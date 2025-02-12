https://ukraina.ru/20250212/1061023822.html

Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине

Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине - 12.02.2025 Украина.ру

Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине

Военачальники стран Запада собираются в Европе. 12 февраля в Брюссель прибыли участники встречи министров обороны НАТО плюс глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Штаб альянса впервые посетил глава Пентагона Пит Хегсет.

2025-02-12T16:44

2025-02-12T16:44

2025-02-12T16:44

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нато

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"Наша приверженность ясна: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время для союзников соответствовать моменту", - написал он в соцсети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску.В этот раз председательствовать должны были США, но, вероятно, из-за неопытности в Хегсета чиновничьих делах, это право передали Великобритании.Генеративный УмеровРазработчики Маска добавили в соцсеть генеративный чат-бот Grok. На вопрос пользователя о том, что будут обсуждать министры на встрече, искусственный интеллект подозрительно слово в слово выдал пост Умерова из запрещенной соцсети. Хотя более предположительно, что пресс-служба Умерова воспользовалась ИИ, но теперь это второстепенно - заявление уже сделано.ИИ и Умеров разделили встречу контактной группы по Украине на несколько пунктов в одинаковой последовательности:Искусственный интеллект же ушел немногим далее, и пояснил, что под этим всем подразумевается. Из поста Хегсета следует, что министры будут обсуждать усиление военной мощи альянса. А из сложившейся на Украине ситуации - поставки средств ПВО и боеприпасов, совместные проекты с европейскими партнерами, стабилизация ситуации, что является критически важным для блока.Гибридный Рютте"Если денег нет, не будет оружия, но его можно заказать, правда завтра его не привезут". Приблизительно вот к этому свелось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на открывающей пресс-конференции 12 февраля.Журналисты Украина.ру виртуально присутствовали на мероприятии, но вопросы задать по объективным причинам не могли. Когда Рютте попросили оценить шансы Москвы, Вашингтона и Брюсселя на успешные переговоры, он категорически отказался отвечать: "не хочу спекулировать", сказал он. Однако Рютте признал две цели:"Мы действительно должны следить за мячом. А наблюдение означает, что мы должны знать, какие две цели у нас есть. Одна из них заключается в том, чтобы убедиться, что мы изменим траекторию того, что происходит на Украине, и убедиться, что они (представители украинских властей. - Ред.) окажутся в наилучшем возможном положении, когда начнутся переговоры. Но мы также должны быть уверены, что результат останется неизменным, и не будет оспорен [президентом России Владимиром] Путиным ни через полгода, ни через год, ни через два года, как это произошло с Крымом", - сказал Рютте.Основными задачами НАТО Рютте фактически перечислил требования президента США Дональда Трампа. Во-первых, государства-участники должны больше тратить или вкладываться в коллективную оборону. Во-вторых, после этого должна появиться уверенность в том, что оружия хватит на 4-5 лет, и что оно должно быть в наличии. А в блоке все не так просто, как кажется. Канада, посетовал Рютте (Трампу бы понравилось, правда?), не производит достаточно.Крупнейшие заказы получили предприятия ОПК Rheinmetall, Leonardo, Raytheon, Boeing и неназванные компании в Великобритании, Норвегии, Турции. Рютте хотел бы получить гарантии, что производственные мощности заводов расширят, и натовцы получат вооружения "как можно раньше". В противном случае военно-политический блок потеряет деньги, которые снова придется в будущем потратить.И вот поэтому натовцам хотелось бы знать, что в вооруженном конфликте с Россией Украина, которая и обеспечила этот адский круговорот денег в Европе, победит.Постойте, а как же американское оружие для Украины?Пара проблем есть, сказал Рютте. Сначала надо убедиться, что оружие есть на складах. А если его нет - заказывайте через министерства обороны или промышленности. Только в таком случае "завтра" вооружения никто не поставит."Мы знаем, что Украина сама по себе, как и Литва, обладает действительно впечатляющей оборонно-промышленной базой. Мы знаем, что Литва и Дания… в этом участвуют и другие страны… Канада и другие открыли свою обороннопромышленную базу, чтобы союзники по НАТО покупали там, а затем закупали у них, а затем поставляли это на Украину. Это также помогает [украинской] экономике, так что вопрос о том, как доставить на Украину все необходимое и так далее, и кто будет за это платить… Я предполагаю, что на европейских союзников будет оказываться все большее давление, чтобы они активизировали свои действия, в том числе и финансовые", - сказал Рютте.Вражеские журналисты (а как их еще назвать, если они публично выступают против России?) спросили у Рютте про подзабытый термин десятилетней давности - гибридную войну в контексте российско-молдавских отношений. Рютте, будто он ботаник, а не генсек военно-политического блока, попросил боевые действия так не называть."Нам стоит перестать называть это гибридом, потому что гибрид звучит приятно, симпатично, прелестно. А это не так" , - сказал он. - "Это государственная диверсия или государственный терроризм. Это дестабилизирует ситуацию, Молдавию, а также остальную Европу, Канаду, США".Поэтому, добавил Рютте, натовцы проводят совместные учения в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Таким образом, пояснил он, НАТО быстро реагирует на "кибератаки, дестабилизирующие действия", потому что "не находится в состоянии войны".А уж если вдруг война… Датские разведчики распространили информацию о том, что якобы Россия могла бы вести боевые действия за Гренландию. Суть, правда, в этом сообщении сводилась к тому, что с большей вероятностью это могли бы сделать США, но для вражеских журналистов виновник любого торжества предпоределен - Россия."Позвольте мне не комментировать все, что исходит от разведывательного сообщества, к чему я отношусь очень серьезно. И в данном случае о том, что исходит от датского разведывательного сообщества. Но это, конечно, мы должны принять к сведению. Но позвольте мне вернуться к тому, что я говорил ранее. В настоящий момент, если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет. Так что пусть он и не пытается этого сделать. И он это знает", - сказал Рютте.Промежуточные итогиПресс-служба Умерова смонтировала короткий видеоролик под музыку для компьютерной стрелялки, как их шеф в зеленке а-ля Зеленский переваливается с ноги на ногу по коридорам штаб-квартиры НАТО. Жмет руку Питу Хегсету. Разговаривает с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Сидит в кресле. Улыбается. Показывает куда-то рукой (просто машет)."Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", - подписан ролик, на котором Умеров расплывается в улыбке пока Хегсет притягивает его в рукопожатии к себе по-трамповски.Публичная часть завершена. Где-то в кулуарах перед журналистами выступил министр обороны Финляндии Атти Хяккянен, который подтвердил трамповские тезисы: тратить на НАТО участники блока должны больше. Хоть и было много дискуссий… И Хяккянен замолчал - отправился в зал, где должна начаться встреча по Украине.

https://ukraina.ru/20250124/1060545932.html

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