https://ukraina.ru/20250212/1061014243.html

"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой

"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой - 12.02.2025 Украина.ру

"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой

Перемирие в секторе Газа, которое было достигнуто при активном участии спецпосланника Дональда Трампа Сэма Уиткоффа, недавно прилетавшего с визитом в Москву, находится под угрозой

2025-02-12T13:11

2025-02-12T13:11

2025-02-12T13:16

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хамас

дональд трамп

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Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС объявили о намерениях отложить следующий этап обмена израильских заложников на палестинских политзаключенных.По их мнению, Израиль не выполняет условия соглашения, не торопясь выводить из Газы свои войска.Кроме того, хамасовцы заявили, что они категорически не принимают проект переустройства Газы, предложенный Дональдом Трампом, который очень недвусмысленно потребовал вывезти местное палестинское население в Иорданию или Египет, обещая, что жители Газы будут "прекрасно жить в другом месте".Спикеры ХАМАС, конечно же, не стали молчать. Выступая в прессе Турции и арабских стран, они назвали эту позицию "проявлением расизма, призывом к этнической чистке и отрицанием неотъемлемых прав палестинского народа". И таким образом перемирие оказалось на паузе.Однако все говорит о том, что она будет весьма недолгой.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу пообещал: если группировка ХАМАС не возобновит обмен заложников к субботе израильская армия немедленно приступит к боевым действиям в секторе Газа – вплоть до уничтожения палестинских боевиков."Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен.А пока что израильские войска окружают сектор Газа по его периметру, одновременно занимая ключевые позиции в самом секторе. Причем в Тель-Авиве даже не скрывают эти маневры."В свете заявления ХАМАС о его решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников, вчера вечером я отдал приказ ЦАХАЛ сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в самое ближайшее время", – сказал Нетаньяху.Такая уверенность израильтян основывается на согласованной позиции Дональда Трампа. Президент США также потребовал от ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню субботы, обещая, что в противном случае "начнется настоящий ад"."ХАМАС поймет, что я имею в виду", – многозначительно сказал Трамп.Как полагают эксперты, речь идет о том, что США позволят Нетаньяху нанести новые бомбовые удары по территории сектора. Или даже, возможно, поучаствуют в этой кампании непосредственно, силами своей авиации и военно-морского флота.Конечно, это нанесет ХАМАС очень тяжелые потери. Но потеряет – в политическом смысле – и сам Дональд Трамп.Очередная мясорубка в секторе Газа сразу же покажет, что пресловутая мирная сделка на Ближнем Востоке, над которой работал Уиткофф, по факту так и не состоялась.Мир будет снова смотреть на гибнущих палестинцев – в основном, мирных жителей, а не укрывшихся в бункерах представителей группировки ХАМАС, – не понимая, чем это отличается от кошмарной эпохи Джо Байдена и Камалы Харрис?Между тем все отлично помнят многочисленные обещания Трампа – о том, что его правление не будут сопровождать войны. Ведь во время своей предвыборной кампании он сулил Газе мир, а вовсе не ад, который обещает теперь.Ну а если американцы попробуют депортировать всех уцелевших палестинцев из Газы силой, это однозначно приведет Америку к обвинениям в геноциде, одновременно подрывая позиции Трампа среди арабского мира и мусульманской общины.Король Иордании Абдалла II – один из самых прозападных арабских лидеров, – который вчера встречался в Вашингтоне с президентом США, прямо сказал, что решительно выступает против плана переселения палестинцев из сектора Газа."Я подтвердил твердую позицию Иордании против перемещения палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу. Восстановление Газы без выселения палестинцев и решение тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех. Это единая арабская позиция", – заявил он в своем блоге.Действительно, в таком же ключе высказывались практически все арабские лидеры. К примеру, фактический руководитель Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман не так давно называл происходящее в Газе геноцидом. Он настаивает на том, что соблюдение прав палестинцев является условием для нормализации отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом."Королевство не прекратит своих неустанных усилий по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы подтверждаем, что королевство не установит дипломатических отношений с Израилем без этого", – отметил он в конце прошлого года.Трамп рассчитывает договориться с Египтом – самой густонаселенной арабской страной. Но египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси тоже успел высказаться по поводу этой инициативы.Более того, по словам Ас-Сиси, его страна с самого начала предупреждала: "боевые действия в Газе были нацелены на то, чтобы сделать анклав непригодным для жизни и принудить палестинцев его покинуть".Все это ставит США перед угрозой дипломатического поражения даже на фоне гарантированной военной победы, поскольку силы Пентагона и ХАМАСа просто не сопоставимы между собой.А для украинского конфликта это важный урок – даже заключенное соглашение о каком-либо перемирии не обязательно будет работать на практике.Потому что этому воспротивятся многочисленные силы. Ведь интересы сторон остаются слишком разными и подчас совершенно несовместимы.Читайте также Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию

https://ukraina.ru/20250124/1060539625.html

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эксклюзив, украина, газа, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, пентагон, хамас, дональд трамп