Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Внезапная активность украинских военных около Белгородской области. Ожидание телефонного разговора меду российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Окружение иностранных наемников под личной охраной в Курской области
ВСУ активизировались у границ Белгородской области
Телеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что три группы десанта ВСУ предприняли попытку атаковать границу в Белгородской области, она оказалась безрезультатной. По информации авторов публикации, украинские подразделения под прикрытием танков и инженерных машин попытались прорвать границу в районе сел Графовка и Прилесье в Краснояружском районе области.
"Попытка противника безрезультатна!!! Итоги позже", – говорится в сообщении.
Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") также сообщил, что подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Эту информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo.
"Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон.<...> На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", – уточнил Пегов.
Еще утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ активно обстреливают Краснояружский район. По его словам, работают все оперативные службы, в том числе подразделения Минобороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан".
09:00Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 мартаПрезидент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщался с журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне. Успехи армии России на фронте подтверждаются сразу на нескольких направлениях. Израиль возобновил военные операции в секторе Газа.
В ожидании звонка Трампа и Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве. Песков отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, поэтому лидеры затронут их.
О чем пишут СМИ в преддверии беседы:
- —New York Times: Трамп описывает предстоящий разговор так, что создается впечатление, словно во вторник между лидерами произойдет что-то похожее на их собственную Ялту – конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы.
- —Times: Для Трампа это будет самый важный разговор с иностранным лидером с того момента, как он вернулся в Белый дом.
- —t-online: Что хотят США от России и наоборот? Что будет с интересами Украины? До телефонного разговора между Трампом и Путиным многие вопросы остаются без ответа.
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США готов завершить конфликт в этом году. По его словам, после Джидды появилась "другая скорость, новые дополнительные возможности" закончить конфликт в этом году.
"Мы готовы к этому", – заявил украинский министр. Он также отметил, что на Украине надеются, что "после разговора между Путиным и Трампом ситуация прояснится".
Иностранные наемники с личной охраной
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости сообщил о том, что в окружении в Курской области оказалось много иностранных наемников. По его данным, среди тех, кто находится в окружении, младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы.
По большей части наемники англоязычные, они являются специалистами военного профиля. Кроме того, Лебедев рассказал о том, что в окружении в Курской области находятся несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной.
Вчера, 15:15"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
Между тем стало известно, что Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского "после провала на курском направлении". Подробности в публикации "После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского.