояние этой территории, к которому мы должны ее привести.Наличие на Украине американцев, которые ведут колоссальную добычу, приведет к тому, что эта территория станет непригодной для жизни. И идеологическое состояние населения, которое там останется, будет крайне враждебным. Таким образом заявления американской стороны являются политически, экономически и юридически ничтожными.Трамп может искать простаков в проходной игре рядом с собой: в Канаде, Мексике, Колумбии, Гренландии.- Могут ли стать предметом торга на возможных переговорах территории, оккупированные ВСУ в Курской области, и наши плацдармы на севере Харьковской области?- Это совершенно несоразмерные величины и по территории, по их значимости и наличию вооруженных сил. В районе Волчанска и Липцев у нас находится кратно меньше личного состава, чем в Курской области, и эти плацдармы имеют тактическое, а в будущем, возможно, и оперативно-тактическое значение. Для украинской стороны значимость курского направления определяется еще и наличием там газотранспортной инфраструктуры. Поэтому даже Киев такой размен предлагать не будет.Мы хорошо отработали технологию массового уничтожения частей и подразделений противника в Курской области. И количество уничтоженных там солдат и офицеров ВСУ там, а это более 50 тысяч, по данным Минобороны, ни в какое сравнение не идет с нашими харьковскими плацдармам.Курская область будет освобождена не в результате псевдомирных переговоров, а в результате системных действий ВС России.После этого очень серьезно встанет вопрос входа в Сумскую область, потому что с оперативной точки зрения она нам нужна. Сумская область сильно вклинивается в территорию России и оттуда удобно атаковать дальними средствами поражения, БПЛА и ракетами, российские регионы.- Какие цели для наших войск можно назвать приоритетными в Сумской области?- Самое главное отрезать Сумы от Украины, перерезать трассы, соединяющие с Харьковом, Киевом и Черниговом. На карте сеть этих дорог напоминает звезду. Опорные пункты там, скорее, уже созданы, потому что противник прекрасно просчитывает, какие действия мы будем предпринимать.Мы можем пойти не на сами Сумы, а на запад в Черниговскую область, отрезая ее от Киева, перерезая трассы, по которым мы шли, выходя на Гостомель. Скорее всего, оперативное управление нашего Генштаба все эти варианты уже просчитало, поэтому будем следить за развитием событий.Также на эту тему Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис

https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, курская область, дональд трамп, алексей самойлов, линдси грэм, вооруженные силы украины, украина.ру, fox news