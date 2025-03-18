Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд" - 18.03.2025 Украина.ру
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Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд" - 18.03.2025 Украина.ру
Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
2025-03-18T12:40
2025-03-18T12:47
новости
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
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ес
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В статье также отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше больше всего боятся вывода американских войск из Европы и "нападения российской армии в течение нескольких лет". В связи с этим, отметили немецкие журналисты, эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин и их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы "все больше обретают форму".О том, что ждет европейских "миротворцев" в России в материале От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников рассказала автор издания Украина.ру.На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor отметило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.
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новости, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, bild, ес, new york times
Новости, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Bild, ЕС, New York Times

Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"

12:40 18.03.2025 (обновлено: 12:47 18.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения", - говорится в публикации издания.
В статье также отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше больше всего боятся вывода американских войск из Европы и "нападения российской армии в течение нескольких лет". В связи с этим, отметили немецкие журналисты, эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин и их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы "все больше обретают форму".

"Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой", - уверены корреспонденты Bild.

О том, что ждет европейских "миротворцев" в России в материале От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников рассказала автор издания Украина.ру.
Авторы Bild также уточнили, что в Киеве тем временем куда больше боятся согласия Трампа отдать Москве территории, которые российские войска еще не контролируют.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
12:24
Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - ПесковВопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor отметило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.
 
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