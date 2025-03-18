Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ - 18.03.2025 Украина.ру
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Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ
Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ - 18.03.2025 Украина.ру
Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ
Стендап-комик Артемий Останин задержан при попытке уехать из России и доставлен на допрос в Москву, в отношении него расследуется уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-03-18T13:39
2025-03-18T13:39
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Уголовное дело в отношении стендап-комика расследуется главным следственным управлением СК России по г. Москве. Артемий Останин подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).Останин задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Где состоялось задержание и откуда доставили артиста в столицу – не уточняется.Ранее на специфические шутки Останина над людьми, получившими увечья, обратили внимание обычные граждане. Их особенно возмутили оскорбительные характеристики потерявшего конечность при подрыве на мине, что артист сопровождал нецензурной лексикой. Известно также об обращениях в связи с таким поведением артиста движения "Зов народа", о чём сообщалось в публикации RT.Тем временем Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
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новости, россия, москва, ск рф, уголовное дело, шоу-бизнес, сво, экстремизм, инвалиды
Новости, Россия, Москва, СК РФ, уголовное дело, шоу-бизнес, СВО, экстремизм, инвалиды

Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ

13:39 18.03.2025
 
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© скриншот видео
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Стендап-комик Артемий Останин задержан при попытке уехать из России и доставлен на допрос в Москву, в отношении него расследуется уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Уголовное дело в отношении стендап-комика расследуется главным следственным управлением СК России по г. Москве. Артемий Останин подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
"По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность", - сказано в официальном сообщении.
Останин задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Где состоялось задержание и откуда доставили артиста в столицу – не уточняется.
"Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.
Ранее на специфические шутки Останина над людьми, получившими увечья, обратили внимание обычные граждане. Их особенно возмутили оскорбительные характеристики потерявшего конечность при подрыве на мине, что артист сопровождал нецензурной лексикой. Известно также об обращениях в связи с таким поведением артиста движения "Зов народа", о чём сообщалось в публикации RT.
Тем временем Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
 
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