https://ukraina.ru/20250318/1061836421.html

Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой

Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой - 18.03.2025 Украина.ру

Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой

О том, как угнал вражеский "Хамви", о работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Француз".

2025-03-18T14:56

2025-03-18T14:56

2025-03-18T14:56

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сирия

донецкая народная республика

мариуполь

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саперы

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днр

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- Итак, вы с товарищем угнали у ВСУ почти целый внедорожник "Хамви". Как это получилось?- Этот автомобиль мы заметили уже после выполнения боевой задачи. Заметили в лесополосе, что перед населенным пунктом. Откатились, доложили командованию. Командование приказало провести разведку местности. Мы все сделали, все подчистили и подготовились к эвакуации.Дальше подогнали БТР, зацепили на жесткую сцепку и начали вытягивать. Но противник решил, что не хочет вот так запросто отдавать нам свой автомобиль. По нам стали работать ночными FPV-дронами. Благо, что станция РЭБ, которая стояла на БТР, мешала им прицелиться. По итогу дрон угодил в крышу "Хамви" и попортил ее кумулятивом. Ну, в общем, пробил.- Но машина осталась на ходу?- Да. Мы ее, конечно, подлатали маленько. Ездить, при желании, можно.- А как вообще "Хамви" оказался в лесополке?- Он подорвался на нашей осколочно-фугасной мине. Противник, я так понимаю, испугался, выскочил и просто бросил свой автомобиль. Убежал в тыл.- Судя по довольным лицам, это ваш первый трофей. Верно?- Да, конечно. Это наша первая захваченная машина. Прямо мурашки по коже. Не думал, что увижу этот автомобиль живьем и работающим против нас. Но, справедливости ради, я вообще не думал, что буду заниматься чем-то подобным.- А воюешь давно?- В армии я с 2018 года, а в зоне специальной военной операции нахожусь с пятнадцатого мая 2022 года и по настоящий момент. В какой-то момент пошел к своему командиру, написал рапорт и, соответственно, убыл с подразделением для выполнения боевых задач. А в армию попал еще в восемнадцать лет. Отслужил полгода срочки, понял, что армия – это моя стихия, позвонил маме и сказал, что решил остаться. Что буду служить до тех пор, пока не стану генералом.- Семью успел создать?- Конечно! У меня супруга и пятеро детишек. Еще дома ждут мать и старший брат. Конечно, всем им тяжело далось мое решение принять участие в СВО, но все они здорово поддерживают меня. Мы постоянно на связи. Ждут, любят.- Есть мнение, что инженерные войска сыграли ключевую роль в остановке украинского "контрнаступления" 2023 года. Что ты об этом думаешь?- Правда в этом есть. Без нас ведь и в самом деле никуда. Мы постоянно на передке, постоянно минируем, следим, чтобы враг ни в коем случае не прошел. Минируем опорные пункты, минируем подходы, чтобы враг не мог ни подойти, ни подъехать, ни полями, ни лесополками, никак.- Наверняка тебе приходилось заниматься и разминированием на освобожденных территориях. Сталкивался ли с чем-нибудь интересным?- Да, сталкивался. Дело было под населенным пунктом Трудовое. Это в ДНР. Нужно было разминировать подъездные пути к противнику, чтобы штурмовые подразделения могли пройти по ним. Там обнаружились противотанковые британские магнитные мины. Они такие вот длинные, широкие. Обычно мы такое спокойно уничтожаем с помощью тротила, срываем "кошкой". Это уже легко все для нас.- Слушай, не могу не заметить, что ты довольно крепкий парень. Наверняка частенько приходится работать в костюме. Насколько физически тяжела эта работа?- Постоянно работаю в экипировке, конечно. Самое трудное у нас – это ходьба, бег и работа с минами. И да, физически это очень тяжело. Потому нужно готовиться. И в принципе, и непосредственно перед задачей. Еще нужно себя позитивно настраивать, чтобы не в плохом настроении идти на задачу, а с улыбкой.Вообще до СВО я тяжелой атлетикой занимался. Ну… железо тягал. Еще участвовал в армейских соревнованиях по рукопашному бою, держал себя в хорошей физической форме. В итоге это здорово помогло, все старания окупились.- Список задач у саперов заметно расширился в ходе СВО. Одни только беспилотники, для которых нужны специфические боеприпасы, чего стоят. Много ты нового узнал за эти три года?- Да, прилично. Если сталкиваешься с чем-то новым, то, как говорится, интернет в помощь. Выясняем, как все правильно сделать, чтобы и самому не подорваться, изучаем ТТХ импортных мин: как можно, как нельзя с ними обращаться.- Вы проторяете дорожку штурмовым группам. Это в условиях работы артиллерии и малой авиации. Притом, что работа ваша требует внимательности и осторожности. А в это время приходится еще и небо слушать. Как это вообще получается в таких условиях?- Ну…как тебе объяснить? Все зависит от обстановки. У нас уже есть понимание того, в какое время дня и ночи можно, к примеру, закатиться, сколько есть времени на работу. Сегодня есть две минуты или полторы? Мы все рассчитываем и только после этого идем на задачу.Видишь, что FPV-дрон летает поблизости – прячешься под деревом, ждешь. Улетел, тишина. Значит, работаешь дальше. "Мавик" летает? То же самое: замаскировался, отсиделся. Так потихоньку, маленькими шажками, но вполне успешно мы двигаемся вперед, выполняем поставленные задачи.- В том же Мариуполе противник оставлял много нестандартных ловушек. Сталкивался с таким?- Единственное, что приходит на ум, — это когда обнаружили "двухсотого" противника, под которого боевые товарищи сунули гранату Ф1. Понимаешь, да? Смысл в том, что тело переворачиваешь и граната срабатывает. Но мы, конечно, в таких случаях тела "кошкой" дергаем. Если взрыва нет, то можно эвакуировать тело. Руками ничего трогать нельзя.- А есть какие-то советы, которые ты сразу же даешь новичку?- Есть базовое правило: не ты клал – не бери. Еще важно сразу запомнить, что к магнитной мине запрещено подходить в снаряжении. Вплоть до того, что радиостанцию нужно снимать, поскольку радиоволны могут повлиять на ситуацию крайне негативно.- Знавал я одного "Француза" на этой войне. Почему ты "Француз"?- Я парфюм люблю. А кто у нас ассоциируется с парфюмом? Французы. Вот ребята так и прозвали.Портрет ещё одного участника СВО - в интервью Игоря Гомольского Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"

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интервью, сирия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, саперы, сво, днр