Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061023822.html
Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине - 12.02.2025 Украина.ру
Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
Военачальники стран Запада собираются в Европе. 12 февраля в Брюссель прибыли участники встречи министров обороны НАТО плюс глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Штаб альянса впервые посетил глава Пентагона Пит Хегсет.
2025-02-12T16:44
2025-02-12T16:44
эксклюзив
украина
россия
сша
рустем умеров
рютте
пит хегсет
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061023704_6:0:1311:734_1920x0_80_0_0_040dd05eab5d427bc2e258c51a5abf91.png
"Наша приверженность ясна: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время для союзников соответствовать моменту", - написал он в соцсети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску.В этот раз председательствовать должны были США, но, вероятно, из-за неопытности в Хегсета чиновничьих делах, это право передали Великобритании.Генеративный УмеровРазработчики Маска добавили в соцсеть генеративный чат-бот Grok. На вопрос пользователя о том, что будут обсуждать министры на встрече, искусственный интеллект подозрительно слово в слово выдал пост Умерова из запрещенной соцсети. Хотя более предположительно, что пресс-служба Умерова воспользовалась ИИ, но теперь это второстепенно - заявление уже сделано.ИИ и Умеров разделили встречу контактной группы по Украине на несколько пунктов в одинаковой последовательности:Искусственный интеллект же ушел немногим далее, и пояснил, что под этим всем подразумевается. Из поста Хегсета следует, что министры будут обсуждать усиление военной мощи альянса. А из сложившейся на Украине ситуации - поставки средств ПВО и боеприпасов, совместные проекты с европейскими партнерами, стабилизация ситуации, что является критически важным для блока.Гибридный Рютте"Если денег нет, не будет оружия, но его можно заказать, правда завтра его не привезут". Приблизительно вот к этому свелось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на открывающей пресс-конференции 12 февраля.Журналисты Украина.ру виртуально присутствовали на мероприятии, но вопросы задать по объективным причинам не могли. Когда Рютте попросили оценить шансы Москвы, Вашингтона и Брюсселя на успешные переговоры, он категорически отказался отвечать: "не хочу спекулировать", сказал он. Однако Рютте признал две цели:"Мы действительно должны следить за мячом. А наблюдение означает, что мы должны знать, какие две цели у нас есть. Одна из них заключается в том, чтобы убедиться, что мы изменим траекторию того, что происходит на Украине, и убедиться, что они (представители украинских властей. - Ред.) окажутся в наилучшем возможном положении, когда начнутся переговоры. Но мы также должны быть уверены, что результат останется неизменным, и не будет оспорен [президентом России Владимиром] Путиным ни через полгода, ни через год, ни через два года, как это произошло с Крымом", - сказал Рютте.Основными задачами НАТО Рютте фактически перечислил требования президента США Дональда Трампа. Во-первых, государства-участники должны больше тратить или вкладываться в коллективную оборону. Во-вторых, после этого должна появиться уверенность в том, что оружия хватит на 4-5 лет, и что оно должно быть в наличии. А в блоке все не так просто, как кажется. Канада, посетовал Рютте (Трампу бы понравилось, правда?), не производит достаточно.Крупнейшие заказы получили предприятия ОПК Rheinmetall, Leonardo, Raytheon, Boeing и неназванные компании в Великобритании, Норвегии, Турции. Рютте хотел бы получить гарантии, что производственные мощности заводов расширят, и натовцы получат вооружения "как можно раньше". В противном случае военно-политический блок потеряет деньги, которые снова придется в будущем потратить.И вот поэтому натовцам хотелось бы знать, что в вооруженном конфликте с Россией Украина, которая и обеспечила этот адский круговорот денег в Европе, победит.Постойте, а как же американское оружие для Украины?Пара проблем есть, сказал Рютте. Сначала надо убедиться, что оружие есть на складах. А если его нет - заказывайте через министерства обороны или промышленности. Только в таком случае "завтра" вооружения никто не поставит."Мы знаем, что Украина сама по себе, как и Литва, обладает действительно впечатляющей оборонно-промышленной базой. Мы знаем, что Литва и Дания… в этом участвуют и другие страны… Канада и другие открыли свою обороннопромышленную базу, чтобы союзники по НАТО покупали там, а затем закупали у них, а затем поставляли это на Украину. Это также помогает [украинской] экономике, так что вопрос о том, как доставить на Украину все необходимое и так далее, и кто будет за это платить… Я предполагаю, что на европейских союзников будет оказываться все большее давление, чтобы они активизировали свои действия, в том числе и финансовые", - сказал Рютте.Вражеские журналисты (а как их еще назвать, если они публично выступают против России?) спросили у Рютте про подзабытый термин десятилетней давности - гибридную войну в контексте российско-молдавских отношений. Рютте, будто он ботаник, а не генсек военно-политического блока, попросил боевые действия так не называть."Нам стоит перестать называть это гибридом, потому что гибрид звучит приятно, симпатично, прелестно. А это не так" , - сказал он. - "Это государственная диверсия или государственный терроризм. Это дестабилизирует ситуацию, Молдавию, а также остальную Европу, Канаду, США".Поэтому, добавил Рютте, натовцы проводят совместные учения в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Таким образом, пояснил он, НАТО быстро реагирует на "кибератаки, дестабилизирующие действия", потому что "не находится в состоянии войны".А уж если вдруг война… Датские разведчики распространили информацию о том, что якобы Россия могла бы вести боевые действия за Гренландию. Суть, правда, в этом сообщении сводилась к тому, что с большей вероятностью это могли бы сделать США, но для вражеских журналистов виновник любого торжества предпоределен - Россия."Позвольте мне не комментировать все, что исходит от разведывательного сообщества, к чему я отношусь очень серьезно. И в данном случае о том, что исходит от датского разведывательного сообщества. Но это, конечно, мы должны принять к сведению. Но позвольте мне вернуться к тому, что я говорил ранее. В настоящий момент, если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет. Так что пусть он и не пытается этого сделать. И он это знает", - сказал Рютте.Промежуточные итогиПресс-служба Умерова смонтировала короткий видеоролик под музыку для компьютерной стрелялки, как их шеф в зеленке а-ля Зеленский переваливается с ноги на ногу по коридорам штаб-квартиры НАТО. Жмет руку Питу Хегсету. Разговаривает с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Сидит в кресле. Улыбается. Показывает куда-то рукой (просто машет)."Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", - подписан ролик, на котором Умеров расплывается в улыбке пока Хегсет притягивает его в рукопожатии к себе по-трамповски.Публичная часть завершена. Где-то в кулуарах перед журналистами выступил министр обороны Финляндии Атти Хяккянен, который подтвердил трамповские тезисы: тратить на НАТО участники блока должны больше. Хоть и было много дискуссий… И Хяккянен замолчал - отправился в зал, где должна начаться встреча по Украине.
https://ukraina.ru/20250124/1060545932.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061023704_169:0:1148:734_1920x0_80_0_0_a82343c08de8ab324c6055040aba7a55.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, рустем умеров, рютте, пит хегсет, пентагон, нато
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Рютте, Пит Хегсет, Пентагон, НАТО

Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине

16:44 12.02.2025
 
© скриншотВстреча министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля 2025 года
Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля 2025 года
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Военачальники стран Запада собираются в Европе. 12 февраля в Брюссель прибыли участники встречи министров обороны НАТО плюс глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Штаб альянса впервые посетил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Наша приверженность ясна: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время для союзников соответствовать моменту", - написал он в соцсети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску.
В этот раз председательствовать должны были США, но, вероятно, из-за неопытности в Хегсета чиновничьих делах, это право передали Великобритании.
Генеративный Умеров
Разработчики Маска добавили в соцсеть генеративный чат-бот Grok. На вопрос пользователя о том, что будут обсуждать министры на встрече, искусственный интеллект подозрительно слово в слово выдал пост Умерова из запрещенной соцсети. Хотя более предположительно, что пресс-служба Умерова воспользовалась ИИ, но теперь это второстепенно - заявление уже сделано.
ИИ и Умеров разделили встречу контактной группы по Украине на несколько пунктов в одинаковой последовательности:
  • Усиление обороноспособности НАТО (этот пункт Умеров исключил из своего поста, так как Украина не является членом альянса),
  • Стабильное и своевременное предоставление военной помощи Украине на 2025 год,
  • Ускорение поставок критически важного вооружения,
  • Инвестиции в оборонную промышленность Украины,
  • Обсуждение долгосрочных решений (расширение оборонного производства на Украине, финансирование украинского ОПК, поддержка Украины и т.д.).
Искусственный интеллект же ушел немногим далее, и пояснил, что под этим всем подразумевается. Из поста Хегсета следует, что министры будут обсуждать усиление военной мощи альянса. А из сложившейся на Украине ситуации - поставки средств ПВО и боеприпасов, совместные проекты с европейскими партнерами, стабилизация ситуации, что является критически важным для блока.
Гибридный Рютте
"Если денег нет, не будет оружия, но его можно заказать, правда завтра его не привезут". Приблизительно вот к этому свелось выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте на открывающей пресс-конференции 12 февраля.
Журналисты Украина.ру виртуально присутствовали на мероприятии, но вопросы задать по объективным причинам не могли. Когда Рютте попросили оценить шансы Москвы, Вашингтона и Брюсселя на успешные переговоры, он категорически отказался отвечать: "не хочу спекулировать", сказал он. Однако Рютте признал две цели:
"Мы действительно должны следить за мячом. А наблюдение означает, что мы должны знать, какие две цели у нас есть. Одна из них заключается в том, чтобы убедиться, что мы изменим траекторию того, что происходит на Украине, и убедиться, что они (представители украинских властей. - Ред.) окажутся в наилучшем возможном положении, когда начнутся переговоры. Но мы также должны быть уверены, что результат останется неизменным, и не будет оспорен [президентом России Владимиром] Путиным ни через полгода, ни через год, ни через два года, как это произошло с Крымом", - сказал Рютте.
Основными задачами НАТО Рютте фактически перечислил требования президента США Дональда Трампа. Во-первых, государства-участники должны больше тратить или вкладываться в коллективную оборону. Во-вторых, после этого должна появиться уверенность в том, что оружия хватит на 4-5 лет, и что оно должно быть в наличии. А в блоке все не так просто, как кажется. Канада, посетовал Рютте (Трампу бы понравилось, правда?), не производит достаточно.
Крупнейшие заказы получили предприятия ОПК Rheinmetall, Leonardo, Raytheon, Boeing и неназванные компании в Великобритании, Норвегии, Турции. Рютте хотел бы получить гарантии, что производственные мощности заводов расширят, и натовцы получат вооружения "как можно раньше". В противном случае военно-политический блок потеряет деньги, которые снова придется в будущем потратить.
И вот поэтому натовцам хотелось бы знать, что в вооруженном конфликте с Россией Украина, которая и обеспечила этот адский круговорот денег в Европе, победит.
Постойте, а как же американское оружие для Украины?
Пара проблем есть, сказал Рютте. Сначала надо убедиться, что оружие есть на складах. А если его нет - заказывайте через министерства обороны или промышленности. Только в таком случае "завтра" вооружения никто не поставит.
"Мы знаем, что Украина сама по себе, как и Литва, обладает действительно впечатляющей оборонно-промышленной базой. Мы знаем, что Литва и Дания… в этом участвуют и другие страны… Канада и другие открыли свою обороннопромышленную базу, чтобы союзники по НАТО покупали там, а затем закупали у них, а затем поставляли это на Украину. Это также помогает [украинской] экономике, так что вопрос о том, как доставить на Украину все необходимое и так далее, и кто будет за это платить… Я предполагаю, что на европейских союзников будет оказываться все большее давление, чтобы они активизировали свои действия, в том числе и финансовые", - сказал Рютте.
Вражеские журналисты (а как их еще назвать, если они публично выступают против России?) спросили у Рютте про подзабытый термин десятилетней давности - гибридную войну в контексте российско-молдавских отношений. Рютте, будто он ботаник, а не генсек военно-политического блока, попросил боевые действия так не называть.
"Нам стоит перестать называть это гибридом, потому что гибрид звучит приятно, симпатично, прелестно. А это не так" , - сказал он. - "Это государственная диверсия или государственный терроризм. Это дестабилизирует ситуацию, Молдавию, а также остальную Европу, Канаду, США".
Поэтому, добавил Рютте, натовцы проводят совместные учения в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Таким образом, пояснил он, НАТО быстро реагирует на "кибератаки, дестабилизирующие действия", потому что "не находится в состоянии войны".
А уж если вдруг война… Датские разведчики распространили информацию о том, что якобы Россия могла бы вести боевые действия за Гренландию. Суть, правда, в этом сообщении сводилась к тому, что с большей вероятностью это могли бы сделать США, но для вражеских журналистов виновник любого торжества предпоределен - Россия.
"Позвольте мне не комментировать все, что исходит от разведывательного сообщества, к чему я отношусь очень серьезно. И в данном случае о том, что исходит от датского разведывательного сообщества. Но это, конечно, мы должны принять к сведению. Но позвольте мне вернуться к тому, что я говорил ранее. В настоящий момент, если Путин нападет на НАТО, реакция будет разрушительной. Он проиграет. Так что пусть он и не пытается этого сделать. И он это знает", - сказал Рютте.
Промежуточные итоги
Пресс-служба Умерова смонтировала короткий видеоролик под музыку для компьютерной стрелялки, как их шеф в зеленке а-ля Зеленский переваливается с ноги на ногу по коридорам штаб-квартиры НАТО. Жмет руку Питу Хегсету. Разговаривает с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Сидит в кресле. Улыбается. Показывает куда-то рукой (просто машет).
"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", - подписан ролик, на котором Умеров расплывается в улыбке пока Хегсет притягивает его в рукопожатии к себе по-трамповски.
Публичная часть завершена. Где-то в кулуарах перед журналистами выступил министр обороны Финляндии Атти Хяккянен, который подтвердил трамповские тезисы: тратить на НАТО участники блока должны больше. Хоть и было много дискуссий… И Хяккянен замолчал - отправился в зал, где должна начаться встреча по Украине.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
24 января, 16:08
США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почемуГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте первым публично получил по шапке от американской администрации за попытку включить Украину в НАТО на словах
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАРустем УмеровРюттеПит ХегсетПентагонНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
17:34Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО
17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин
16:49Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:47Многополярность как её нет, и почему она будет
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
16:33ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина
16:00Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
15:46Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
15:33Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь
15:16Лондон готовит брюссельскую "капусту". Как Запад определяется с новыми условиями войны в Украине
15:12Малюк* рассказал о главном в изобличении главы Антитеррористического центра СБУ
15:00В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
14:47Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
14:45После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому
Лента новостейМолния