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ЕС утвердил новый пакет санкции против России
ЕС утвердил новый пакет санкции против России - 24.06.2024 Украина.ру
ЕС утвердил новый пакет санкции против России
Страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза
2024-06-24T11:42
2024-06-24T11:42
2024-06-24T11:42
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С начала специальной военной операции Евросоюз ввёл в отношении России 13 пакетов санкций."Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза", - говорится в документе.Ранее журналисты EUobserver сообщили, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся физических и юридических лиц, нефтяных танкеров и сжиженного природного газа.В частности, среди физических лиц под санкции попадут певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.Также Евросоюз хочет ограничить экспорт гелия и поставки российского сжиженного газа. Помимо этого, в "черный список" внесли танкеры, перевозящие российскую нефть.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, владимир путин, ес, евросоюз, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, ЕС, Евросоюз, санкции, антироссийские санкции
ЕС утвердил новый пакет санкции против России
Страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза
С начала специальной военной операции Евросоюз ввёл в отношении России 13 пакетов санкций.
"Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза", - говорится в документе.
Ранее журналисты EUobserver сообщили
, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся физических и юридических лиц, нефтяных танкеров и сжиженного природного газа.
В частности, среди физических лиц под санкции попадут певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.
Также Евросоюз хочет ограничить экспорт гелия и поставки российского сжиженного газа. Помимо этого, в "черный список" внесли танкеры, перевозящие российскую нефть.
В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин
заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.