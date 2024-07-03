https://ukraina.ru/20240703/1056019046.html

Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ

Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ - 03.07.2024 Украина.ру

Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ

Многие военные эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, считают, что несмотря на кардиальное изменение обстановки на северо-западе Черного моря, мы способны решить задачи принципиального характера от Очакова до Измаила

2024-07-03T05:30

2024-07-03T05:30

2024-07-03T05:30

интервью

украина

запад

крым

ракеты

черное море

зерновая сделка

одесса

измаил

самолет

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Но на это нужна политическая воля. Потому что выполнение этих задач будет сопряжено с потерями, считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей ГорбачёвОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее поступило два сообщения, которые напрямую касаются безопасности Крыма и Севастополя.Первое. Российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Второе. После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.- Сергей Павлович, возможно ли эти два решения противника с технической точки зрения?- Информация о странных сухогрузах, способных наносить ракетные удары и прятаться, была уже давно. Напомню, когда Украина только- начала активно использовать безэкипажные катера, в экспертном сообществе говорили, что эти машины из-за их небольшого размера можно запускать с любой платформы – в том числе с гражданских судов. Запустили, судно пошло дальше, а БЭК решает свою задачу под воздействием других систем управления.Запуск ATACMS осуществляется с платформ от HIMARS. Это – универсальная платформа. Ее можно разместить на палубе корабля и использовать палубу как площадку для запуска ракет. Тем более, все системы современного вооружения соответствуют стандартам TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Так вот стандартный морской контейнер универсален с точки зрения его размещения на различных судах. Кроме того, его ставят на трейлер или платформу, и он может перевозиться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.То есть в контейнере, который выглядит как обычный транспортный морской контейнер с гражданскими грузами, может находиться ударная установка с ракетой, пост боевого управления и РЛС, которую можно развернуть. Таким образом, можно создать угрозы даже там, где любое государство их ожидать не будет. Этим уже занимаются "хуситы". Любое арабское судно-контейнеровоз может стать носителем ударных ракет. Потому что ты не можешь понять, что именно оно везет.Так что запуски ракет с сухогрузов вполне возможны.Что касается гражданских воздушных судов, переделанных под самолеты ДРЛО, то технически это тоже возможно. Особенно, если на него установить фотоаппаратуру с высоким разрешением и радиоаппаратуру. Более того, руководство СССР объясняло уничтожение корейского "Боинга" в 1983 году над Сахалином тем, что он проводил разведку советской системы ПВО в этом районе. Так что как разовая акция НАТО — это вполне возможно. Но не думаю, что она будет носить массовый характер.У противника достаточно сил и средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. США, Великобритания, Франция и даже Турция способны решать подобного рода задачи. Более того, недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей.Понятное дело, что управляют этими самолетами и используют радиотехническую аппаратуру шведы или их партнеры по НАТО, а не украинцы. Во-первых, освоение такой техники требует много времени. Во-вторых, я сомневаюсь, что Запад готов с потрохами отдать Украине такие сложные системы. Если на его борту и находятся какие-то украинские специалисты, то только в режиме стажеров.Противодействовать этому сложно. Если в случае с беспилотниками мы можем облить их керосином или пролететь мимо на скорости в 2,3 маха, то воздействовать боевыми средствами на самолеты мы вряд ли сможем. Мы можем только создавать им препятствия в виде помех, используя системы радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы.Кроме того, мы можем объявлять значительные морские пространства и воздушные пространства над ними зоной учения. Эти учения можно проводить перманентно. Мы можем на какой-то момент объявлять эту зону опасной для вхождения в нее, а затем продлевать этот режим, чтобы переложить ответственность на тех, кто в эту зону входит.Но эта зона не может включать в себя бесполетную зону, когда будет полностью закрыто воздушное пространство над акваторией Черного моря. К нему выходит целый ряд прибрежных государств, а осуществить это в одностороннем порядке нам не удастся.Более того, тут проходят маршруты авиалиний, которые мы сами активно используем. Если мы объявим там бесполетную зону, нам придется закрывать аэропорты в Сочи и в Минводах, а это не встретит понимания внутри страны. И вообще мы можем получить ответку в разных форматах.- Насчет запуска ракет с гражданских судов. Реально ли сделать так, чтобы там постоянно дежурила наша морская авиация? Реально ли проверять каждый из таких сухогрузов?- Минобороны еще во времена Шойгу говорило о том, что после выхода России в июле 2023 года из зерновой сделки мы будем рассматривать все суда, идущие в украинские порты как потенциальную угрозу. Была даже показательная высадка нашей досмотровой группы на один из сухогрузов. Но это была одноразовая акция. К сожалению, это не получило продолжения.Сейчас Украина организовала новые зерновые маршруты, которые идут вдоль побережья Румынии и Болгарии в направлении Босфор. В значительной степени выросла интенсивность использования Дуная как судоходного канала в направлении Хорватии. Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО и что никаких препятствий в этом им не чинятся. Наши удары по этим портам не получили продолжения, поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно.Речь идет не только о безэкипажных катерах. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, которые мы скопировали для производства наших "Рапторов". Они могут перебрасывать и высаживать диверсионно-разведывательные группы (до 20 человек десанта), а также контролировать судоходство в прибрежных районах. Кроме того, Швеция еще обещает перебросить на Украину такие катера. Всего у противника их будет около десятка. Это создаст нам определенные проблемы. Как они попадают на Украину? Только по морю.Всего днепровская флотилия Украины оценивается в 200 -300 катеров различного водоизмещения. Да, мы на Днепре уничтожаем лодки с вражескими ДРГ, но число этих плавсредств регулярно пополняется.Резюмирую. Никаких красных линий в отношении новых украинских морских маршрутов с нашей стороны проложено не было. Поэтому противник будет размещать на гражданских баржах и сухогрузах ударные средства, которые будут нас атаковать.- Мы можем устроить полноценную блокаду Одессы? Или Черноморский флот слишком уязвим для этого?- Многие военные эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, считают, что несмотря на кардиальное изменение обстановки на северо-западе Черного моря, мы способны решить задачи принципиального характера от Очакова до Измаила. Но на это нужна политическая воля. Потому что выполнение этих задач будет сопряжено с потерями.Кстати, опасность больших потерь с обеих сторон превратило северо-запад Черного моря в район, фактически свободный от мореплавания. Там суда ходят только вдоль побережья. Украина сожгла платформы "Черноморнефтегаза" и ушла. Кроме того, этот район опасен из-за того, что украинцы накидали там более 300 мин, которые периодически отрываются и уничтожаются.Еще этот район опасен из-за того, что Украина там активно использует беспилотники различных типов высоты и назначения (от разведывательных до ударных). Так что там пока все тихо.Тем не менее, у нас достаточно сил и средств, чтобы решить все эти принципиальные задачи.- Хотя я пока не представляю, сколько нам нужно сил и средств, чтобы разминировать этот район.- Для этого нужно очень много времени. Боевое траление на Балтике осуществлялось до 1962 года, а на Черном море – до 1950х годов. Но это мы говорим о действиях послевоенного характера. А если решимся на десантную операцию с целью решительного прорыва к вражеским берегам, то противоминные действия так или иначе будут вестись. Не без потерь, но высадиться наш десант вполне способен. Для такой операции нужно политическое решение, подготовка, концентрация вооруженных сил и тщательного разработка плана. Так или иначе мы к этому придем.- Наверное, для такой операции нужно достичь определенных рубежей на земле.- Это должна быть стратегическая наступательная операция, как в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что с тех времен многое изменилось. Но в целом мы можем провести фронтовую операцию для достижения решительных целей: стремительный прорыв, окружение вражеских группировок и их уничтожение.По мнению самого авторитетного нашего военного аналитика Константина Валентиновича Сивкова, мы способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ. По его оценке, на это потребуется полтора-два месяца. Если мы начнем ее сейчас, она может быть выполнена к сентябрю. Опыт проведения таких операций у нас есть. У нас есть высокопрофессиональная организация в лице Генштаба. Он моделирует такие операции, основываясь на математических расчетах.Штабы всегда готовятся к масштабным боевым действиям, в том числе на перспективу.Я не знаю, когда мы примем такое решение. Но мне кажется, что время работает не на нас. Противник готовится давать отпор нашим наступательным действиям. Украина активно снабжается техникой, оружием и финансами.Кстати, насчет финансов получается так, что Украина начинает воевать за наши деньги против нас. Я имею в виду решение Запада передать Киеву доходы от наших конфискованных активов. Пока мы это еще не ощутили, но на Западе находятся около 300 наших миллиардов долларов. Где гарантия, что Запад не пустит в оборот все эти активы?Поэтому проведение стратегической операции с решительными целями становится все более актуальной задачей.О других особенностях сухопутной части спецоперации - в интервью Алексея Леонкова "Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами"

https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html

https://ukraina.ru/20240702/1056012480.html

https://ukraina.ru/20240629/1055947342.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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