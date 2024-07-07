"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то от такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Украинская сторона очень боится, что в зону СВО приедут опытные северокорейские военные строители, потому что горы Кореи пронизаны тоннелями, где корейцы укрывают военные заводы и пусковые шахты ракет.
Некоторым экспертам сценарий участия северных корейцев в подготовке инженерных позиций в зоне СВО кажется слишком фантастичным.
По мнению Ермакова, давно пора было привлекать северокорейских братьев по борьбе с Западом. Это бесстрашные люди, с точки зрения инженерии очень продуманные, считает журналист.
"Голь на выдумки хитра. КНДР — это физическое воплощение этой поговорки. Их нужно привлекать, нужно перенимать их опыт. Снаряды уже приехали, надеюсь, приедут и артиллерийские системы", - отметил Ермаков.
А если северокорейские власти решат отправить в Россию свои войска, то почему бы нет. От такой помощи нельзя отказываться. Это союзники России, победим мы - победят и они, добавил он.
"Думаю, сценарий с иранскими БПЛА "Шахед" повторится и с северокорейскими инженерными специалистами по подкопам", - подытожил собеседник издания.
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