Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса

Президент США Дональд Трамп подключил к поиску выхода из украинского кризиса не Госдепартамент и карьерных дипломатов, а других лиц. Кого же?

2025-02-12T18:17

2025-02-12T18:17

2025-02-12T18:18

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061030774_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_532de28ed5ee33123b5f3452347e460a.jpg

Загадка американского "гольфстрима" в московском Внуково была разгадана вечером 11 февраля. В российскую столицу действительно прилетал спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф на своём бизнес-джете Gulfstream G650ER. И действительно с целью гуманитарного взаимодействия, как обозначила тот "разовый технический рейс санитарного характера" Росавиация, – чтобы забрать помилованного президентом РФ Владимиром Путиным бывшего сотрудника посольства США в России и учителя англо-американской школы Марка Фогеля.Фогель был приговорён в июне 2022-го к 14 годам колонии строгого режима за перевозку и контрабанду наркотиков (по прилёту из Нью-Йорка у него обнаружили 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла, спрятанные в коробочках из-под контактных линз и картриджах для электронных сигарет).Вот о чём, судя по всему, договаривались главы двух государств в том разговоре, которые обе стороны тщательно пытались не комментировать, не признавая, но и не отрицая.Президент США Дональд Трамп вместе с руководством Республиканской партии, председателем Палаты представителей Майком Джонсоном и лидером большинства в нижней палате Конгресса Стивом Скализом встретил Фогеля в комнате для дипломатических приёмов Белого дома поздно вечером того же дня и выразил благодарность своему российскому коллеге."Я очень признателен за то, что он сделал, мы ценим то, что сделал президент Путин. Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", — заявил Трамп.Он анонсировал освобождение ещё одного американца 12 февраля, не назвав его имени.В отличие от США российская сторона предпочитает придерживаться договорённости о конфиденциальности контактов, но раз уж всё стало известно, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что на днях на Родину вернётся граждан РФ, содержащийся в местах лишения свободы в Штатах. Кто это, объявят, когда он ступит на российскую землю.На ум сразу приходит Александр Винник, арестованный по запросу Вашингтона в 2017 году в Греции во время отдыха с семьёй по обвинению в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Приговор ему до сих пор не вынесен, поэтому, как объяснял адвокат, его не включили в список при крупнейшем обмене заключёнными между РФ и Западом, состоявшемся в прошлом году. Недавно мать Александра рассказала в интервью РИА "Новости", что за время, проведённое в тюрьме, у него не только появились проблемы со здоровьем из-за плохого питания, но и провалы в памяти. Мужчине даже не позволили проститься с женой, скончавшейся в 2020 году, и повидаться с детьми, пережившими такое горе. Посол США в РФ Линн Трейси письма матери игнорирует, поэтому она хотела обратиться за помощью к самому Трампу.Факт обмена, впрочем, был ожидаем: вряд ли бы Россия в одностороннем порядке выдала Вашингтону двоих американских граждан, не получив ничего взамен. Говоря о перспективах урегулирования украинского вопроса, Трамп на днях подчеркнул, что для танго нужны двое, а вообще, эту фразу ранее произносил Лавров. Так что, необходимо движение навстречу с обеих сторон.Возвращаемся к событиям вчерашнего дня.Трамп набрал в свою вторую администрацию людей целиком и полностью лояльных ему, но в таких чувствительных вопросах ему нужен человек, которому может доверять так же, как самому себе. С Уиткоффом они очень похожи – миллиардеры, сделавшие своё состояние на недвижимости, знающие что такое риск и умеющие заключать сделки. К тому же они знакомы ни один десяток лет, Трамп был клиентом юридической фирмы Dreyer&Traub, в которой Уиткофф работал. Бизнесмены вместе играют в гольф, вот и в день второго покушения на политика в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич они были вместе (любопытно, что на другом митинге, где совершено первое покушение на Трампа, находилась мать освобождённого Фогеля, она лично просила бывшего/будущего президента вернуть сына домой), на Gulfstream G6 его и эвакуировали. Как говорят, на нём же на первую встречу с Трампом Уиткофф привёз Джея Ди Вэнса, нынешнего вице-президентом США.Когда Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником, у некоторых возник вопрос: "инвестор без дипломатического опыта и Ближний Восток?" Отнюдь! У него есть связи в регионе, в частности в Саудовской Аравии, Израиле, Иордании."У нас есть люди, которые знают всё о Ближнем Востоке, но они не умеют говорить как следует. Он великолепный переговорщик", – сказал Трамп о нём.А талант переговорщика, которым Уиткофф славился во времена работы в сфере недвижимости, здесь требовался как никогда. Как рассказывают источники, американский посланник обратился в администрацию премьер-министра Израиля в субботу, но там ответили, что в Шаббат их беспокоить нельзя (этот день принято посвящать духовным делам, а не работе), на что Уиткофф, сам еврей, жёстко заявил, что его не волнует, какой сегодня день – он работает над сделкой между Израилем и ХАМАС. Беньямин Нетаньяху на его просьбу откликнулся.В дипломатических кругах еврейского государства спецпосланника Трампа охарактеризовали как бизнесмена, который хочет быстро достичь соглашения и действует необычайно агрессивно. Он не дипломат, не разговаривает, как дипломат, его не интересуют дипломатические манеры и дипломатические протоколы.В конечном итоге стороны о прекращении огня договорились, Уиткофф, желая лично убедиться в реализации сделки, прибыл 29 января в Сектор Газа, чего мало кто из американских чиновников делал.Правда, сейчас хрупкий мир под угрозой – ХАМАС обвиняет Израиль в нарушениях и откладывает запланированную на 15 февраля передачу заложников, Нетаньяху грозит возобновить боевые действия, если заложников не освободят до полудня субботы.Занимается Уиткофф урегулированием ситуации на Ближнем Востоке, а Украина-то тут причём, спросите вы. А помните, совсем недавно журналист Джарретт Реншоу объявил о назначении Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а потом удалил запись, заявив, что ошибся? Не ошибся он, а предал гласности то, что не стоило разглашать. Ведь это же журналист не какой-то районной газеты, а пула Белого дома, соответственно, доступ к информации имеет.Вот и The New York Times это подтверждает: "Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими. Трамп доверяет Уиткоффу и, по его мнению, у него есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине. Уиткофф провёл прямые переговоры с близкими союзниками Путина перед визитом в Москву, сообщили люди, проинформированные о ситуации. Он также обсудил Украину с представителями Саудовской Аравии и Катара. Страны Персидского залива давно стремятся сыграть роль посредников для прекращения конфликта".Арабские страны уже и так вносят свой вклад – они выступают посредниками при проведении обменов пленными и детьми между Россией и Украиной.А ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити сделал вывод из стенограммы Белого дома, что в Москве Уиткофф общался с Путиным на протяжении целых трёх с половиной часов. Сам американский чиновник эту информацию не комментировал, не подтвердил её и Песков.В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц назвал договорённость об освобождении Фогеля "знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине".Здесь важен сам факт налаживания контакта между Кремлём и новой администрацией Белого дома – стороны готовы работать над решением общих задач. Между прочим, Уиткофф стал первым за три с половиной года американским чиновником, посетившим РФ: последним в Москву в ноябре 2021-го прилетал Уильям Бёрнс, бывший в тот момент директором ЦРУ, чтобы попытаться предотвратить начало специальной военной операции на Украине. Как говорится, процесс пошёл."Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем. Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", –заявил журналистам Уиткофф.Почему же этим занимается спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, а не его спецпосланник по Украине Кит Келлог? Трамп, как отмечает The New York Times, известен своей склонностью распределять задачи между несколькими людьми. Так и в этом случае. Поговаривают, что Москва не слишком-то доверяет Келлогу, считая его лоббистом военно-промышленного комплекса. Если так, то Трамп, нацеленный на достижение реальных результатов, решил не обострять ситуацию и разделил направления: российский трек отдал Уиткоффу, а украинский – Келлогу. Второй сейчас в Европе занят изучением позиций остальных государств НАТО, а 20 февраля приедет в Киев.Но раньше него туда прибудет другой делегат от Трампа – министр финансов США Скотт Бессент, он первым из членов новой американской администрации посетит Украину. Известному инвестору и стратегу в области геополитики поручено на встрече с Владимиром Зеленским обсудить обеспечение доступа США к критически важным полезным ископаемым (пообещали ведь редкоземельных металлов на сумму не меньшую затрат Штатов на поддержку Украины) и задать ему вопрос "где деньги, Володя?", чтобы выяснить, куда ушли выделенные Вашингтоном средства на поддержку Киева.Президент США и министр финансов не просто знакомы больше 30 лет, они дружат семьями: бывшая жена младшего брата Трампа Роберта, скончавшегося в 2020 году, стала крёстной матерью дочери Бессента. Впрочем, политические взгляды друзей не всегда совпадали. Прежде чем стать верным сторонником 45-го и 47-го президента-республиканца, агитировать за него, вкладывать миллионы в его избирательную кампанию, Скотт поддерживал Демократическую партию. А ещё он работал вместе с Джорджом Соросом, но это не смутило Трампа, наоборот, его впечатлили успехи Бессента под руководством известного финансиста.Крупные сделки заключать он умеет, не зря же его прозвали в деловых кругах "тихим убийцей" с Уолл-стрит. Так что Банковой стоит быть готовыми к переговорам в жёсткой манере.Читайте также А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

