"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО - 07.07.2024 Украина.ру
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"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО - 07.07.2024 Украина.ру
"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
Если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то от такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-07-07T06:30
2024-07-07T06:30
новости
россия
кндр
северная корея
строительство
сво
запад
снаряды
артиллерия
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Украинская сторона очень боится, что в зону СВО приедут опытные северокорейские военные строители, потому что горы Кореи пронизаны тоннелями, где корейцы укрывают военные заводы и пусковые шахты ракет. Некоторым экспертам сценарий участия северных корейцев в подготовке инженерных позиций в зоне СВО кажется слишком фантастичным.По мнению Ермакова, давно пора было привлекать северокорейских братьев по борьбе с Западом. Это бесстрашные люди, с точки зрения инженерии очень продуманные, считает журналист.А если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то почему бы нет. От такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они, добавил он."Думаю, сценарий с иранскими БПЛА "Шахед" повторится и с северокорейскими инженерными специалистами по подкопам", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
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кндр
северная корея
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новости, россия, кндр, северная корея, строительство, сво, запад, снаряды, артиллерия
Новости, Россия, КНДР, Северная Корея, Строительство, СВО, Запад, снаряды, артиллерия

"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО

06:30 07.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то от такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Украинская сторона очень боится, что в зону СВО приедут опытные северокорейские военные строители, потому что горы Кореи пронизаны тоннелями, где корейцы укрывают военные заводы и пусковые шахты ракет.
Некоторым экспертам сценарий участия северных корейцев в подготовке инженерных позиций в зоне СВО кажется слишком фантастичным.
По мнению Ермакова, давно пора было привлекать северокорейских братьев по борьбе с Западом. Это бесстрашные люди, с точки зрения инженерии очень продуманные, считает журналист.
"Голь на выдумки хитра. КНДР — это физическое воплощение этой поговорки. Их нужно привлекать, нужно перенимать их опыт. Снаряды уже приехали, надеюсь, приедут и артиллерийские системы", - отметил Ермаков.
А если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то почему бы нет. От такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они, добавил он.
"Думаю, сценарий с иранскими БПЛА "Шахед" повторится и с северокорейскими инженерными специалистами по подкопам", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 12:32
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно
 
НовостиРоссияКНДРСеверная КореяСтроительствоСВОЗападснарядыартиллерия
 
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