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"Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС

"Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС - 24.06.2024 Украина.ру

"Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС

Новые санкции Евросоюза против России коснутся госслужащих и представителей культуры

2024-06-24T17:43

2024-06-24T17:43

2024-06-24T17:43

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Страны Евросоюза сегодня, 24 июня, утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.В частности, в "чёрный список" ЕС попал международный детский лагерь "Артек", "Уральские авиалинии", Нефтесервисные ООО "Буровая компания "Евразия" и "Нефтегазпромстрой", Институт развития интернета и крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот".Среди юридических лиц европейские санкции коснулись 19 китайских и 9 турецких компаний за обход санкций против России.Также в списке оказались госслужащие. В их числе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, мэр Мариуполя Олег Моргун, генеральный директор "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков, губернатор Орловской области Андрей Клычков.В санкционном списке ЕС оказались в российские артисты. В частности, певица Полина Гагарина, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и актёр Иван Охлобыстин.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, иван охлобыстин, родион мирошник, артек, совкомфлот, ес, санкции, shaman, антироссийские санкции