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"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем

"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем - 28.06.2024 Украина.ру

"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем

Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ждет мир в будущем

2024-06-28T04:40

2024-06-28T04:40

2024-06-28T04:40

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"Новой, в смысле большой, войны не будет. Глобальные элиты слишком изнежены для подобного испытания. Но и мира не будет. Часть планетарной элиты слишком оскотинилась для этого. Будет медленная релокация реальных, нормальных и моральных людей на нашу территорию. Если, конечно, мы будем ежедневно и ежечасно подтверждать эти качества своего мироустройства", - сказал политолог.По его словам, этот процесс уже подспудно начался.Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, дмитрий выдрин, мир, война