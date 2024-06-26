https://ukraina.ru/20240626/1055847750.html

Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным - 26.06.2024 Украина.ру

Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

Западу не стоит недооценивать готовность России постоять за себя и обеспечить собственные интересы в любой ситуации

2024-06-26T04:50

2024-06-26T04:50

2024-06-26T04:50

эксклюзив

евгений примаков

россия

украина

запад

брикс

безопасность

ядерная война

европа

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg

25 июня в Москве открылись юбилейные X "Примаковские чтения", одно из самых авторитетных экспертных мероприятий, и на этот раз посвящены теме "Россия в мировом контексте".Евгения Максимовича Примакова нет с нами уже 9 лет, но многие его идеи сейчас актуальны как никогда: именно он стал автором концепции многополярного мироустройства и выдвинул идею о треугольнике Россия-Индия-Китай, которая впоследствии легла в основу создания БРИКС."Мировой контекст радикально изменился, от нас требуется линия стратегического поведения, где от России будет зависеть очень многое. Сегодня происходит перелом эпох, равный по масштабу тем, которые произошли после завершения Второй мировой войны и холодной войны", - подчеркнул в своём выступлении заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.Создание ООН и Совета Безопасности с правом вето стало фактором уравнивания и взаимного сдерживания интересов великих держав для предотвращения новых войн, а выход из холодной войны, отметил сенатор, был продуман меньше: царило романтическое настроение, которое нашло отображение в Парижской Хартии для новой Европы 1990 года, все думали, что всё само собой образуется, и констатировали завершение межблокового противостояния, однако оказалось, что все понимали это по-разному."Мы считали: дело в том, что исчезают блоки, а другая сторона – что исчезло противостояние. То есть сопротивление "победителям". Оставшийся блок не только не исчез, он обрёл гипертрофированную мощь", - пояснил Косачёв.В конечном результате не состоялась ни ялтинская модель, где центральная роль отведена ООН, ни "романтическая" в духе Парижской Хартии. И сегодня мы оказались на развилке: либо дальше жить по факту – каждый за себя, либо начать глубокий разговор о том, как жить дальше, итогом которого должно стать формирование нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии, не в противовес НАТО или ОБСЕ, а как модели для всех без исключения, заявил сенатор.Косачёв перечислил, какие принципы могли бы лечь в основу этой модели, точнее чего в ней быть не должно:1.общей идеологии,2. жёсткой блоковой дисциплины (что даёт возможность выражать своё мнение),3. санкций за неисполнение решений, кроме введённых Советом Безопасности ООН,4. принуждения к единой позиции в других международных организациях (как часто бывает при голосовании на Генассамблее ООН),5. распространения юрисдикции на третьи государства,6. толкования международного права в духе концепции "порядка, основанного на правилах",7. связанности между головным и региональными блоками, как в случае с НАТО и AUKUS.Впрочем, объединение, где все эти принципы отсутствуют, уже есть - БРИКС. Каждое государство может свободно высказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам и действовать, исходя из своих национальных интересов, никто никого не принуждает строго следовать единой линии.БРИКС - это крупнейшие по экономике и численности населения государства, а с учётом новых членов - это мировое большинство. Как выразилась вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан Зарема Шаукенова, успешные интеграционные форматы работают, как магнит, они притягивают. Это по праву можно сказать про БРИКС - количество государств, желающих присоединиться к объединению, постоянно растёт, в настоящий момент заявок более 30, совсем недавно их подали Таиланд и Малайзия. В связи с этим сейчас ведётся работа по разработке параметров партнёрства.После введения Западом беспрецедентных санкций Россия переориентировалась на работу с другими партнёрами, что позволило не просто не допустить разрушительного действия ограничительных мер США и ЕС, а добиться укрепления национальной экономики. По словам президента ИМЭМО РАН Александра Дынкина, ни одна экономика мира, даже китайская, не выдержала бы такого агрессивного давления.Европа не входит в число партнёров России сегодня и в обозримом будущем восстановить прежние отношения перспектив нет, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в своём выступлении.В октябре 2022 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель произнёс фразу, которая запомнилась всем надолго, - "Европа - это сад. <...>. Большая часть остального мира – это джунгли". Правда, позже за эти слова ему пришлось принести извинения и объясниться."Наверное, сегодня, если смотреть на Европу, - это сад, который приходит в упадок, который достался по наследству нынешнему поколению от очень умных, прагматичных родственников, которые ушли. Там уже покосился забор, чужие люди через него лезут, пытаются поживиться фруктами. Но вместе с тем высыхают растения. Сад теряет привлекательный вид. И те, кому сегодня этот сад принадлежит, кто им управляет, даже не знают, что там есть система полива, трубы под землёй. Где-то в саду есть кран, который можно было бы отвинтить и открыть для того, чтобы пустить воду и наполнить сад жизнью. Наверное, должно смениться поколение, которое поймёт, что там есть эта система, которая позволяет наполнить сад жизнью. Но для этого нужно ещё и поговорить с тем соседом, от которого они получают воду из-за забора", - заявил Оверчук.Противостояние стран и блоков не просто создаёт препятствия для экономического сотрудничества (что впоследствии негативно влияет на уровень жизни отдельных групп населения), а создаёт реальные угрозы безопасности."Пора уже сейчас серьёзно задуматься над тем, как обеспечить реальную неделимую безопасность и стабильность на обширном пространстве, охватывающем и западные, и восточные государства, и, естественно, находящуюся в центре между ними Россию. Это именно то, что должно прийти на смену уходящим в небытие евроатлантическим и евроцентричным моделям. Это предупредило бы возникновение в будущем и таких конфликтов, как нынешний на Украине. Именно на это нацелено конкретное деловое предложение президента России по украинскому урегулированию", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.А сам российский лидер Владимир Путин в приветственном слове к участникам "Примаковских чтений" выразил надежду на то, что они "в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой инициативы, подойдут к её рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию".Новые мирные инициативы президента РФ могли бы незамедлительно положить конец украинскому кризису, если бы ни Запад, фактически ставший стороной этого конфликта, он настроен воевать до последнего украинца, а человеческий ресурс у Киева ещё есть. Тем не менее, в мире растёт осознание, что без России этот конфликт завершить нельзя - именно это стало главным итогом саммита в Швейцарии.Необходимо также продолжить разговор на тему, как минимизировать риск прямого столкновения ядерных держав, об этом в свою очередь сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, а риск это высок, но Запад выдвигает России заведомо неприемлемые условия для диалога в сфере безопасности - вернуться к диалогу в тех форматах, как до начала нынешней фазы острейшего кризиса в отношениях между РФ и коллективным Западом, т.е. фактически предлагают Москве поступаться коренными интересами безопасности.А недооценка Западом готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы может иметь трагические, фатальные последствия, предупредил дипломат."Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперёд. Это не значит, что мы должны игнорировать то, что происходит вокруг, отнюдь нет. Наоборот, всё это изучается, и выводы делаются", - заявил Рябков.При этом у России есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, добавил заместитель министра иностранных дел.Как бы то ни было, ядерное сдерживание работает, подчёркивает директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский, в противном случае мы бы видели войска НАТО на Украине. По его словам, американцы не готовы, чтобы издержки стали для них неприемлемыми.Совпадение или нет, но через несколько часов после этого глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны РФ Андрею Белоусову, чтобы обсудить украинский конфликт, подчеркнув важность сохранения в этих условиях каналов коммуникации между российскими и американскими военными. Между прочим, это первый разговор между руководителями оборонных ведомств РФ и США более чем за год, с марта 2023-го, когда этот пост занимал ещё Сергей Шойгу.Как Россия может воспользоваться тем, что Запад не принял новые мирные инициативы Путина, и сделать на Украине по-своему, читайте в материале Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся

https://ukraina.ru/20240617/1055698319.html

https://ukraina.ru/20240617/1055687618.html

россия

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, евгений примаков, россия, украина, запад, брикс, безопасность, ядерная война, европа, санкции, экономика, владимир путин