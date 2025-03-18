Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
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Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
Внезапная активность украинских военных около Белгородской области. Ожидание телефонного разговора меду российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Окружение иностранных наемников под личной охраной в Курской области
2025-03-18T13:00
2025-03-18T13:00
эксклюзив
белгородская область
курская область
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
иностранные наемники
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ВСУ активизировались у границ Белгородской областиТелеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что три группы десанта ВСУ предприняли попытку атаковать границу в Белгородской области, она оказалась безрезультатной. По информации авторов публикации, украинские подразделения под прикрытием танков и инженерных машин попытались прорвать границу в районе сел Графовка и Прилесье в Краснояружском районе области."Попытка противника безрезультатна!!! Итоги позже", – говорится в сообщении. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") также сообщил, что подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Эту информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo. "Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон.&lt;...&gt; На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", – уточнил Пегов.Еще утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ активно обстреливают Краснояружский район. По его словам, работают все оперативные службы, в том числе подразделения Минобороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан".В ожидании звонка Трампа и ПутинаПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве. Песков отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, поэтому лидеры затронут их. О чем пишут СМИ в преддверии беседы: Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США готов завершить конфликт в этом году. По его словам, после Джидды появилась "другая скорость, новые дополнительные возможности" закончить конфликт в этом году. "Мы готовы к этому", – заявил украинский министр. Он также отметил, что на Украине надеются, что "после разговора между Путиным и Трампом ситуация прояснится". Иностранные наемники с личной охраной Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости сообщил о том, что в окружении в Курской области оказалось много иностранных наемников. По его данным, среди тех, кто находится в окружении, младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы.По большей части наемники англоязычные, они являются специалистами военного профиля. Кроме того, Лебедев рассказал о том, что в окружении в Курской области находятся несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной. Между тем стало известно, что Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского "после провала на курском направлении". Подробности в публикации "После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского.
https://ukraina.ru/20250318/1061865030.html
https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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Украина.ру
1
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, белгородская область, курская область, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, иностранные наемники
Эксклюзив, Белгородская область, Курская область, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, иностранные наемники

Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта

13:00 18.03.2025
 
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Внезапная активность украинских военных около Белгородской области. Ожидание телефонного разговора меду российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Окружение иностранных наемников под личной охраной в Курской области
ВСУ активизировались у границ Белгородской области
Телеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что три группы десанта ВСУ предприняли попытку атаковать границу в Белгородской области, она оказалась безрезультатной. По информации авторов публикации, украинские подразделения под прикрытием танков и инженерных машин попытались прорвать границу в районе сел Графовка и Прилесье в Краснояружском районе области.
"Попытка противника безрезультатна!!! Итоги позже", – говорится в сообщении.
Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") также сообщил, что подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Эту информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo.
"Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон.<...> На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", – уточнил Пегов.
Еще утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ активно обстреливают Краснояружский район. По его словам, работают все оперативные службы, в том числе подразделения Минобороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан".
09:00
Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 мартаПрезидент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщался с журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне. Успехи армии России на фронте подтверждаются сразу на нескольких направлениях. Израиль возобновил военные операции в секторе Газа.
В ожидании звонка Трампа и Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет с 16 до 18 часов по Москве. Песков отметил, что определенное понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть, но присутствует и целый ряд нерешенных вопросов, поэтому лидеры затронут их.
О чем пишут СМИ в преддверии беседы:
  • New York Times: Трамп описывает предстоящий разговор так, что создается впечатление, словно во вторник между лидерами произойдет что-то похожее на их собственную Ялту – конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы.
  • Times: Для Трампа это будет самый важный разговор с иностранным лидером с того момента, как он вернулся в Белый дом.
  • t-online: Что хотят США от России и наоборот? Что будет с интересами Украины? До телефонного разговора между Трампом и Путиным многие вопросы остаются без ответа.
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США готов завершить конфликт в этом году. По его словам, после Джидды появилась "другая скорость, новые дополнительные возможности" закончить конфликт в этом году.
"Мы готовы к этому", – заявил украинский министр. Он также отметил, что на Украине надеются, что "после разговора между Путиным и Трампом ситуация прояснится".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 09:55
"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском
Иностранные наемники с личной охраной
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости сообщил о том, что в окружении в Курской области оказалось много иностранных наемников. По его данным, среди тех, кто находится в окружении, младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы.
По большей части наемники англоязычные, они являются специалистами военного профиля. Кроме того, Лебедев рассказал о том, что в окружении в Курской области находятся несколько иностранных специалистов, которые передвигаются с личной охраной.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 15:15
"Фильм ужасов": ВСУ подобрали ряд синонимов, чтобы описать свое отступление в Курской области Украинские военные в беседе с британским изданием ВВС описали свое отступление из Курской области — под постоянными ударами российских беспилотников, которые перерезали основную трассу снабжения Суджа-Сумы. Публикации появилась 17 марта
Между тем стало известно, что Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского "после провала на курском направлении". Подробности в публикации "После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского.
 
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