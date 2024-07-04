Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе" - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056037372.html
Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе" - 04.07.2024 Украина.ру
Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Уничтожение военного и экономического потенциала Украины идет намного быстрее, чем нам кажется. Потому что у противника все меньше возможностей работать ударными группировками, в которых было бы достаточно средств огневого поражения и бронетехники
2024-07-04T08:36
2024-07-04T08:37
интервью
россия
вооруженные силы украины
волчанск
сво
великая отечественная война
авиация
танки
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_010ac91bc67509807d6b545e5e48097e.jpg
Следовательно, мы продолжим ползучее наступления, ломая моральный дух ВСУ и создавая Зеленскому все более невыгодные условия для переговоров, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр ПолищукОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ровно 80 лет назад с июня по август 1944 года Красная Армия проводила стратегическую наступательную операцию "Багратион", которая позволила освободить территорию современной Белоруссии. Применительно к СВО эти события интересны нам минимум по трем причинам.Первое. Нашим предкам в условиях заставшего позиционного фронта, не имея возможности широко применять бронетехнику, пришлось прорывать Белорусский балкон – мощнейший укрепрайон вермахта, оснащенный серьезной артиллерийской группировкой.Второе. Эту серьезную артиллерийскую группировку массово уничтожала советская авиация. Немцы даже прозвали штурмовики "Ил-2" мясниками.Третье. Эта операция стала ударом, который обрушил всю конструкцию обороны гитлеровцев на всем Восточном фронте.- Александр, насколько сегодняшняя конфигурация в зоне СВО схожа с тем, что было накануне "Багратиона"?- Если посмотреть на карту и не брать во внимание, что бои идут на Украине, а не в Белоруссии, то мы действительно увидим много схожего.И в 2024, и в 1944 годах южные фронты занимали большую территорию. И тогда, и сейчас наш северный участок (1-й Прибалтийский фронт и группировка "Север" под командованием генерала Лапина) охватывает левый фланг противника. А группировка ВСУ в центре, как и немецкая группа армий "Центр" белорусским балконом вдавалась в территорию СССР. Решение о ее ликвидации было в 1944 году после тяжелейших боев с октября 1943 года, когда в Белоруссии шли позиционные сражения с минимальным результатом.Это было тяжелое наследие лета 1943 года. После боев на Курской дуге из-за больших потерь танков у нас было выключено два стратегических направления из трех. Мы были более-менее успешны только на юге, где наступали фронты Ватутина и Конева, а в центре мы остановились.Сейчас конфигурация фронта обусловлена другими обстоятельствами. Но она очень схожа с тем, что было 80 лет назад.- Теперь насчет успехов "Багратиона".- Понимаете, в нас до сих пор живет лубочное представление об этой операции. "Крупнейшее летнее наступление и разгром 22 из 28 немецких дивизий в первые сутки". Все забывают о нюансах и о том, что для Красной Армии "Багратион" проходил не без сложностей.Первое. Немецкие войска допустили ошибку. Они предполагали, что новое наше наступление опять будет на юге, поэтому стащили туда все ударные части и танковые дивизии, которые действительно хорошо себя проявились. Они не были разгромлены зимой 1943-1944 годов, несмотря на наши крупнейшие успехи в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской и Никопольско-Криворожской операциях. То есть это были серьезные маневренные бои, но никто никого не окружал.Хоть и в разбитом состоянии, но немцы выскочили остатками своих частей из Корсунь-Шевченковского котла. Это миф, что они якобы побросали бронетехнику. Танковый батальон дивизии СС "Викинг" просто погиб в боях с советскими танкистами. Там просто был эпизод, когда они отдельные танки загоняли в реку Гнилой Тикич, чтобы личному составу, который зимой переправлялся через нее, было на что опереться.Когда говорят, что немцы бросили бронетехнику в Каменец-Подольском котле в ходе Проскуровско-Черновицкой операции, это тоже не совсем корректно, потому что к тому моменту гитлеровские части в плане техники утратили свою былую мощь. Если бы советским войскам в Проскуровско-Черновицкой операции пришлось столкнуться с той же численностью немецких танковых дивизий, как это было в боях под Киевом в ноябре-декабре 1943 года, результат бы не был таким блестящим.Почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что эти успехи были достигнуты благодаря тяжелейшей работе нашей армии, которая перемалывала и стачивала ударные танковые части немцев.Вернемся к "Багратиону". Из-за всех этих тяжелых сражений немцы вынули большинство танковых дивизий из группы армий "Центр". Даже 16-я танковая дивизия, которая в декабре 1943 года приехала бороться с Рокоссовским под Рогачев, в итоге была вынуждена тушить пожар под Винницей. То есть успешное наступление Ватутина и Конева под руководством Жукова вытащила все боеспособные части немцев на Украину. И когда началось наше наступление в Белоруссии, у немцев там была лишь одна 20-я танковая дивизия, у которой был всего один танковый батальон. Естественно, что для гитлеровцев все закончилось очень плохо.Кстати, ВСУ сейчас тоже несут большие потери в бронетехнике. У них нет возможности сохранить свои механизированные бригады как механизированные (у них механизации хватает на пару батальонов из четырех-пяти), а, следовательно, возникают проблемы с переброской резервов. В частности, с этим столкнулся "Азов"*, который перебрасывался под Авдеевку в течение двух недель.У вермахта летом 1944 года с этим даже было получше, чем у ВСУ. И когда наши войска начали наступать в Белоруссии, у них тоже все не шло гладко. Например, на Минском шоссе 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова почти сразу же столкнулась с немецкой 5-й танковой дивизией, у которой было два танковых батальона (один – на "Пантерах", другой – на "Четверках" (PzKpfw IV)). Причем им на помощь бросили 505-й тяжелый танковый батальон "Тигров".Да, мы перемололи эти резервы. К 8-9 июля от двух полноценных танковых батальонов немцев остались всего шесть-десять машин обоих типов. Но армия Ротмистрова тоже потеряла 372 танка. Это много.Не менее тяжелая ситуация была и на фронте Рокоссовского, который шел на левом фланге наступающей группировки. Первые проблемы начались уже в полосе 47-й армии, где 11-й танковый корпус Рудкина ударил в боевую группу дивизии "Викинг". Бои закончились тем, что Рудкина сняли с командования фронтом.Да, мы сломали противника и вошли на территорию Польши. Но в пригороде Варшавы у 2-й танковой армии тоже были проблемы. Потому что немцы перебросили туда резервы, которые наше командование упустило из виду. В результате пять немецких танковых дивизий ударили по нашей ударной группировке. Завязалось Окуневское сражение, где 2-я танковая армия понесла тяжелые потери.Уже был 1944 год. У нас уже были танки Т-34/85. Но у врага хватало механизации, чтобы нивелировать многие наши успехи даже в такой победной операции, как "Багратион". Нельзя забывать, какой кровью и каким трудом на это досталось. Не надо думать, что после Курской дуги мы забросали немцев шапками и погнали до Берлина. Потери в технике 1944 года сопоставимы с потерями 1943 года (23 тысячи танков). Не было у нас технологического превосходства над противником. Мы где-то были с ним на равных. Вермахт до последнего момента был очень опасным врагом, которого было тяжело победить.И в ходе СВО нам надо думать о том, как добиться максимального результата с наименьшими потерями.- Как именно Генштаб ВС РФ учел эти спорные моменты "Багратиона"?- Как я уже сказал, гитлеровцы преподносили нам каверзы даже на фоне общего разгрома группы армий "Центр". С ВСУ тоже нельзя расслабляться. Мы же видим, как они переходят в постоянные контратаки на Харьковском направлении и как они стягивают туда резервы, маневрируя по всему фронту. Поэтому мы не форсируем наступление.Мы сохраняем локтевую связь и перемалываем ВСУ, нанося им огневое поражение, а не пытаясь совершить глубокие танковые прорывы или задавить врага пехотными массами. Это означает, что российская военная мысль продвинулась далеко вперед. Наше командование постоянно пробует что-то новое и подбирает ключик к попыткам противника остановить наше продвижение.- Вы сказали, что у ВСУ есть проблемы с механизацией, но они почему-то умело маневрируют резервами. Тут возникает обывательский вопрос: как они могли приехать под Харьков, если сейчас фронт якобы прозрачный?- Современная логистика отличается от логистики 80-летней давности. Сейчас много качественных шоссейных дорог и более развитый железнодорожный транспорт. Плюс, ВСУ не чураются использовать гражданские автобусы и фуры для переброски военных грузов и личного состава. И поскольку мы стараемся минимизировать потери среди мирного населения, наше командование не собирается сразу бить по колонне фур. Враг этим пользуется, создает ударные группировки и перебрасывает их на важные участки фронта.Кроме того, мы стараемся минимизировать потери в авиации. Именно поэтому Су-25 и Су-24 не штурмуют колонны ВСУ, которые идут к линии фронта. Сейчас у всех есть ПЗРК для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Да, мы можем устроить врагу кровавую баню на шоссе а-ля июнь 1944 года. Но мы потеряем драгоценные борта, которые можно было бы использовать намного интереснее.Вспомните работу наших вертолетчиков во время контрнаступа. Если мы можем так красиво и эффективно уничтожать вражеские танки и БТРы, зачем тупо поднимать эскадрилью на штурм каких-то дорог. Чтобы порадовать российских репортеров кадрами с горящей украинской техникой? Так противник потом порадует западные СМИ кадрами обломков российских бортов, валяющихся по обочинам.Сейчас наше командование предпочитает наносить ВСУ огневое поражение, когда они приезжают и собираются на пунктах временной дислокации. Разведка ведет эти колонны, видит, где они сосредотачиваются, а потом туда прилетает что-то тяжелое и интересное. Кадры работ наших управляемых авиабомб все видели.- Опять же, насколько я понимаю, в ходе "Багратиона" мы нанесли два главных удара, чтобы не давать немцам маневрировать резервами. Может быть, в ходе СВО нам тоже пора рискнуть, чтобы войну не затягивать?- Я же только что назвал три эпизода, когда наши ударные группировки при всей успешности "Багратиона" понесли тяжелые потери. Под Варшавой и на Минском шоссе мы остались без сотен единиц бронетехники. Да, мы сломали в июле группу армий "Центр", но уже в августе Модель ее восстановил.В годы Великой Отечественной войны мы спешили с наступлениями, потому что мы освобождали нашу территорию, на которой проживали наши люди. Более того, мы были кровно заинтересованы в том, чтобы местное население было призвано в Красную Армию, а не угнано на работу в Германию. В ходе СВО нам в принципе нет смысла быстро занимать территории, неся большие потери.Президент уже сказал, что мы пойдем на переговоры только в том случае, если Украина освободит "новые" регионы в административных границах. Мы еще туда не дошли, но мы уже на них претендуем. Если мы за счет нанесения огневого поражения личному составу и технике противника мы сломаем возможности Киева эффективно обороняться, наши территориальные претензии будут обоснованы. Заниматься этим можно в любом месте.Лучше всего заниматься этим на рубеже, где у тебя хорошая логистика, оборона и много войск. Если у тебя есть возможность нанести частный удар и продвинутся, параллельно нанося врагу огневое поражение, то это имеет смысл. Но нельзя допускать ситуации, когда ты зашел на территорию, которую враг сам покинул, а ты потом подвергаешься его успешным контрударам и несешь потери. Победу надо удержать. Это касается не только всей войны, но и частных случаев на фронте.Более того, уничтожение военного и экономического потенциала Украины идет намного быстрее, чем нам кажется. Потому что у противника все меньше возможностей работать ударными группировками, в которых было бы достаточно средств огневого поражения и бронетехники. Например, у Киева нет возможности массово и эффективно использовать авиацию, потому что она выслеживается и уничтожается наших ВКС.Я понимаю, что нам хочется как можно быстрее провести парад победы. Но надо сохранять жизни наших ребят. Мы уже много раз говорили, что другой армии у нас нет. Если Польша и Прибалтика, сойдя с ума, решат заменить Украину, воевать придется тем же людям (может быть, нам с вами тоже). Ну нельзя создать еще две-три России, из которых набралось бы еще пару группировок в зоне СВО.Так что надо продолжить забрасывать противника металлом, разменяв это на месяцы. Наш ОПК органично встраивается в экономику страны. Для этого на пост министра обороны поставили Белоусова, который в этом хорошо разбирается. Грубо говоря, табличка Excel важнее больших звезд на погонах. Любая война – это логистика и экономика.Следовательно, мы продолжим ползучее наступления, ломая моральный дух ВСУ и создавая Зеленскому все более невыгодные условия для переговоров.- Мы опять спорим вокруг одного и того же вопроса. Если мы не будем занимать украинские территории, киевский режим будет бесконечно создавать новые армии, а экономическую мощь Запада мы в этих позиционных боях все равно не задавим.- Во-первых, территории мы все-таки занимаем. Мы занимаем ее в боях с регулярными войсками Украины, нанося им серьезные потери. У нас больше снарядов, авиации и бронетехники. С мотивацией личного состава у нас тоже все в порядке, потому что в армии служат много добровольцев, а не наловленных на улице людей, которые вышли в магазин за хлебом.Почему на Украине такая ускоренная мобилизация? Потому что народ разбегается. Одно дело, если у тебя хватает мотивированных нацистов. А призывать в армию людей, которые своими настроениями разложат остальной личный состав – не самая лучшая затея. Иногда лучше вообще не призывать.Мы с вами уже обсуждали о нашей тактике, когда мы не уничтожаем украинские группировки в котлах, а охватываем их, нанося им огневое поражение.- Чтобы выжившие всушники пугали остальных.- Да. Если насильно мобилизованные сталкиваются с бойцами, которые уже не раз выбирались из такого полуохвата, у них еще больше проявляется безнадега в душе. Посмотрите, сколько сейчас скандалов происходит в украинской армии. Например, личный состав 14-й бригады записал видеообращение с жалобой на своего комбрига примерно в таком духе: "Нормально жили, приехал новый командующий и отправил всех колоннами на штурм. Ай-яй-яй".Так что нам надо продолжать свою боевую работу и по возможности отвоевывать территории.- Что сейчас может стать "Багратионом" - одним ударом который может обрушить всю систему обороны ВСУ?- Повторюсь, к обрушению системы обороны ВСУ могут привести только их потери в личном составе, от которых они устанут. Сам по себе захват территорий к этому не приводит. Захват территорий в современной войне даже к обрушению логистики не приводит, потому что сейчас полно объездных и подъездных дорог. Сейчас нет ситуаций, когда снабжение группы армий "Юг" держалось на одной железнодорожной ветке.На войне захват населенного пункта нужен только по двум причинам: если это крупный транспортный узел или если оттуда можно просматривать большое расстояние и более точно бить врага. Поэтому в ходе СВО мы всегда стараемся занять высоты вокруг населенных пунктов, чтобы корректировать огонь с этих высот и бить противника в самом населенном пункте.Кто-то считает, что бои за Дзержинск будут иметь ключевое значение для всей летней кампании. Кто-то считает, что бои за Волчанск приведут к тому, что ВСУ сточат там последние резервы, пытаясь с политической точки зрения выбить нашу группировку "Север" из Харьковской области.Кстати, как только Герасимов ввел в бой группировку "Север", Украина тут же начала снимать командующих и перебрасывать туда множество бригад. Мы там еще не захватили критически важные территории, но мы уже не даем врагу использовать множество сил на более важных направлениях.- Что вы думаете по поводу сегодняшнего накопления украинских войск на белорусской границе? Если враг готовит вооруженную провокацию, то с какой именно целью? Если не готовит, то зачем это делать?- Я все же думаю, что Украина накапливает там силы, опасаясь нашего нового захода с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую область. Хотя версию с провокациями тоже нельзя исключать.Теоретически Украина может зайти на территорию республики, чтобы завязать бои и нанести белорусам определенные потери. В этом случае Лукашенко может отказаться от поддержки России в СВО. "У меня социальная напряженность, не впутывайте меня в это". Но я не думаю, что режиму Зеленскому есть смысл нападать на Белоруссию прямо сейчас.Во-первых, сейчас резко упала популярность европейских политиков, поддерживающих Украину. Это подтверждают плохие результаты партии Макрона на парламентских выборах во Франции. Вряд ли эта затея добавит Зеленскому очков.Во-вторых, Лукашенко – не Путин. Он не такой сдержанный. Он однозначно будет поднимать вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Киеву (смеется).И надо еще смотреть на реакцию соседей.Если Польша готова к активным боевым действиям, смысл в этих приготовлениях Украины есть. Напомню, что летом прошлого года во время мятежа Пригожина польская и прибалтийские армии были приведены в боевую готовность. Если бы мы не смогли навести порядок внутри страны, они могли бы что-то такое сделать.Я также не исключаю вариант, что Польша может начать некие военные приготовления, чтобы попытаться сорвать наши планы наступать на Киев из Белоруссии.Но в любом случае Варшаву жалеть никто не будет. Учитывая, что мы на учениях потренировались применять тактическое ядерное оружие, для Польши и для поляков это закончится плохо.О других сценариях СВО - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20240703/1056020466.html
https://ukraina.ru/20240629/1055944044.html
россия
волчанск
белоруссия
минск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_337214ab2a9a8991ce9db6f11da5fa68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, вооруженные силы украины, волчанск, сво, великая отечественная война, авиация, танки, белоруссия, минск, украина
Интервью, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, СВО, Великая Отечественная война, авиация, танки, Белоруссия, Минск, Украина

Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

08:36 04.07.2024 (обновлено: 08:37 04.07.2024)
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уничтожение военного и экономического потенциала Украины идет намного быстрее, чем нам кажется. Потому что у противника все меньше возможностей работать ударными группировками, в которых было бы достаточно средств огневого поражения и бронетехники
Следовательно, мы продолжим ползучее наступления, ломая моральный дух ВСУ и создавая Зеленскому все более невыгодные условия для переговоров, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ровно 80 лет назад с июня по август 1944 года Красная Армия проводила стратегическую наступательную операцию "Багратион", которая позволила освободить территорию современной Белоруссии. Применительно к СВО эти события интересны нам минимум по трем причинам.
Первое. Нашим предкам в условиях заставшего позиционного фронта, не имея возможности широко применять бронетехнику, пришлось прорывать Белорусский балкон – мощнейший укрепрайон вермахта, оснащенный серьезной артиллерийской группировкой.
Второе. Эту серьезную артиллерийскую группировку массово уничтожала советская авиация. Немцы даже прозвали штурмовики "Ил-2" мясниками.
Третье. Эта операция стала ударом, который обрушил всю конструкцию обороны гитлеровцев на всем Восточном фронте.
- Александр, насколько сегодняшняя конфигурация в зоне СВО схожа с тем, что было накануне "Багратиона"?
- Если посмотреть на карту и не брать во внимание, что бои идут на Украине, а не в Белоруссии, то мы действительно увидим много схожего.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
И в 2024, и в 1944 годах южные фронты занимали большую территорию. И тогда, и сейчас наш северный участок (1-й Прибалтийский фронт и группировка "Север" под командованием генерала Лапина) охватывает левый фланг противника. А группировка ВСУ в центре, как и немецкая группа армий "Центр" белорусским балконом вдавалась в территорию СССР. Решение о ее ликвидации было в 1944 году после тяжелейших боев с октября 1943 года, когда в Белоруссии шли позиционные сражения с минимальным результатом.
Это было тяжелое наследие лета 1943 года. После боев на Курской дуге из-за больших потерь танков у нас было выключено два стратегических направления из трех. Мы были более-менее успешны только на юге, где наступали фронты Ватутина и Конева, а в центре мы остановились.
Сейчас конфигурация фронта обусловлена другими обстоятельствами. Но она очень схожа с тем, что было 80 лет назад.
- Теперь насчет успехов "Багратиона".
- Понимаете, в нас до сих пор живет лубочное представление об этой операции. "Крупнейшее летнее наступление и разгром 22 из 28 немецких дивизий в первые сутки". Все забывают о нюансах и о том, что для Красной Армии "Багратион" проходил не без сложностей.
Первое. Немецкие войска допустили ошибку. Они предполагали, что новое наше наступление опять будет на юге, поэтому стащили туда все ударные части и танковые дивизии, которые действительно хорошо себя проявились. Они не были разгромлены зимой 1943-1944 годов, несмотря на наши крупнейшие успехи в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской и Никопольско-Криворожской операциях. То есть это были серьезные маневренные бои, но никто никого не окружал.
Хоть и в разбитом состоянии, но немцы выскочили остатками своих частей из Корсунь-Шевченковского котла. Это миф, что они якобы побросали бронетехнику. Танковый батальон дивизии СС "Викинг" просто погиб в боях с советскими танкистами. Там просто был эпизод, когда они отдельные танки загоняли в реку Гнилой Тикич, чтобы личному составу, который зимой переправлялся через нее, было на что опереться.
Когда говорят, что немцы бросили бронетехнику в Каменец-Подольском котле в ходе Проскуровско-Черновицкой операции, это тоже не совсем корректно, потому что к тому моменту гитлеровские части в плане техники утратили свою былую мощь. Если бы советским войскам в Проскуровско-Черновицкой операции пришлось столкнуться с той же численностью немецких танковых дивизий, как это было в боях под Киевом в ноябре-декабре 1943 года, результат бы не был таким блестящим.
Почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что эти успехи были достигнуты благодаря тяжелейшей работе нашей армии, которая перемалывала и стачивала ударные танковые части немцев.
Вернемся к "Багратиону". Из-за всех этих тяжелых сражений немцы вынули большинство танковых дивизий из группы армий "Центр". Даже 16-я танковая дивизия, которая в декабре 1943 года приехала бороться с Рокоссовским под Рогачев, в итоге была вынуждена тушить пожар под Винницей. То есть успешное наступление Ватутина и Конева под руководством Жукова вытащила все боеспособные части немцев на Украину. И когда началось наше наступление в Белоруссии, у немцев там была лишь одна 20-я танковая дивизия, у которой был всего один танковый батальон. Естественно, что для гитлеровцев все закончилось очень плохо.
Кстати, ВСУ сейчас тоже несут большие потери в бронетехнике. У них нет возможности сохранить свои механизированные бригады как механизированные (у них механизации хватает на пару батальонов из четырех-пяти), а, следовательно, возникают проблемы с переброской резервов. В частности, с этим столкнулся "Азов"*, который перебрасывался под Авдеевку в течение двух недель.
У вермахта летом 1944 года с этим даже было получше, чем у ВСУ. И когда наши войска начали наступать в Белоруссии, у них тоже все не шло гладко. Например, на Минском шоссе 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова почти сразу же столкнулась с немецкой 5-й танковой дивизией, у которой было два танковых батальона (один – на "Пантерах", другой – на "Четверках" (PzKpfw IV)). Причем им на помощь бросили 505-й тяжелый танковый батальон "Тигров".
Да, мы перемололи эти резервы. К 8-9 июля от двух полноценных танковых батальонов немцев остались всего шесть-десять машин обоих типов. Но армия Ротмистрова тоже потеряла 372 танка. Это много.
Не менее тяжелая ситуация была и на фронте Рокоссовского, который шел на левом фланге наступающей группировки. Первые проблемы начались уже в полосе 47-й армии, где 11-й танковый корпус Рудкина ударил в боевую группу дивизии "Викинг". Бои закончились тем, что Рудкина сняли с командования фронтом.
Да, мы сломали противника и вошли на территорию Польши. Но в пригороде Варшавы у 2-й танковой армии тоже были проблемы. Потому что немцы перебросили туда резервы, которые наше командование упустило из виду. В результате пять немецких танковых дивизий ударили по нашей ударной группировке. Завязалось Окуневское сражение, где 2-я танковая армия понесла тяжелые потери.
Уже был 1944 год. У нас уже были танки Т-34/85. Но у врага хватало механизации, чтобы нивелировать многие наши успехи даже в такой победной операции, как "Багратион". Нельзя забывать, какой кровью и каким трудом на это досталось. Не надо думать, что после Курской дуги мы забросали немцев шапками и погнали до Берлина. Потери в технике 1944 года сопоставимы с потерями 1943 года (23 тысячи танков). Не было у нас технологического превосходства над противником. Мы где-то были с ним на равных. Вермахт до последнего момента был очень опасным врагом, которого было тяжело победить.
И в ходе СВО нам надо думать о том, как добиться максимального результата с наименьшими потерями.
- Как именно Генштаб ВС РФ учел эти спорные моменты "Багратиона"?
- Как я уже сказал, гитлеровцы преподносили нам каверзы даже на фоне общего разгрома группы армий "Центр". С ВСУ тоже нельзя расслабляться. Мы же видим, как они переходят в постоянные контратаки на Харьковском направлении и как они стягивают туда резервы, маневрируя по всему фронту. Поэтому мы не форсируем наступление.
Мы сохраняем локтевую связь и перемалываем ВСУ, нанося им огневое поражение, а не пытаясь совершить глубокие танковые прорывы или задавить врага пехотными массами. Это означает, что российская военная мысль продвинулась далеко вперед. Наше командование постоянно пробует что-то новое и подбирает ключик к попыткам противника остановить наше продвижение.
- Вы сказали, что у ВСУ есть проблемы с механизацией, но они почему-то умело маневрируют резервами. Тут возникает обывательский вопрос: как они могли приехать под Харьков, если сейчас фронт якобы прозрачный?
- Современная логистика отличается от логистики 80-летней давности. Сейчас много качественных шоссейных дорог и более развитый железнодорожный транспорт. Плюс, ВСУ не чураются использовать гражданские автобусы и фуры для переброски военных грузов и личного состава. И поскольку мы стараемся минимизировать потери среди мирного населения, наше командование не собирается сразу бить по колонне фур. Враг этим пользуется, создает ударные группировки и перебрасывает их на важные участки фронта.
Кроме того, мы стараемся минимизировать потери в авиации. Именно поэтому Су-25 и Су-24 не штурмуют колонны ВСУ, которые идут к линии фронта. Сейчас у всех есть ПЗРК для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Да, мы можем устроить врагу кровавую баню на шоссе а-ля июнь 1944 года. Но мы потеряем драгоценные борта, которые можно было бы использовать намного интереснее.
Вспомните работу наших вертолетчиков во время контрнаступа. Если мы можем так красиво и эффективно уничтожать вражеские танки и БТРы, зачем тупо поднимать эскадрилью на штурм каких-то дорог. Чтобы порадовать российских репортеров кадрами с горящей украинской техникой? Так противник потом порадует западные СМИ кадрами обломков российских бортов, валяющихся по обочинам.
Сейчас наше командование предпочитает наносить ВСУ огневое поражение, когда они приезжают и собираются на пунктах временной дислокации. Разведка ведет эти колонны, видит, где они сосредотачиваются, а потом туда прилетает что-то тяжелое и интересное. Кадры работ наших управляемых авиабомб все видели.
- Опять же, насколько я понимаю, в ходе "Багратиона" мы нанесли два главных удара, чтобы не давать немцам маневрировать резервами. Может быть, в ходе СВО нам тоже пора рискнуть, чтобы войну не затягивать?
- Я же только что назвал три эпизода, когда наши ударные группировки при всей успешности "Багратиона" понесли тяжелые потери. Под Варшавой и на Минском шоссе мы остались без сотен единиц бронетехники. Да, мы сломали в июле группу армий "Центр", но уже в августе Модель ее восстановил.
В годы Великой Отечественной войны мы спешили с наступлениями, потому что мы освобождали нашу территорию, на которой проживали наши люди. Более того, мы были кровно заинтересованы в том, чтобы местное население было призвано в Красную Армию, а не угнано на работу в Германию. В ходе СВО нам в принципе нет смысла быстро занимать территории, неся большие потери.
Президент уже сказал, что мы пойдем на переговоры только в том случае, если Украина освободит "новые" регионы в административных границах. Мы еще туда не дошли, но мы уже на них претендуем. Если мы за счет нанесения огневого поражения личному составу и технике противника мы сломаем возможности Киева эффективно обороняться, наши территориальные претензии будут обоснованы. Заниматься этим можно в любом месте.
Лучше всего заниматься этим на рубеже, где у тебя хорошая логистика, оборона и много войск. Если у тебя есть возможность нанести частный удар и продвинутся, параллельно нанося врагу огневое поражение, то это имеет смысл. Но нельзя допускать ситуации, когда ты зашел на территорию, которую враг сам покинул, а ты потом подвергаешься его успешным контрударам и несешь потери. Победу надо удержать. Это касается не только всей войны, но и частных случаев на фронте.
Герман Садулаев интервью
Вчера, 05:42
Герман Садулаев: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку Значительная часть нашего общества, экономики и государственных институтов пытается жить так, будто ничего не происходит. Это большая проблема. Наверное, только НАТО в полном составе должен на нас напасть, чтобы мы поняли, что мы ведем глобальную войну с Западом, от исхода которой будет зависеть наше выживание
Более того, уничтожение военного и экономического потенциала Украины идет намного быстрее, чем нам кажется. Потому что у противника все меньше возможностей работать ударными группировками, в которых было бы достаточно средств огневого поражения и бронетехники. Например, у Киева нет возможности массово и эффективно использовать авиацию, потому что она выслеживается и уничтожается наших ВКС.
Я понимаю, что нам хочется как можно быстрее провести парад победы. Но надо сохранять жизни наших ребят. Мы уже много раз говорили, что другой армии у нас нет. Если Польша и Прибалтика, сойдя с ума, решат заменить Украину, воевать придется тем же людям (может быть, нам с вами тоже). Ну нельзя создать еще две-три России, из которых набралось бы еще пару группировок в зоне СВО.
Так что надо продолжить забрасывать противника металлом, разменяв это на месяцы. Наш ОПК органично встраивается в экономику страны. Для этого на пост министра обороны поставили Белоусова, который в этом хорошо разбирается. Грубо говоря, табличка Excel важнее больших звезд на погонах. Любая война – это логистика и экономика.
Следовательно, мы продолжим ползучее наступления, ломая моральный дух ВСУ и создавая Зеленскому все более невыгодные условия для переговоров.
- Мы опять спорим вокруг одного и того же вопроса. Если мы не будем занимать украинские территории, киевский режим будет бесконечно создавать новые армии, а экономическую мощь Запада мы в этих позиционных боях все равно не задавим.
- Во-первых, территории мы все-таки занимаем. Мы занимаем ее в боях с регулярными войсками Украины, нанося им серьезные потери. У нас больше снарядов, авиации и бронетехники. С мотивацией личного состава у нас тоже все в порядке, потому что в армии служат много добровольцев, а не наловленных на улице людей, которые вышли в магазин за хлебом.
Почему на Украине такая ускоренная мобилизация? Потому что народ разбегается. Одно дело, если у тебя хватает мотивированных нацистов. А призывать в армию людей, которые своими настроениями разложат остальной личный состав – не самая лучшая затея. Иногда лучше вообще не призывать.
Мы с вами уже обсуждали о нашей тактике, когда мы не уничтожаем украинские группировки в котлах, а охватываем их, нанося им огневое поражение.
- Чтобы выжившие всушники пугали остальных.
- Да. Если насильно мобилизованные сталкиваются с бойцами, которые уже не раз выбирались из такого полуохвата, у них еще больше проявляется безнадега в душе. Посмотрите, сколько сейчас скандалов происходит в украинской армии. Например, личный состав 14-й бригады записал видеообращение с жалобой на своего комбрига примерно в таком духе: "Нормально жили, приехал новый командующий и отправил всех колоннами на штурм. Ай-яй-яй".
Так что нам надо продолжать свою боевую работу и по возможности отвоевывать территории.
- Что сейчас может стать "Багратионом" - одним ударом который может обрушить всю систему обороны ВСУ?
- Повторюсь, к обрушению системы обороны ВСУ могут привести только их потери в личном составе, от которых они устанут. Сам по себе захват территорий к этому не приводит. Захват территорий в современной войне даже к обрушению логистики не приводит, потому что сейчас полно объездных и подъездных дорог. Сейчас нет ситуаций, когда снабжение группы армий "Юг" держалось на одной железнодорожной ветке.
На войне захват населенного пункта нужен только по двум причинам: если это крупный транспортный узел или если оттуда можно просматривать большое расстояние и более точно бить врага. Поэтому в ходе СВО мы всегда стараемся занять высоты вокруг населенных пунктов, чтобы корректировать огонь с этих высот и бить противника в самом населенном пункте.
Кто-то считает, что бои за Дзержинск будут иметь ключевое значение для всей летней кампании. Кто-то считает, что бои за Волчанск приведут к тому, что ВСУ сточат там последние резервы, пытаясь с политической точки зрения выбить нашу группировку "Север" из Харьковской области.
Кстати, как только Герасимов ввел в бой группировку "Север", Украина тут же начала снимать командующих и перебрасывать туда множество бригад. Мы там еще не захватили критически важные территории, но мы уже не даем врагу использовать множество сил на более важных направлениях.
- Что вы думаете по поводу сегодняшнего накопления украинских войск на белорусской границе? Если враг готовит вооруженную провокацию, то с какой именно целью? Если не готовит, то зачем это делать?
- Я все же думаю, что Украина накапливает там силы, опасаясь нашего нового захода с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую область. Хотя версию с провокациями тоже нельзя исключать.
Теоретически Украина может зайти на территорию республики, чтобы завязать бои и нанести белорусам определенные потери. В этом случае Лукашенко может отказаться от поддержки России в СВО. "У меня социальная напряженность, не впутывайте меня в это". Но я не думаю, что режиму Зеленскому есть смысл нападать на Белоруссию прямо сейчас.
Во-первых, сейчас резко упала популярность европейских политиков, поддерживающих Украину. Это подтверждают плохие результаты партии Макрона на парламентских выборах во Франции. Вряд ли эта затея добавит Зеленскому очков.
Во-вторых, Лукашенко – не Путин. Он не такой сдержанный. Он однозначно будет поднимать вопрос о нанесении тактического ядерного удара по Киеву (смеется).
И надо еще смотреть на реакцию соседей.
Если Польша готова к активным боевым действиям, смысл в этих приготовлениях Украины есть. Напомню, что летом прошлого года во время мятежа Пригожина польская и прибалтийские армии были приведены в боевую готовность. Если бы мы не смогли навести порядок внутри страны, они могли бы что-то такое сделать.
Я также не исключаю вариант, что Польша может начать некие военные приготовления, чтобы попытаться сорвать наши планы наступать на Киев из Белоруссии.
Владимир Евсеев интервью
29 июня, 09:50
Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Мы думали, что эта проблема рассосется сама собой, но она только усугубилась. Нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась
Но в любом случае Варшаву жалеть никто не будет. Учитывая, что мы на учениях потренировались применять тактическое ядерное оружие, для Польши и для поляков это закончится плохо.
О других сценариях СВО - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ИнтервьюРоссияВооруженные силы УкраиныВолчанскСВОВеликая Отечественная войнаавиациятанкиБелоруссияМинскУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45"Я этого парня где-то видел..." В Москве открылась выставка, посвященная участникам СВО
08:42Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка
08:36Александр Полищук: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
08:31Сумма нового пакета помощи США Украине составит почти 2,5 миллиарда долларов - Пентагон
08:30Луизина против Байдена: почему суд США разрешил выдачу лицензий на экспорт СПГ и при чём тут Россия
08:05Главное за ночь 4 июля
07:50Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
07:32Ле Пен разозлил пост МИД РФ с ее фотографией
07:14Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ
06:20"Мы не смогли взять ни Терны, ни Торское": Поликарпов дал прогноз по Луганскому направлению СВО
06:10До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов
06:00Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы
05:50"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит Трамп
05:40Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
05:30Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине
05:20Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
05:10Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому
05:00Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
04:50России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО
04:40"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
Лента новостейМолния