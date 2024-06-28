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В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций

В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций - 28.06.2024 Украина.ру

В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились о продолжении работы над новым режимои санкций в отношении России. Это следует из документа по итогам саммита

2024-06-28T10:19

2024-06-28T10:19

2024-06-28T10:19

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"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", — говорится в документе.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, брюссель, владимир путин, ес, евросовет, санкции, антироссийские санкции