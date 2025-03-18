Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге - 18.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250318/1061872476.html
Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге - 18.03.2025 Украина.ру
Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
Концерт группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной в Оренбурге отменён организаторами по настоянию общественности. Об этом сообщили журналистам представители правительства Оренбургской области.
2025-03-18T12:57
2025-03-18T12:57
новости
россия
офицеры россии
сво
общественники
концерт
шоу-бизнес
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061872691_0:183:2909:1820_1920x0_80_0_0_f490de82947ad9d833cd04f093506b85.jpg
Выступление "Ночных снайперов" было запланировано на 30 марта в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Против выступила общественность.В частности, общероссийское общественное движение "Офицеры России" заявило о неприемлемости выступления. Как сообщало РИА Новости, организация обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт на основании того, что вокалистка Арбенина демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции.Министерство физической культуры и спорта области в письме организации "Русская община Оренбург" сообщило, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится". В письме сказано, что "мероприятие отменено площадкой".До этого концерты группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной были отменены в других городах России по настоянию общественности.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обращала внимание на проблему в публикации Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло
https://ukraina.ru/20250318/1061867463.html
россия
оренбург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061872691_239:0:2854:1961_1920x0_80_0_0_32883875ea8f261325553c8c709b6fd0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, офицеры россии, сво, общественники, концерт, шоу-бизнес, оренбург
Новости, Россия, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, СВО, общественники, концерт, шоу-бизнес, Оренбург

Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге

12:57 18.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Концерт группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной в Оренбурге отменён организаторами по настоянию общественности. Об этом сообщили журналистам представители правительства Оренбургской области.
Выступление "Ночных снайперов" было запланировано на 30 марта в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Против выступила общественность.
В частности, общероссийское общественное движение "Офицеры России" заявило о неприемлемости выступления. Как сообщало РИА Новости, организация обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт на основании того, что вокалистка Арбенина демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции.
Министерство физической культуры и спорта области в письме организации "Русская община Оренбург" сообщило, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится". В письме сказано, что "мероприятие отменено площадкой".
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
10:57
Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в ПарижеТелеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Об этом сообщило агентство РИА Новости уточнив, что основным видом деятельности его ИП указана постановка и производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений
До этого концерты группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной были отменены в других городах России по настоянию общественности.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обращала внимание на проблему в публикации Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло
 
НовостиРоссияОФИЦЕРЫ РОССИИСВОобщественникиконцертшоу-бизнесОренбург
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
13:39Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ
13:34Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование
13:00Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
12:57Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
12:39Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
12:24Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
12:19"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
12:10Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк
12:02"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского
11:57"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия
11:42Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
11:37Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
11:15Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году
10:57Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже
10:44Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
10:33"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
10:11ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
09:43Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа
Лента новостейМолния