"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем - 28.06.2024 Украина.ру
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"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем - 28.06.2024 Украина.ру
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ждет мир в будущем
2024-06-28T04:40
2024-06-28T04:40
новости
россия
запад
дмитрий выдрин
мир
война
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"Новой, в смысле большой, войны не будет. Глобальные элиты слишком изнежены для подобного испытания. Но и мира не будет. Часть планетарной элиты слишком оскотинилась для этого. Будет медленная релокация реальных, нормальных и моральных людей на нашу территорию. Если, конечно, мы будем ежедневно и ежечасно подтверждать эти качества своего мироустройства", - сказал политолог.По его словам, этот процесс уже подспудно начался.Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, дмитрий выдрин, мир, война
Новости, Россия, Запад, Дмитрий Выдрин, мир, война

"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем

04:40 28.06.2024
 
© Евгений ЛюмьерДмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин
© Евгений Люмьер
Читать в
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ждет мир в будущем
"Новой, в смысле большой, войны не будет. Глобальные элиты слишком изнежены для подобного испытания. Но и мира не будет. Часть планетарной элиты слишком оскотинилась для этого. Будет медленная релокация реальных, нормальных и моральных людей на нашу территорию. Если, конечно, мы будем ежедневно и ежечасно подтверждать эти качества своего мироустройства", - сказал политолог.
По его словам, этот процесс уже подспудно начался.
"Но нам еще надо много чего переделать. А им много чего понять", - подытожил Выдрин.
Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападДмитрий Выдринмирвойна
 
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