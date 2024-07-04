"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито" - 04.07.2024 Украина.ру
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"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"
"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито" - 04.07.2024 Украина.ру
"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"
ВСУ опережают по FPV-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-04T04:00
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Беспилотники – это серьезная проблема радикального изменения поля боя. На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон насыщена разведывательными или ударными дронами. Целью БПЛА уже становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал эксперт.В таких условиях бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки, добавил он.Это привело к неприятной для ситуации для российских войск, когда вражеские операторы стали устраивать "цирк-шапито" против наших подразделений. "Как это работает? Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра)", - отметил он.А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные российские части. Они сразу же попадают под удар БпЛА и такая ситуация повторяется раз за разом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
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новости, россия, белоруссия, украина, алексей анпилогов, дроны, бпла, всу, вс рф, рэб, пехота, сво
Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Алексей Анпилогов, дроны, БПЛА, ВСУ, ВС РФ, РЭБ, пехота, СВО

"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"

04:00 04.07.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
ВСУ опережают по FPV-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Беспилотники – это серьезная проблема радикального изменения поля боя. На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон насыщена разведывательными или ударными дронами. Целью БПЛА уже становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал эксперт.
В таких условиях бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки, добавил он.
"ВСУ опережают нас по FPV-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там (в украинской армии. - Ред.) операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого особого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией и идеями для боевой работы", - отметил Анпилогов.
Это привело к неприятной для ситуации для российских войск, когда вражеские операторы стали устраивать "цирк-шапито" против наших подразделений.
"Как это работает? Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра)", - отметил он.
А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные российские части. Они сразу же попадают под удар БпЛА и такая ситуация повторяется раз за разом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
Ярослав Нилов интервью
2 июля, 10:57
Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя нашим ноу-хау уходить за границу. Кроме того, в государстве должно быть одинаковое отношение к ветеранам всех боевых действий
 
НовостиРоссияБелоруссияУкраинаАлексей АнпилоговдроныБПЛАВСУВС РФРЭБпехотаСВО
 
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