Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
12:40 18.03.2025 (обновлено: 12:47 18.03.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения", - говорится в публикации издания.
В статье также отмечается, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше больше всего боятся вывода американских войск из Европы и "нападения российской армии в течение нескольких лет". В связи с этим, отметили немецкие журналисты, эти страны в последние недели заявили о готовности выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин и их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы "все больше обретают форму".
"Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой", - уверены корреспонденты Bild.
О том, что ждет европейских "миротворцев" в России в материале От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников рассказала автор издания Украина.ру.
Авторы Bild также уточнили, что в Киеве тем временем куда больше боятся согласия Трампа отдать Москве территории, которые российские войска еще не контролируют.
12:24Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - ПесковВопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor отметило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.