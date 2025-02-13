https://ukraina.ru/20250213/1061012086.html

Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области

Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области - 13.02.2025 Украина.ру

Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области

Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-13T04:45

2025-02-13T04:45

2025-02-13T04:45

новости

россия

харьков

харьковская область

геннадий алехин

всу

вс рф

оскол

плацдарм

волчанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_661440c3dd693298a5d32bc0fa851c5a.jpg

По словам эксперта, плацдарм ВС РФ на правом берегу Оскола в районе Двуречной расширился настолько, что впору называть его отдельным боевым направлением. Протяженность переправы составляет около 10 км, уточнил он.Одним словом, произошло то, чего так боялись в Киеве: российская армия начала возвращать территории Харьковской области, которые вынуждена была оставить осенью 2022 года, отметил Алехин."Севернее Харькова в районе Волчанска, Липцев и Дергачевского района (Казачья Лопань-Слатино) также обострилась оперативно-тактическая обстановка", — указал полковник запаса. Под Липцами (22 километров от Харькова) российскими разведчиками была вскрыта переброска подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по которым было нанесено огневое поражение. Здесь противник формирует смешанные подразделения из испаноговорящих наемников и мобилизованных жителей Харькова, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060989541.html

россия

харьков

харьковская область

оскол

волчанск

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, всу, вс рф, оскол, плацдарм, волчанск, наступление, купянск, иностранные наемники, сво, спецоперация