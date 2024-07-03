https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html

Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди

Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди - 03.07.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди

Практика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается.

2024-07-03T19:30

2024-07-03T19:30

2024-07-03T19:30

интервью

часов яр

россия

донбасс

всу

чвк "вагнер"

минобороны

кндр

украина

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.ВС России освободили микрорайон Канал, который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.- Тимофей, теперь противник попытается зацепиться за рубеж канала Северский Донец-Донбасс или отойдет в промышленную зону города, например, в район Часовярского огнеупорного комбината и там будет пробовать остановить наши войска?- Очевидно, что после оставления Артемовска противник сделал работу над ошибками. Правда, это не очень им помогло, но время они тянут, с потрясающим, на мой взгляд, упорством. А помимо того, что они и перед Часов Яром создали нам немало проблем в Красном, Артемовском, Калиновке. Да и десантники действуют несколько по-другому нежели ЧВК "Вагнер", хотя тактика похожа.Практика показала, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Будут создавать нам проблемы в Калиновке, потому что этот фланг наиболее важен для окружения города. Все-таки Калиновка находится по направлению к Константиновке, а в то же время там есть дорога, которая ведет на Славянск и Краматорск. Поэтому там они сосредоточат наибольшее количество усилий.Мы еще подтягиваем фланги с Дзержинского или Торецкого направления, но до Часов Яра оттуда еще большое расстояние, вряд ли мы там быстро подойдем к городу.Сначала надо будет преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, это будет непросто. По данным нашей разведки, там к обороне уже готовы. Один из серьезных рубежей мы уже преодолели, но надо понимать, что Канал находится на отшибе города. Так что битва за Часов Яр, которая шла в Канале, это подготовительная битва, а основная начнется только сейчас. Опять же, город стоит на возвышенности, самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается.- Канал Северский Донец – Донбасс представляет из себя сейчас серьезную водную преграду? То есть, заполнен ли он водой и придется ли его форсировать?- Это в любом случае серьезная преграда, даже если он не заполнен водой. Это большой длинный ров, его придется преодолевать. А толковых переправ, построенных еще не для военных целей, достаточно мало. Придется наводить понтоны, но мы с этим справимся. Конечно, любая переправа представляет собой уязвимую цель, по ним будут бить. Это всегда проблема.Посмотрите, что происходит в Волчанске. Хотя противнику удается перебрасывать личный состав и технику через реку Волчья, но при этом они испытывают серьезные проблемы, чем мы и пользуемся.- В чем отличие между тактикой десантников, которые штурмуют Часов Яр, и тактикой вагнеровцев в Бахмуте? Например, противник российской армии, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, сообщает, что мы применяем "огромное количество FPV-дронов".- Нет, не только. Дело в том, что сама структура, в том числе дисциплинарная, в ЧВК "Вагнер" отличалась от регулярных войск очень сильно. К выполнению задач в "Вагнере" подходили несколько по-другому. Там было четыре смертных греха: алкоголь, наркотики, секс и оставление позиций. Поэтому там смогли взять меньшим количеством личного состава большой город. Методы, которые применяло командование ЧВК "Вагнер", для регулярной армии порой абсолютно не подходят, то есть невозможно таким макаром управлять войсками.То есть если у тебя в уставе стоит приказ "ни шагу назад", в любом случае это один метод войны. Когда есть общевойсковые уставы и дисциплинарные взыскания в регулярной армии, это совсем по-другому. Да, у нас прекрасно работает авиация, FPV-дроны, но сама структура ЧВК "Вагнер" другая. Там штурмовые отряды, не роты и взводы, и ответственность на командирах штурмовых отрядов лежит совершенно другая, и на бойцах тоже.- А где было снято нашумевшее видео, которое недавно появилось в сети, когда русский штурмовик забрасывает противотанковую мину в окно здания, где укрылись всушники?- Это было снято в Карловке недалеко от смычки реки Волчья и Карловского водохранилища.- То есть несмотря на наличие мощных средств вооружения, таких, как ФАБы, пехоте все равно приходится использовать методы, известные со времён Первой и Второй мировых войн, чтобы добить гарнизон противника.- Фронт более тысячи километров, на всех ни авиации, ни боеприпасов не хватит. Подбежали, забросили, это все быстрее, чем вызывать авиацию. Это, конечно, выглядит эпично, круто, и, на мой взгляд, классная придумка. И человек, который это делает, просто герой. Ему нужно вручить орден Мужества, как минимум.- Украинские эксперты "восхищаются" нашими тоннельными операциями под Авдеевкой и Торецком. Будет ли этот тактический метод и дальше развиваться в зоне СВО?- Это прекрасный способ проникнуть на позиции, которые были заняты ВСУ еще в 2014 году. Авдеевский гарнизон, который сидел в укрепрайоне "Царская охота", сидел как раз с 14-го года. В Шумах под Торецком то же самое. Такой метод проникновения на старые позиции, где это возможно, конечно, будет развиваться. Это и надо использовать. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне.Когда наши пересели на мотоциклы, то действительно стали МОТОстрелками. Раньше над этим шутили, а сейчас это стало реальностью и показало свою эффективность. Те же fpv-ишки – это гражданские дроны, они не были приспособлены для военных целей.Сейчас на Украине для военных собирают старые зонтики. Пока не могу понять, зачем они это делают, но, очевидно, там есть какие-то комплектующие для создания приборов, которые им помогут воевать. В любом случае, эффективные придумки должны использоваться, и подкопы не исключения.- По ту сторону линии фронта боятся прибытия северокорейских военных строителей, потому что горы Кореи пронизаны тоннелями, где корейцы укрывают военные заводы и пусковые шахты ракет. Лично вам не кажется фантастичным сценарий участия северный корейцев в подготовке инженерных позиций в зоне СВО?- Давно пора было привлекать наших северокорейских братьев по борьбе с Западом. Этих бесстрашных людей, очень инженерно продуманных. Голь на выдумки хитра. КНДР — это физическое воплощение этой поговорки. Их нужно привлекать, нужно перенимать их опыт. Снаряды уже приехали, надеюсь, приедут и артиллерийские системы. А если северокорейские власти решат отправить свои войска, то почему бы нет. От этого нельзя отказываться. Это наши союзники, победим мы - победят они. Думаю, сценарий с иранскими БПЛА "Шахед" повторится и с северокорейскими инженерными специалистами по подкопам.- Недавно стало известно, что наши ракеты на аэродроме в Миргороде накрыли шесть украинских Су-27. Теперь на Украине задаются вопросом, почему драгоценные истребители не находились в бетонных ангарах. Почему враг допустил такую ошибку в зоне боевых действий?- Я бы этот вопрос и нам переадресовал. По тем же причинам, видимо – разгильдяйство. А судя по последним коррупционным скандалам и арестам функционеров Минобороны, еще и коррупция. Стоимость ангаров копеечная, стоимость самолётов запредельная. Надеюсь, что новый министр обороны, поскольку является выдающимся специалистом в макроэкономике, научит Минобороны считать деньги.О визите премьер-министра Венгрии на Украину Виктор Орбан умыл руки в Киеве

https://ukraina.ru/20240703/1056020466.html

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