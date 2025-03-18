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Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге

Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге - 18.03.2025 Украина.ру

Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге

Концерт группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной в Оренбурге отменён организаторами по настоянию общественности. Об этом сообщили журналистам представители правительства Оренбургской области.

2025-03-18T12:57

2025-03-18T12:57

2025-03-18T12:57

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Выступление "Ночных снайперов" было запланировано на 30 марта в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье". Против выступила общественность.В частности, общероссийское общественное движение "Офицеры России" заявило о неприемлемости выступления. Как сообщало РИА Новости, организация обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт на основании того, что вокалистка Арбенина демонстративно выражает негативное отношение к специальной военной операции.Министерство физической культуры и спорта области в письме организации "Русская община Оренбург" сообщило, что "концерт данного творческого коллектива, планируемый к проведению 30 марта 2025 года на базе спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье" в городе Оренбург, не состоится". В письме сказано, что "мероприятие отменено площадкой".До этого концерты группы "Ночные снайперы" с вокалисткой Дианой Арбениной были отменены в других городах России по настоянию общественности.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обращала внимание на проблему в публикации Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло

https://ukraina.ru/20250318/1061867463.html

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