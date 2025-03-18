https://ukraina.ru/20250318/1061871858.html

Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"

Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд" - 18.03.2025 Украина.ру

Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"

Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild

2025-03-18T12:40

2025-03-18T12:40

2025-03-18T12:47

новости

россия

киев

сша

дональд трамп

владимир путин

bild

ес

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080881_0:103:980:654_1920x0_80_0_0_1247cb09b134d521c2e1f97547c5547b.jpg

В статье также отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше больше всего боятся вывода американских войск из Европы и "нападения российской армии в течение нескольких лет". В связи с этим, отметили немецкие журналисты, эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин и их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы "все больше обретают форму".О том, что ждет европейских "миротворцев" в России в материале От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников рассказала автор издания Украина.ру.На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor отметило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.

https://ukraina.ru/20250318/1061870950.html

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, bild, ес, new york times