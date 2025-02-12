https://ukraina.ru/20250212/1061013214.html

Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих

Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих - 12.02.2025 Украина.ру

Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих

О боях за Курахово, военной логистике, выживании на переднем крае, борьбе с дронами, лукавстве противника и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал сержант Вооруженных сил Российской Федерации, командир отделения 3-го батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, известный под позывным "Кувалда".

2025-02-12T13:04

2025-02-12T13:04

2025-02-12T13:04

интервью

курахово

сво

дроны

логистика

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- Насколько я понимаю, твой комбат высоко оценивает твои действия в ходе освобождения Курахово. Расскажешь, какие задачи выполнял?- Я с группой сидел в пятиэтажке… вытаскивал раненых, доставлял провизию дальше по позициям, передавал по цепочке приказы командования. Вот, собственно говоря, все.- А как вы оказались в этой пятиэтажке?- По ходу боев. Нас отправляли группами. В своей группе я был старшим. Зашли на одну точку, потом на другую, а в итоге нашли место, откуда удобно было доставлять боеприпасы, медицину и провизию на другие позиции. Закрепились и уже встречали следующие группы.- Верно ли понимаю, что ты возглавлял группу подвоза переднего края?- Да нет. Обычная штурмовая группа. Просто так сложились обстоятельства. Среди всех я там был старшим. Пришлось брать на себя командирские обязанности и принимать решения. А командование направляло меня, передавало приказы, поддерживали. Ну… вроде бы справился. Было нелегко, но все получилось.- Давит ответственность, когда вдруг приходится отвечать уже не только за свою группу, а сразу за несколько?- Есть такое дело.- Люди в тылу не до конца понимают, но любые передвижения на последних километрах – это смертельный риск. Кто-то перемещается на мотоциклах или квадроциклах, кто-то двигается малыми группами и короткими перебежками. Как действовали вы?- Мы постоянно двигались пешком. Мотоциклов не было. Перемещались от здания к зданию. А вообще заходили через частный сектор малыми группами. Одна группа заняла дом, закрепилась, а потом другая пошла. Нас "птицы" вели, всю информацию по рации передавали. Вот так и двигались.- Ты упомянул о раненых. Эвакуация тоже через вас проходила?- Да, через меня. Мы забирали "трехсотых" к себе. Потом за ними приходили ребята и доставляли к точке эвакуации. Там уже побезопаснее. Оттуда вывозили на машинах.- На месте, как понимаю, тоже помощь оказывали? У вас были медик и групповая аптечка?- Во-первых, мы все по медицине подготовлены. Нас этому постоянно учат, мы регулярно тренируемся. То есть оказать помощь себе и товарищу может любой член группы.А вот по медицине… мы просто передавали по рации, что требуется, и это передавали вместе с провизией, боеприпасами. То же касается и других групп: ребята говорили, какая медицина нужна, а я передавал дальше. Один или вдвоем прибегут, заберут лекарства и возвращаются к себе на позиции.- Выходит, что на вас опирались другие штурмовые группы, продвигавшиеся вглубь города?- Выходит, что да. По двое-трое бегали от пятиэтажки к пятиэтажке, доставляя БК, медицину и провизию. Все это, ясное дело, под обстрелами. Все это под вражескими дронами. Там уже особо не думаешь. Все действия на автомате. Главное – добежать до вон того здания. И чтобы никого не зацепило при этом. Добежали, выдохнули, пересидели сколько-то и дальше рванули. Цель – передать штурмующим группам все необходимое. А обратно выносишь раненых. То же самое, но в другую сторону. И все быстро-быстро-быстро. Тормозить нельзя.- Сколько ж вас было в группе и как долго вы там находились?- Было нас пятеро. А находились там чуть больше месяца.- Ты не считал, сколько тонн груза вы перетаскали за этот период на своих двоих?- Нет, но перетаскали очень много. Очень.- Как с дронами боролись?- Дронов было очень много. И камикадзе, и разведчиков. Как боролись? Видишь дрон – ищешь укрытие. Старались, конечно, избегать их. Была возможность – сбивали из автоматов. У нас были эти патроны противодронные, начиненные шариками. Но там нужно, чтобы "птичка" низко летела. Тогда можно сбить. Издалека – нет.- Вы без потерь?- Нет, к сожалению, потери были. И "двухсотыми", и "трехсотыми".- Давно воюешь?- С июня 2023 года. Вообще я из Пермского края. Там водителем работал. Однажды собрались с братьями жены, сели, поговорили и решили, что нужно идти ребятам помогать. Заключили контракт и поехали. Вот так я попал на СВО.- А военный опыт какой-нибудь был?- Да нет, я, конечно, служил в армии, в 2008 году, но с таким там не сталкивался. Здесь уже поднабрал опыта. Хотя на срочке неплохо готовили. Учения проводили и все такое.- Ранения?- Два. Один раз меня сбросом достало в посадках. Там их "птицы" активно работали: и FPV-дроны, и сбросами. Ну мы перемещались по позиции, отстреливались, прятались. После того, как зацепило, я до следующей позиции успел добежать, а оттуда уже эвакуировали.Второе – когда забирали "трехсотого". Несли вдвоем носилки, и меня камикадзе немного зацепил. Я в сторону прыгнул, но осколками все равно задело. Лицо и плечо. В итоге все живы-здоровы и "трехсотого" вытащили. Обошлось.- Как сейчас противник себя чувствует?- Да нормально он себя чувствует. Отстреливается до последнего. Бывало, что возьмешь в плен и спрашиваешь: "Ты почему сразу не сдался?" Сдались бы сразу – остались бы живы. А они отвечали, что очень боялись сдаваться.- То есть отстреляли БК, потом сдались и заявили, что просто боялись?- Да понятное дело, что лукавят. Хотя вот недавно один сказал, что боеприпасов еще много было, но жить очень хотелось. Потому и сдались. И это тоже понятно, ведь сперва командование обещает им любую поддержку. Лишь бы оборону держали. А когда становится уже совсем горячо, им приказывают держаться до последнего. То есть на них всем плевать. Погибнут эти солдаты или в плен попадут, командованию без разницы.Ещё одно интервью Игоря Гомольского: Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

курахово

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

интервью, курахово, сво, дроны, логистика