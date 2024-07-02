Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню - 02.07.2024 Украина.ру
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Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню - 02.07.2024 Украина.ру
Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.
2024-07-02T05:46
2024-07-02T05:46
интервью
белоруссия
киев
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
кгб
русский добровольческий корпус
всу
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Официальный Минск неоднократно за последние дни сообщал о концентрации украинских войск в приграничных с Белоруссией районах. По данным замкомандующего силами спецопераций Белоруссии Вадима Лукашевича, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.- Кирилл, решится ли Украина на вторжение, или в этом регионе возможны другие сценарии?- Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.Чем руководствуется Киев идя на такие меры? Сложно залезть в голову украинскому руководству и командованию, но помимо русофобии на Украине в последние годы пышным цветом цветет белорусофобия. По украинскому телевидению можно наблюдать, как белорусы за два с небольшим года стали врагами для украинцев, как и русские.Поэтому возможно, что здесь имеет место белорусофобская история, то есть Киев руководствуется не стратегией, не своими выгодами, а эмоциями. Они полагают, что с территории Белоруссии непременно будет нападение, потому что, как они считают, Лукашенко — это шестерка Москвы. Но, повторюсь, это хорошо для нас.- Прослеживается ли в действиях военно-политического руководства расчет на возможное вооруженное выступление оппозиции в Белоруссии или на вторжение подготовленных боевиков с территории Прибалтики?- Украинское руководство лучше, чем кто-либо, знает какой раздрай сейчас в белорусской оппозиции, в том числе в военизированных подразделениях. Там друг друга обвиняют в нецелевом расходовании западных грантов, выясняют отношения, борются за власть. Поэтому состояние в белорусской оппозиции крайне плачевное, и Киев это хорошо знает и не питает никаких иллюзий относительно возможностей вооруженного выступления.- А внутри страны сохранились ли спящие ячейки оппозиции?- Зная что такое белорусский КГБ сложно себе представить, что в Белоруссии могут находиться спящие ячейки в количестве, необходимом для того, чтобы устроить нечто серьезное. Белорусские спецслужбы работают жестко, но эффективно. Все. Кто мог такие ячейки составлять, сидят в тюрьме или выдавлены в эмиграцию.- А как белорусское общество восприняло наличие в своей стране тактического ядерного оружия?- Объективной социологии нет, поэтому можно оценивать, что называется, на глаз. Те, кто поддерживает власть, а сейчас в Белоруссии таких большинство, отнеслись к этому положительно, как к любому другому решению, которое принял бы Александр Лукашенко. А те, кто находится в оппозиции к режиму, и как мы уже сказали, находится в тюрьме или в эмиграции, восприняли это как повод, чтобы давить на Запад с тем, чтобы он ввел еще большие санкции.Белорусское общество очень сильно поляризовано на две неравные части: пропрезидентское большинство и оппозиционное меньшинство. И они все значимые для республики события оценивают диаметрально противоположным образом. Ядерное оружие это яркий пример этой поляризации на лояльных и нелояльных граждан.- Давайте вернемся к теме концентрации ВСУ на белорусской границе. Может ли Киев попытаться осуществить сценарий, подобный тому, который украинская сторона провела в Белгородской области, использовав боевиков из РДК* для создания медийной шумихи, но в случае с Белоруссией в бой пойдет полк имени Кастуся Калиновского?- Полк Кастуся Калиновского — это во многом мифическая структура. Если его сравнивать по численности с Русским добровольческим корпусом*, то это сравнение будет далеко не в пользу полка Катуся Калиновского. Да и слово полк можно взять в кавычки. Люди оттуда уходят, там огромное число потерь.Самое главное, что расширение линии фронта, а такие действия украинской стороны приведут к тому, что белорусско-украинская граница станет линей фронта, не в интересах Киева. Даже такой не всегда рациональный политик, как Владимир Зеленский не может не понимать, что в условиях, когда даже нынешний фронт Украина плохо держит, это самоубийство.- Нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши будет ли иметь политические последствия?- Да, Польша серьезно настроена по этому поводу. Ожидалось, что когда в Польше сменится власть и придут левые либералы, то будет смягчение, однако Туск по этому вопросу настроен еще более радикально, чем польские националисты из партии "Право и справедливость". Поэтому будет строиться забор еще больший и лучший, чем при предыдущей власти, и Туск об этом говорил еще во время своей предвыборной кампании. Будут вводиться ограничения на пересечение польско-белорусской границы.Если ситуация будет масштабироваться и эскалироваться, то встанет вопрос и о закрытии польско-белорусской границы. Политическая воля у официальной Варшавы на то, чтобы совершать радикальные меры, есть. Поэтому польско-белорусские отношения на этой теме будут обостряться, и мы можем прийти к закрытию границы между странами.*Организация запрещена в РоссииО ситуации на белорусско-украинской границе Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
https://ukraina.ru/20240701/1055980284.html
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Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, белоруссия, киев, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, кгб, русский добровольческий корпус, всу
Интервью, Белоруссия, Киев, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, КГБ, Русский добровольческий корпус, ВСУ

Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню

05:46 02.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловКирилл Аверьянов-Минский интервью
Кирилл Аверьянов-Минский интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.
Официальный Минск неоднократно за последние дни сообщал о концентрации украинских войск в приграничных с Белоруссией районах.
По данным замкомандующего силами спецопераций Белоруссии Вадима Лукашевича, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.
- Кирилл, решится ли Украина на вторжение, или в этом регионе возможны другие сценарии?
- Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.
Чем руководствуется Киев идя на такие меры? Сложно залезть в голову украинскому руководству и командованию, но помимо русофобии на Украине в последние годы пышным цветом цветет белорусофобия. По украинскому телевидению можно наблюдать, как белорусы за два с небольшим года стали врагами для украинцев, как и русские.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Вчера, 17:02
Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 30 июня 2024 года стала растущая вовлеченность НАТО и США в украинский конфликт.
Поэтому возможно, что здесь имеет место белорусофобская история, то есть Киев руководствуется не стратегией, не своими выгодами, а эмоциями. Они полагают, что с территории Белоруссии непременно будет нападение, потому что, как они считают, Лукашенко — это шестерка Москвы. Но, повторюсь, это хорошо для нас.
- Прослеживается ли в действиях военно-политического руководства расчет на возможное вооруженное выступление оппозиции в Белоруссии или на вторжение подготовленных боевиков с территории Прибалтики?
- Украинское руководство лучше, чем кто-либо, знает какой раздрай сейчас в белорусской оппозиции, в том числе в военизированных подразделениях. Там друг друга обвиняют в нецелевом расходовании западных грантов, выясняют отношения, борются за власть.
Поэтому состояние в белорусской оппозиции крайне плачевное, и Киев это хорошо знает и не питает никаких иллюзий относительно возможностей вооруженного выступления.
- А внутри страны сохранились ли спящие ячейки оппозиции?
- Зная что такое белорусский КГБ сложно себе представить, что в Белоруссии могут находиться спящие ячейки в количестве, необходимом для того, чтобы устроить нечто серьезное. Белорусские спецслужбы работают жестко, но эффективно. Все. Кто мог такие ячейки составлять, сидят в тюрьме или выдавлены в эмиграцию.
Вчера, 15:35
Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева Просроченный фюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский попал-таки в капкан, который не без своей же помощи себе и смастырил. Как и предупреждал 16-ый американский президент Авраам Линкольн, нельзя все время врать всем. А Зеленский пытался и сейчас пытается. Чтобы только сохраниться у власти.
- А как белорусское общество восприняло наличие в своей стране тактического ядерного оружия?
- Объективной социологии нет, поэтому можно оценивать, что называется, на глаз. Те, кто поддерживает власть, а сейчас в Белоруссии таких большинство, отнеслись к этому положительно, как к любому другому решению, которое принял бы Александр Лукашенко. А те, кто находится в оппозиции к режиму, и как мы уже сказали, находится в тюрьме или в эмиграции, восприняли это как повод, чтобы давить на Запад с тем, чтобы он ввел еще большие санкции.
Белорусское общество очень сильно поляризовано на две неравные части: пропрезидентское большинство и оппозиционное меньшинство. И они все значимые для республики события оценивают диаметрально противоположным образом. Ядерное оружие это яркий пример этой поляризации на лояльных и нелояльных граждан.
- Давайте вернемся к теме концентрации ВСУ на белорусской границе. Может ли Киев попытаться осуществить сценарий, подобный тому, который украинская сторона провела в Белгородской области, использовав боевиков из РДК* для создания медийной шумихи, но в случае с Белоруссией в бой пойдет полк имени Кастуся Калиновского?
- Полк Кастуся Калиновского — это во многом мифическая структура. Если его сравнивать по численности с Русским добровольческим корпусом*, то это сравнение будет далеко не в пользу полка Катуся Калиновского. Да и слово полк можно взять в кавычки. Люди оттуда уходят, там огромное число потерь.
Самое главное, что расширение линии фронта, а такие действия украинской стороны приведут к тому, что белорусско-украинская граница станет линей фронта, не в интересах Киева. Даже такой не всегда рациональный политик, как Владимир Зеленский не может не понимать, что в условиях, когда даже нынешний фронт Украина плохо держит, это самоубийство.
Майдан, вышиванка
30 июня, 19:50
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно. Сдаваться стали чаще, чем раньше, но случаев перехода на сторону добра целыми батальонами и полками, как это было во время Великой Отечественной войны, не отмечается.
- Нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши будет ли иметь политические последствия?
- Да, Польша серьезно настроена по этому поводу. Ожидалось, что когда в Польше сменится власть и придут левые либералы, то будет смягчение, однако Туск по этому вопросу настроен еще более радикально, чем польские националисты из партии "Право и справедливость". Поэтому будет строиться забор еще больший и лучший, чем при предыдущей власти, и Туск об этом говорил еще во время своей предвыборной кампании. Будут вводиться ограничения на пересечение польско-белорусской границы.
Если ситуация будет масштабироваться и эскалироваться, то встанет вопрос и о закрытии польско-белорусской границы. Политическая воля у официальной Варшавы на то, чтобы совершать радикальные меры, есть. Поэтому польско-белорусские отношения на этой теме будут обостряться, и мы можем прийти к закрытию границы между странами.
*Организация запрещена в России
О ситуации на белорусско-украинской границе Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
 
ИнтервьюБелоруссияКиевУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийКГБРусский добровольческий корпусВСУ
 
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