https://ukraina.ru/20240628/1055875510.html
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем - 28.06.2024 Украина.ру
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ждет мир в будущем
2024-06-28T04:40
2024-06-28T04:40
2024-06-28T04:40
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"Новой, в смысле большой, войны не будет. Глобальные элиты слишком изнежены для подобного испытания. Но и мира не будет. Часть планетарной элиты слишком оскотинилась для этого. Будет медленная релокация реальных, нормальных и моральных людей на нашу территорию. Если, конечно, мы будем ежедневно и ежечасно подтверждать эти качества своего мироустройства", - сказал политолог.По его словам, этот процесс уже подспудно начался.Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, дмитрий выдрин, мир, война
Новости, Россия, Запад, Дмитрий Выдрин, мир, война
"Ни мира, ни войны". Политолог рассказал о будущем
Политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ждет мир в будущем
"Новой, в смысле большой, войны не будет. Глобальные элиты слишком изнежены для подобного испытания. Но и мира не будет. Часть планетарной элиты слишком оскотинилась для этого. Будет медленная релокация реальных, нормальных и моральных людей на нашу территорию. Если, конечно, мы будем ежедневно и ежечасно подтверждать эти качества своего мироустройства", - сказал политолог.
По его словам, этот процесс уже подспудно начался.
"Но нам еще надо много чего переделать. А им много чего понять", - подытожил Выдрин.
Подробнее об отношениях России с Западом — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.