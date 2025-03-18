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Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование

Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование - 18.03.2025 Украина.ру

Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*). Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

2025-03-18T13:34

2025-03-18T13:34

2025-03-18T13:47

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Беглый писатель дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы в мессенджерах без пометки о том, что они созданы иноагентом. Итог - возбуждение уголовного дела по факту уклонения от обязанностей иностранного агента. Писателю грозит до двух лет тюрьмы.В конце 2023 года Чхартишвили* поговорил с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), думая, что общается с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко.В этом разговоре писатель рассказал, понимает и одобряет атаки российских городов дронами ВСУ, так как для "тупых людей какие-то простые вещи доходят таким наиболее ясным и прямым образом".Также Акунин* "похвастался", что продолжает зарабатывать на продаже своих книг в России. По его словам, их все так же покупают "тупые люди", и вырученные средства помогают ему вести подрывную деятельность в России."Мы бы весь гонорар пустили на дроны для ВСУ": издательство АСТ объявило о стопе продаж книг Акунина* и Быкова*Через пару дней российское издательство АСТ объявило о решении приостановить продажи книг Акунина*, а еще писатель попал в перечень иноагентов, а также террористов и экстремистов.Ранее Басманный суд также заблокировал счета писателя и его жены. Речь примерно о шести миллионах рублей. В правоохранительных органах пояснили, что эти сбережения являются совместным доходом четы, которые пара использовала для совершения преступлений против России, а также для проживания в Великобритании.В марте 2024-го Акунин* заявил: "русский язык мне свободным не кажется. Этим языком пользуются люди, к которым у меня негативные чувства!" - сказал Чхартишвили, добавив, что его "захватили" люди, поддерживающие СВО, и возбуждающие против него уголовные дела.Писатель резюмировал, что русский язык не принадлежит России и пообещал издавать книги за свой счет: Русский язык в плену: Акунин* из Лондона обвинил россиян в страшном.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, россия, москва, украина, вован и лексус, дмитрий быков, вооруженные силы украины