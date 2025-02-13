Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области - 13.02.2025 Украина.ру
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Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области
Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области - 13.02.2025 Украина.ру
Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области
Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-13T04:45
2025-02-13T04:45
новости
россия
харьков
харьковская область
геннадий алехин
всу
вс рф
оскол
плацдарм
волчанск
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По словам эксперта, плацдарм ВС РФ на правом берегу Оскола в районе Двуречной расширился настолько, что впору называть его отдельным боевым направлением. Протяженность переправы составляет около 10 км, уточнил он.Одним словом, произошло то, чего так боялись в Киеве: российская армия начала возвращать территории Харьковской области, которые вынуждена была оставить осенью 2022 года, отметил Алехин."Севернее Харькова в районе Волчанска, Липцев и Дергачевского района (Казачья Лопань-Слатино) также обострилась оперативно-тактическая обстановка", — указал полковник запаса. Под Липцами (22 километров от Харькова) российскими разведчиками была вскрыта переброска подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по которым было нанесено огневое поражение. Здесь противник формирует смешанные подразделения из испаноговорящих наемников и мобилизованных жителей Харькова, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250211/1060989541.html
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харьковская область
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новости, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, всу, вс рф, оскол, плацдарм, волчанск, наступление, купянск, иностранные наемники, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Оскол, плацдарм, Волчанск, наступление, Купянск, иностранные наемники, СВО, Спецоперация

Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области

04:45 13.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам эксперта, плацдарм ВС РФ на правом берегу Оскола в районе Двуречной расширился настолько, что впору называть его отдельным боевым направлением. Протяженность переправы составляет около 10 км, уточнил он.
"По ней на идет ротация подразделений, подвозится боекомплект и направляется тяжелая техника. Противник реально не может ничего сделать, чтобы остановить его разрастание", — подчеркнул полковник запаса.
Одним словом, произошло то, чего так боялись в Киеве: российская армия начала возвращать территории Харьковской области, которые вынуждена была оставить осенью 2022 года, отметил Алехин.
"Севернее Харькова в районе Волчанска, Липцев и Дергачевского района (Казачья Лопань-Слатино) также обострилась оперативно-тактическая обстановка", — указал полковник запаса.
Под Липцами (22 километров от Харькова) российскими разведчиками была вскрыта переброска подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по которым было нанесено огневое поражение. Здесь противник формирует смешанные подразделения из испаноговорящих наемников и мобилизованных жителей Харькова, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
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