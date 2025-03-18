Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой - 18.03.2025 Украина.ру
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Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой
Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой - 18.03.2025 Украина.ру
Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой
О том, как угнал вражеский "Хамви", о работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Француз".
2025-03-18T14:56
2025-03-18T14:56
интервью
сирия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
саперы
сво
днр
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- Итак, вы с товарищем угнали у ВСУ почти целый внедорожник "Хамви". Как это получилось?- Этот автомобиль мы заметили уже после выполнения боевой задачи. Заметили в лесополосе, что перед населенным пунктом. Откатились, доложили командованию. Командование приказало провести разведку местности. Мы все сделали, все подчистили и подготовились к эвакуации.Дальше подогнали БТР, зацепили на жесткую сцепку и начали вытягивать. Но противник решил, что не хочет вот так запросто отдавать нам свой автомобиль. По нам стали работать ночными FPV-дронами. Благо, что станция РЭБ, которая стояла на БТР, мешала им прицелиться. По итогу дрон угодил в крышу "Хамви" и попортил ее кумулятивом. Ну, в общем, пробил.- Но машина осталась на ходу?- Да. Мы ее, конечно, подлатали маленько. Ездить, при желании, можно.- А как вообще "Хамви" оказался в лесополке?- Он подорвался на нашей осколочно-фугасной мине. Противник, я так понимаю, испугался, выскочил и просто бросил свой автомобиль. Убежал в тыл.- Судя по довольным лицам, это ваш первый трофей. Верно?- Да, конечно. Это наша первая захваченная машина. Прямо мурашки по коже. Не думал, что увижу этот автомобиль живьем и работающим против нас. Но, справедливости ради, я вообще не думал, что буду заниматься чем-то подобным.- А воюешь давно?- В армии я с 2018 года, а в зоне специальной военной операции нахожусь с пятнадцатого мая 2022 года и по настоящий момент. В какой-то момент пошел к своему командиру, написал рапорт и, соответственно, убыл с подразделением для выполнения боевых задач. А в армию попал еще в восемнадцать лет. Отслужил полгода срочки, понял, что армия – это моя стихия, позвонил маме и сказал, что решил остаться. Что буду служить до тех пор, пока не стану генералом.- Семью успел создать?- Конечно! У меня супруга и пятеро детишек. Еще дома ждут мать и старший брат. Конечно, всем им тяжело далось мое решение принять участие в СВО, но все они здорово поддерживают меня. Мы постоянно на связи. Ждут, любят.- Есть мнение, что инженерные войска сыграли ключевую роль в остановке украинского "контрнаступления" 2023 года. Что ты об этом думаешь?- Правда в этом есть. Без нас ведь и в самом деле никуда. Мы постоянно на передке, постоянно минируем, следим, чтобы враг ни в коем случае не прошел. Минируем опорные пункты, минируем подходы, чтобы враг не мог ни подойти, ни подъехать, ни полями, ни лесополками, никак.- Наверняка тебе приходилось заниматься и разминированием на освобожденных территориях. Сталкивался ли с чем-нибудь интересным?- Да, сталкивался. Дело было под населенным пунктом Трудовое. Это в ДНР. Нужно было разминировать подъездные пути к противнику, чтобы штурмовые подразделения могли пройти по ним. Там обнаружились противотанковые британские магнитные мины. Они такие вот длинные, широкие. Обычно мы такое спокойно уничтожаем с помощью тротила, срываем "кошкой". Это уже легко все для нас.- Слушай, не могу не заметить, что ты довольно крепкий парень. Наверняка частенько приходится работать в костюме. Насколько физически тяжела эта работа?- Постоянно работаю в экипировке, конечно. Самое трудное у нас – это ходьба, бег и работа с минами. И да, физически это очень тяжело. Потому нужно готовиться. И в принципе, и непосредственно перед задачей. Еще нужно себя позитивно настраивать, чтобы не в плохом настроении идти на задачу, а с улыбкой.Вообще до СВО я тяжелой атлетикой занимался. Ну… железо тягал. Еще участвовал в армейских соревнованиях по рукопашному бою, держал себя в хорошей физической форме. В итоге это здорово помогло, все старания окупились.- Список задач у саперов заметно расширился в ходе СВО. Одни только беспилотники, для которых нужны специфические боеприпасы, чего стоят. Много ты нового узнал за эти три года?- Да, прилично. Если сталкиваешься с чем-то новым, то, как говорится, интернет в помощь. Выясняем, как все правильно сделать, чтобы и самому не подорваться, изучаем ТТХ импортных мин: как можно, как нельзя с ними обращаться.- Вы проторяете дорожку штурмовым группам. Это в условиях работы артиллерии и малой авиации. Притом, что работа ваша требует внимательности и осторожности. А в это время приходится еще и небо слушать. Как это вообще получается в таких условиях?- Ну…как тебе объяснить? Все зависит от обстановки. У нас уже есть понимание того, в какое время дня и ночи можно, к примеру, закатиться, сколько есть времени на работу. Сегодня есть две минуты или полторы? Мы все рассчитываем и только после этого идем на задачу.Видишь, что FPV-дрон летает поблизости – прячешься под деревом, ждешь. Улетел, тишина. Значит, работаешь дальше. "Мавик" летает? То же самое: замаскировался, отсиделся. Так потихоньку, маленькими шажками, но вполне успешно мы двигаемся вперед, выполняем поставленные задачи.- В том же Мариуполе противник оставлял много нестандартных ловушек. Сталкивался с таким?- Единственное, что приходит на ум, — это когда обнаружили "двухсотого" противника, под которого боевые товарищи сунули гранату Ф1. Понимаешь, да? Смысл в том, что тело переворачиваешь и граната срабатывает. Но мы, конечно, в таких случаях тела "кошкой" дергаем. Если взрыва нет, то можно эвакуировать тело. Руками ничего трогать нельзя.- А есть какие-то советы, которые ты сразу же даешь новичку?- Есть базовое правило: не ты клал – не бери. Еще важно сразу запомнить, что к магнитной мине запрещено подходить в снаряжении. Вплоть до того, что радиостанцию нужно снимать, поскольку радиоволны могут повлиять на ситуацию крайне негативно.- Знавал я одного "Француза" на этой войне. Почему ты "Француз"?- Я парфюм люблю. А кто у нас ассоциируется с парфюмом? Французы. Вот ребята так и прозвали.Портрет ещё одного участника СВО - в интервью Игоря Гомольского Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
сирия
донецкая народная республика
мариуполь
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сирия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, саперы, сво, днр
Интервью, Сирия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, саперы, СВО, ДНР

Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой

14:56 18.03.2025
 
© Игорь ГомольскийПозывной "Француз" интервью
Позывной Француз интервью
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О том, как угнал вражеский "Хамви", о работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Француз".
- Итак, вы с товарищем угнали у ВСУ почти целый внедорожник "Хамви". Как это получилось?
- Этот автомобиль мы заметили уже после выполнения боевой задачи. Заметили в лесополосе, что перед населенным пунктом. Откатились, доложили командованию. Командование приказало провести разведку местности. Мы все сделали, все подчистили и подготовились к эвакуации.
Дальше подогнали БТР, зацепили на жесткую сцепку и начали вытягивать. Но противник решил, что не хочет вот так запросто отдавать нам свой автомобиль. По нам стали работать ночными FPV-дронами. Благо, что станция РЭБ, которая стояла на БТР, мешала им прицелиться. По итогу дрон угодил в крышу "Хамви" и попортил ее кумулятивом. Ну, в общем, пробил.
- Но машина осталась на ходу?
- Да. Мы ее, конечно, подлатали маленько. Ездить, при желании, можно.
- А как вообще "Хамви" оказался в лесополке?
- Он подорвался на нашей осколочно-фугасной мине. Противник, я так понимаю, испугался, выскочил и просто бросил свой автомобиль. Убежал в тыл.
- Судя по довольным лицам, это ваш первый трофей. Верно?
- Да, конечно. Это наша первая захваченная машина. Прямо мурашки по коже. Не думал, что увижу этот автомобиль живьем и работающим против нас. Но, справедливости ради, я вообще не думал, что буду заниматься чем-то подобным.
- А воюешь давно?
- В армии я с 2018 года, а в зоне специальной военной операции нахожусь с пятнадцатого мая 2022 года и по настоящий момент. В какой-то момент пошел к своему командиру, написал рапорт и, соответственно, убыл с подразделением для выполнения боевых задач. А в армию попал еще в восемнадцать лет. Отслужил полгода срочки, понял, что армия – это моя стихия, позвонил маме и сказал, что решил остаться. Что буду служить до тех пор, пока не стану генералом.
- Семью успел создать?
- Конечно! У меня супруга и пятеро детишек. Еще дома ждут мать и старший брат. Конечно, всем им тяжело далось мое решение принять участие в СВО, но все они здорово поддерживают меня. Мы постоянно на связи. Ждут, любят.
- Есть мнение, что инженерные войска сыграли ключевую роль в остановке украинского "контрнаступления" 2023 года. Что ты об этом думаешь?
- Правда в этом есть. Без нас ведь и в самом деле никуда. Мы постоянно на передке, постоянно минируем, следим, чтобы враг ни в коем случае не прошел. Минируем опорные пункты, минируем подходы, чтобы враг не мог ни подойти, ни подъехать, ни полями, ни лесополками, никак.
- Наверняка тебе приходилось заниматься и разминированием на освобожденных территориях. Сталкивался ли с чем-нибудь интересным?
- Да, сталкивался. Дело было под населенным пунктом Трудовое. Это в ДНР. Нужно было разминировать подъездные пути к противнику, чтобы штурмовые подразделения могли пройти по ним. Там обнаружились противотанковые британские магнитные мины. Они такие вот длинные, широкие. Обычно мы такое спокойно уничтожаем с помощью тротила, срываем "кошкой". Это уже легко все для нас.
- Слушай, не могу не заметить, что ты довольно крепкий парень. Наверняка частенько приходится работать в костюме. Насколько физически тяжела эта работа?
- Постоянно работаю в экипировке, конечно. Самое трудное у нас – это ходьба, бег и работа с минами. И да, физически это очень тяжело. Потому нужно готовиться. И в принципе, и непосредственно перед задачей. Еще нужно себя позитивно настраивать, чтобы не в плохом настроении идти на задачу, а с улыбкой.
Вообще до СВО я тяжелой атлетикой занимался. Ну… железо тягал. Еще участвовал в армейских соревнованиях по рукопашному бою, держал себя в хорошей физической форме. В итоге это здорово помогло, все старания окупились.
- Список задач у саперов заметно расширился в ходе СВО. Одни только беспилотники, для которых нужны специфические боеприпасы, чего стоят. Много ты нового узнал за эти три года?
- Да, прилично. Если сталкиваешься с чем-то новым, то, как говорится, интернет в помощь. Выясняем, как все правильно сделать, чтобы и самому не подорваться, изучаем ТТХ импортных мин: как можно, как нельзя с ними обращаться.
- Вы проторяете дорожку штурмовым группам. Это в условиях работы артиллерии и малой авиации. Притом, что работа ваша требует внимательности и осторожности. А в это время приходится еще и небо слушать. Как это вообще получается в таких условиях?
- Ну…как тебе объяснить? Все зависит от обстановки. У нас уже есть понимание того, в какое время дня и ночи можно, к примеру, закатиться, сколько есть времени на работу. Сегодня есть две минуты или полторы? Мы все рассчитываем и только после этого идем на задачу.
Видишь, что FPV-дрон летает поблизости – прячешься под деревом, ждешь. Улетел, тишина. Значит, работаешь дальше. "Мавик" летает? То же самое: замаскировался, отсиделся. Так потихоньку, маленькими шажками, но вполне успешно мы двигаемся вперед, выполняем поставленные задачи.
- В том же Мариуполе противник оставлял много нестандартных ловушек. Сталкивался с таким?
- Единственное, что приходит на ум, — это когда обнаружили "двухсотого" противника, под которого боевые товарищи сунули гранату Ф1. Понимаешь, да? Смысл в том, что тело переворачиваешь и граната срабатывает. Но мы, конечно, в таких случаях тела "кошкой" дергаем. Если взрыва нет, то можно эвакуировать тело. Руками ничего трогать нельзя.
- А есть какие-то советы, которые ты сразу же даешь новичку?
- Есть базовое правило: не ты клал – не бери. Еще важно сразу запомнить, что к магнитной мине запрещено подходить в снаряжении. Вплоть до того, что радиостанцию нужно снимать, поскольку радиоволны могут повлиять на ситуацию крайне негативно.
- Знавал я одного "Француза" на этой войне. Почему ты "Француз"?
- Я парфюм люблю. А кто у нас ассоциируется с парфюмом? Французы. Вот ребята так и прозвали.
Портрет ещё одного участника СВО - в интервью Игоря Гомольского Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
 
ИнтервьюСирияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраинысаперыСВОДНР
 
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