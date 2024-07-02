https://ukraina.ru/20240702/1055984277.html

Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню

Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню - 02.07.2024 Украина.ру

Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню

Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.

2024-07-02T05:46

2024-07-02T05:46

2024-07-02T05:46

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белоруссия

киев

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кгб

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Официальный Минск неоднократно за последние дни сообщал о концентрации украинских войск в приграничных с Белоруссией районах. По данным замкомандующего силами спецопераций Белоруссии Вадима Лукашевича, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.- Кирилл, решится ли Украина на вторжение, или в этом регионе возможны другие сценарии?- Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.Чем руководствуется Киев идя на такие меры? Сложно залезть в голову украинскому руководству и командованию, но помимо русофобии на Украине в последние годы пышным цветом цветет белорусофобия. По украинскому телевидению можно наблюдать, как белорусы за два с небольшим года стали врагами для украинцев, как и русские.Поэтому возможно, что здесь имеет место белорусофобская история, то есть Киев руководствуется не стратегией, не своими выгодами, а эмоциями. Они полагают, что с территории Белоруссии непременно будет нападение, потому что, как они считают, Лукашенко — это шестерка Москвы. Но, повторюсь, это хорошо для нас.- Прослеживается ли в действиях военно-политического руководства расчет на возможное вооруженное выступление оппозиции в Белоруссии или на вторжение подготовленных боевиков с территории Прибалтики?- Украинское руководство лучше, чем кто-либо, знает какой раздрай сейчас в белорусской оппозиции, в том числе в военизированных подразделениях. Там друг друга обвиняют в нецелевом расходовании западных грантов, выясняют отношения, борются за власть. Поэтому состояние в белорусской оппозиции крайне плачевное, и Киев это хорошо знает и не питает никаких иллюзий относительно возможностей вооруженного выступления.- А внутри страны сохранились ли спящие ячейки оппозиции?- Зная что такое белорусский КГБ сложно себе представить, что в Белоруссии могут находиться спящие ячейки в количестве, необходимом для того, чтобы устроить нечто серьезное. Белорусские спецслужбы работают жестко, но эффективно. Все. Кто мог такие ячейки составлять, сидят в тюрьме или выдавлены в эмиграцию.- А как белорусское общество восприняло наличие в своей стране тактического ядерного оружия?- Объективной социологии нет, поэтому можно оценивать, что называется, на глаз. Те, кто поддерживает власть, а сейчас в Белоруссии таких большинство, отнеслись к этому положительно, как к любому другому решению, которое принял бы Александр Лукашенко. А те, кто находится в оппозиции к режиму, и как мы уже сказали, находится в тюрьме или в эмиграции, восприняли это как повод, чтобы давить на Запад с тем, чтобы он ввел еще большие санкции.Белорусское общество очень сильно поляризовано на две неравные части: пропрезидентское большинство и оппозиционное меньшинство. И они все значимые для республики события оценивают диаметрально противоположным образом. Ядерное оружие это яркий пример этой поляризации на лояльных и нелояльных граждан.- Давайте вернемся к теме концентрации ВСУ на белорусской границе. Может ли Киев попытаться осуществить сценарий, подобный тому, который украинская сторона провела в Белгородской области, использовав боевиков из РДК* для создания медийной шумихи, но в случае с Белоруссией в бой пойдет полк имени Кастуся Калиновского?- Полк Кастуся Калиновского — это во многом мифическая структура. Если его сравнивать по численности с Русским добровольческим корпусом*, то это сравнение будет далеко не в пользу полка Катуся Калиновского. Да и слово полк можно взять в кавычки. Люди оттуда уходят, там огромное число потерь.Самое главное, что расширение линии фронта, а такие действия украинской стороны приведут к тому, что белорусско-украинская граница станет линей фронта, не в интересах Киева. Даже такой не всегда рациональный политик, как Владимир Зеленский не может не понимать, что в условиях, когда даже нынешний фронт Украина плохо держит, это самоубийство.- Нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши будет ли иметь политические последствия?- Да, Польша серьезно настроена по этому поводу. Ожидалось, что когда в Польше сменится власть и придут левые либералы, то будет смягчение, однако Туск по этому вопросу настроен еще более радикально, чем польские националисты из партии "Право и справедливость". Поэтому будет строиться забор еще больший и лучший, чем при предыдущей власти, и Туск об этом говорил еще во время своей предвыборной кампании. Будут вводиться ограничения на пересечение польско-белорусской границы.Если ситуация будет масштабироваться и эскалироваться, то встанет вопрос и о закрытии польско-белорусской границы. Политическая воля у официальной Варшавы на то, чтобы совершать радикальные меры, есть. Поэтому польско-белорусские отношения на этой теме будут обостряться, и мы можем прийти к закрытию границы между странами.*Организация запрещена в РоссииО ситуации на белорусско-украинской границе Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

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Денис Рудометов

интервью, белоруссия, киев, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, кгб, русский добровольческий корпус, всу