Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
Концерт группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной в Оренбурге отменён организаторами по настоянию общественности. Об этом сообщили журналистам представители правительства Оренбургской области.
Выступление "Ночных снайперов" было запланировано на 30 марта в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Против выступила общественность.
В частности, общероссийское общественное движение "Офицеры России" заявило о неприемлемости выступления. Как сообщало РИА Новости, организация обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт на основании того, что вокалистка Арбенина демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции.
Министерство физической культуры и спорта области в письме организации "Русская община Оренбург" сообщило, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится". В письме сказано, что "мероприятие отменено площадкой".
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До этого концерты группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной были отменены в других городах России по настоянию общественности.
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