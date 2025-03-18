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Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине

Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине - 18.03.2025 Украина.ру

Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине

Агрессивная риторика Великобритании и Евросоюза, направленная на подрыв диалога о завершении украинского кризиса, который начался между Соединенными Штатами Америки и Россией, на первый взгляд, может показаться иррациональным безумием.

2025-03-18T12:39

2025-03-18T12:39

2025-03-18T12:45

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В Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе анонсировали масштабные планы ремилитаризации, на которые планируют потратить сотни миллиардов евро – чтобы усилить свои армии и гарантировать военную поддержку киевского режима.Один только Европейский Союз планирует выделить на это 800 миллиардов. И это при том, что экономика и социальная сфера самых развитых европейских стран находятся сейчас в очевидном кризисе. А воинствующий экспансионизм западных лидеров угрожает континенту очередной мировой войной.Однако, нужно понимать – они не просто так поливают бензином горящую Украину. Все эти решения строятся на конкретном расчете. Их принимают в интересах главного выгодоприобретателя всех войн на планете – военно-промышленного комплекса коллективного Запада, получившего рекордные прибыли, превышающие доходы во времена Холодной войны.Безумные действия евроатлантических ястребов обеспечивают этому монстру по-настоящему безумную прибыль. Ведь каждое антироссийское заявление Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен, направленное на то, чтобы повысить уровень эскалации, затягивая украинский конфликт, повышает капитализацию производителей современных вооружений."Решение стран Евросоюза резко нарастить усилия по укреплению собственных вооруженных сил отдельно от США резко бросило вверх котировки ведущих мировых корпораций ВПК. Совокупная цена акций этих преимущественно западных, японских и южнокорейских компаний увеличилась на 12 процентов по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года. Она превысила 2,12 триллиона долларов.Но 12 процентов роста – это пресловутая общая температура по больнице. У мировой военной индустрии есть и абсолютные рекордсмены по укреплению капитализации. С конца прошлого года у ведущего в ФРГ производителя вооружений корпорации Rheinmetall акции поднялись в цене на 92 процента. У важного производителя двигателей для военной техники, британской Rolls-Royce – на 45 процентов. У главного в Соединенном Королевстве военного конгломерата BAE Systems – на 41 процент.Акции ведущего в Японии производителя военной техники корпорации Mitsubishi Heavy Industries подорожали на 12 процентов. У южнокорейской группы Hanwha, выпускающей танки, самоходки, реактивные системы залпового огня. боевые самолеты и много чего еще – на 128 процентов! Кстати, ее продукцию закупала Польша, которая стремительно укрепляет сейчас свой военный потенциал", – пишет об этом в своем телеграм-канале известный журналист и эксперт-японист Василий Головнин.Как подсчитали европейские аналитики, к 2027 году западные оружейники рассчитывают увеличить свои доходы еще как минимум на 33%. Однако, при сохранении нынешних темпов милитаризации, которую обеспечивает пропагандистская истерия в Великобритании и Европе, они получат в краткосрочной и среднесрочной перспективе гораздо большую прибыль.Согласно данным экспертов международного Центра исследования финансовой информации QUICK FactSet, стремительное подорожание акций западного ВПК началось именно после того, как в Париже состоялось первое внеочередное заседание Великобритании и стран Евросоюза, где обсуждалось увеличение военного производства вооружений ради борьбы с вымышленной "российской угрозой".Акции германской корпорации Rheinmetall за один день подорожали более чем на десять процентов. Она сразу же приступила к скупке предприятий германского автопрома, разорившихся после прекращения стабильных поставок недорогих российских энергоносителей. И эта производственная конверсия навыворот будет набирать обороты дальше, чтобы обеспечить замену сгоревшим в Курской области "леопардам".Производство вооружений является сейчас наиболее доходным бизнесом в Германии, которая впервые ремилитаризируется после Второй мировой войны.Ожидается, что немецкий парламент уже вскоре смягчит ограничения, прописанные в конституции ФРГ – чтобы резко увеличить расходы на оборону и инфраструктуру из средств Специального внебюджетного фонда в размере 500 миллиардов евро. Причем, необходимые для такого решения голоса совместно обеспечат будущий канлцер Фридрих Мерц, уходящий с этого поста Олаф Шольц и "Зеленые".Подобное развитие событий вызывает у здравомыслящих немецких политиков совершенно обоснованную тревогу за будущее своей страны. 15 марта они провели антивоенный митинг около Бранденбургских ворот в Берлине, организованный активистами Левой партии и Союза Сары Вагенкнехт, где собрались три тысячи человек."Мы должны четко понимать: враг сидит не в Москве и не в Пекине. Враг – это те, кто наживается на войне: они в Берлине и Брюсселе", – заявила выступившая на нем депутат бундестага Севим Дагделен.Американский ВПК тоже не остается в накладе. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) боевые действия на Украине существенно увеличили его прибыли. Экспорт оружия из США достиг 43 процентов от общемирового объема торговли вооружениями, хотя раньше он составлял 35 процентов мирового экспорта в этой сфере."SIPRI обнаружил, что Украина, начиная с февраля 2022 года, стала крупнейшим импортером (американского) оружия, причем количество импортированного оружия почти в 100 раз превысило показатели 2015-2019 годов. Импорт оружия в европейские страны за тот же период вырос на 155%.Исследование предполагает, что военная помощь Украине стала благом для американских производителей оружия", – пишет об этом The Washington Post.На рост акций американских корпораций также повлияли новые заявления Белого дома, который добивается от Японии и Тайваня резкого увеличения военных расходов и расширения закупок вооружений американского производства – мотивируя это задачами сдерживания Китая.А воздушные удары по Йемену и возобновление боевых действий в секторе Газа, которые начало сегодня израильское правительство, также благоприятно скажется на растущей доходности военно-промышленного сектора США, по-прежнему загруженного различными заказами для Тель-Авива.Лоббисты западного ВПК желают, чтобы конфликты в разных частях планеты продолжались целую вечность, используя для этого щедро оплачиваемых лоббистов в европейской и американской политике.И очевидно, что это является главной проблемой, которая стоит сейчас на пути к мирному урегулированию.О том, что думает о ситуации на Западе известный американский эксперт - в статье "Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров

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эксклюзив, великобритания, ес, украина, сша, россия, киевский режим, кир стармер, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен