https://ukraina.ru/20240704/1056005801.html

"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"

"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито" - 04.07.2024 Украина.ру

"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"

ВСУ опережают по FPV-дронам не по качеству и не по количеству, а по организационной структуре. Там операторы БПЛА выведены в особый род войск. И внутри этого рода войск гораздо быстрее осуществляется обмен информацией. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-04T04:00

2024-07-04T04:00

2024-07-04T04:00

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Беспилотники – это серьезная проблема радикального изменения поля боя. На фронте возникает безлюдная полоса, которая с обеих сторон насыщена разведывательными или ударными дронами. Целью БПЛА уже становятся даже не танки или БМП, а отдельный пехотинец, рассказал эксперт.В таких условиях бойца может атаковать сразу десяток дронов. Именно из-за этого мы не можем преодолеть позиционную стадию боев. Именно из-за этого мы месяц обсуждаем бои за каждый населенный пункт, который переходит из рук в руки, добавил он.Это привело к неприятной для ситуации для российских войск, когда вражеские операторы стали устраивать "цирк-шапито" против наших подразделений. "Как это работает? Вражеские операторы БПЛА постоянно атакуют наше подразделение. Мы находим противоядие против их дронов (РЭБ, дронобойки и охотничьи ружья 12-го калибра)", - отметил он.А потом это же подразделение украинских дроноводов переезжают на 50 километров, где расположены менее опытные российские части. Они сразу же попадают под удар БпЛА и такая ситуация повторяется раз за разом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню

https://ukraina.ru/20240702/1055989222.html

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