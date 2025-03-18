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Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта

Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру

Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта

Внезапная активность украинских военных около Белгородской области. Ожидание телефонного разговора меду российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Окружение иностранных наемников под личной охраной в Курской области

2025-03-18T13:00

2025-03-18T13:00

2025-03-18T13:00

эксклюзив

белгородская область

курская область

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

иностранные наемники

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ВСУ активизировались у границ Белгородской областиТелеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что три группы десанта ВСУ предприняли попытку атаковать границу в Белгородской области, она оказалась безрезультатной. По информации авторов публикации, украинские подразделения под прикрытием танков и инженерных машин попытались прорвать границу в районе сел Графовка и Прилесье в Краснояружском районе области."Попытка противника безрезультатна!!! Итоги позже", – говорится в сообщении. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") также сообщил, что подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Эту информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo. "Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон.<...> На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", – уточнил Пегов.Еще утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ активно обстреливают Краснояружский район. По его словам, работают все оперативные службы, в том числе подразделения Минобороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан".В ожидании звонка Трампа и ПутинаПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве. Песков отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, поэтому лидеры затронут их. О чем пишут СМИ в преддверии беседы: Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США готов завершить конфликт в этом году. По его словам, после Джидды появилась "другая скорость, новые дополнительные возможности" закончить конфликт в этом году. "Мы готовы к этому", – заявил украинский министр. Он также отметил, что на Украине надеются, что "после разговора между Путиным и Трампом ситуация прояснится". Иностранные наемники с личной охраной Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости сообщил о том, что в окружении в Курской области оказалось много иностранных наемников. По его данным, среди тех, кто находится в окружении, младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы.По большей части наемники англоязычные, они являются специалистами военного профиля. Кроме того, Лебедев рассказал о том, что в окружении в Курской области находятся несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной. Между тем стало известно, что Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского "после провала на курском направлении". Подробности в публикации "После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского.

https://ukraina.ru/20250318/1061865030.html

https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html

https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, белгородская область, курская область, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, иностранные наемники