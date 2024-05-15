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Андрей Белоусов, биография

Андрей Белоусов, биография - 15.05.2024 Украина.ру

Андрей Белоусов, биография

Министр обороны Российской Федерации

2024-05-15T16:09

2024-05-15T16:09

2024-05-15T16:53

биография

андрей белоусов

министр обороны

министр

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Детство и образованиеАндрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.Учился в престижной физико-математической школе, сейчас это лицей "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова. Увлекался самбо и карате.Высшее образование получил в МГУ им. М.В. Ломоносова: в 1981 году с красным дипломом окончил экономический факультет по специальности "экономист-кибернетик". Через пять лет защитил кандидатскую диссертацию по теме "Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)", а в 2006 году стал доктором экономических наук, защитив докторскую по теме "Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики". В 2007 году Андрей стал заслуженным экономистом Российской Федерации.РодителиОтец – Рэм Александрович Белоусов – воевал в годы Великой Отечественной войны в боевой авиации. Затем окончил МГИМО по экономической специальности, стал доктором экономических наук, работал в НИИ Госплана СССР, был заведующим кафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС, являлся одним из разработчиков экономической реформы Косыгина 1960-х годов.Мать – Алиса Павловна Белоусова – изучала редкие элементы, работала радиохимиком, преподавала в МИТХТ имени М. В. Ломоносова. Её отец, Павел Иванович Травников, был известным агрономом-любителем, в конце 1950-х создал во дворе дома на Фрунзенской набережной сад с растениями, занесенными в Красную книгу.У Андрея есть младший брат Дмитрий 1972 года рождения. Он является кандидатом экономических наук, сейчас работает заведующим лабораторией анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.КарьераПосле получения диплома Белоусов в течение пяти лет с 1981 по 1986 год был стажёром-исследователем лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института АН СССР.Затем до 2000 года он построил карьеру от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией в том же Центральном экономико-математическом институте.Параллельно был консультантом премьер-министров Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова* (признан в РФ иноагентом) и Михаила Фрадкова.Далее в 2000 году Белоусов занимает пост генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. На этой должности он проработал до 2006 года.Затем Белоусов был назначен заместителем министра экономического развития и торговли, экономического развития с 2006 по 2008 год при Германе Грефе и при Эльвире Набиуллиной. С 2008 по 2012 год работал директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России.В народе Белоусов получил прозвище "человек команды Германа Грефа". В тяжелый 2008 год он лично готовил для Владимира Путина, который тогда был премьер-министром, документы по выходу из кризиса.С 2012 по 2013 год Белоусов был министром экономического развития. А затем вплоть до 2020 года – помощником президента по экономическим вопросам.После того, как пост премьер-министра России в 2020 году занял Михаил Мишустин, Белоусов был назначен первым вице-премьером. На этой должности он отвечал за национальные проекты, экономический и социальный блоки. Курировал деятельность Минэкономразвития, Минтранса, ФАС, Росаккредитации. В 2021 году его обязанности расширились: к ним добавилась задача адаптировать российскую экономику к глобальному энергопереходу.Далее в обязанности Белоусова входило развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления, а также развитие перспективных космических систем и сервисов.В течение 2018-2020 годов являлся представителем президента и входил в наблюдательный совет "Роскосмоса", а с 2020 года стал председателем совета директоров РЖД.12 мая 2024 года вновь избранный президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны.14 мая после консультаций с Советом Федерации подписал указ о его назначении.Семья и детиБелоусов был женат дважды. О первой жене информации нет. В браке с ней 24 мая 1994 года родился сын Павел. Он окончил МГТУ имени Баумана, сейчас занимается бизнесом.Вторая жена Андрея – Лариса, экономист по образованию. Она работала менеджером и руководителем проектов в "Ведомостях", а с 2016 года руководит управлением конференциями в ТАСС.Интересные факты1. Белоусов – воцерковленный, придерживающийся православия человек. Когда-то он даже служил алтарником в храме во Владимирской области.2. Он занимается благотворительностью. Инициировал создание фонда "Со-Единение", который помогает людям с нарушением зрения и слуха.3. На пленарном заседании Совета Федерации 14 мая, перед своим вступлением в новую должность, Белоусов озвучил свой главный принцип: "Ошибаться можно, врать нельзя".

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