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"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО

"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО - 07.07.2024 Украина.ру

"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО

Если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то от такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-07-07T06:30

2024-07-07T06:30

2024-07-07T06:30

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северная корея

строительство

сво

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снаряды

артиллерия

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Украинская сторона очень боится, что в зону СВО приедут опытные северокорейские военные строители, потому что горы Кореи пронизаны тоннелями, где корейцы укрывают военные заводы и пусковые шахты ракет. Некоторым экспертам сценарий участия северных корейцев в подготовке инженерных позиций в зоне СВО кажется слишком фантастичным.По мнению Ермакова, давно пора было привлекать северокорейских братьев по борьбе с Западом. Это бесстрашные люди, с точки зрения инженерии очень продуманные, считает журналист.А если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то почему бы нет. От такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они, добавил он."Думаю, сценарий с иранскими БПЛА "Шахед" повторится и с северокорейскими инженерными специалистами по подкопам", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

https://ukraina.ru/20240704/1056054304.html

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новости, россия, кндр, северная корея, строительство, сво, запад, снаряды, артиллерия