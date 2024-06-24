https://ukraina.ru/20240624/1055798270.html

Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся

Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся - 24.06.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Есть два варианта, как остановить Запад на Украине, пока его планы по КНДР рушатся

Запад не примет условия Владимира Путина о мире. Россия может этим воспользоваться и сделать на Украине по-своему.

2024-06-24T06:00

2024-06-24T06:00

2024-06-24T06:00

интервью

россия

запад

станислав крапивник

украина

владимир путин

нато

всу

ядерное оружие

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник. Вооруженные силы Украины 22 июня осуществили нескольких попыток атаковать Донецк, в результате чего в городе прогремело более 20 мощных взрывов. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбульских несостоявшихся и Минских невыполненных соглашений, но предложения Москвы по Украине будут ужесточаться в зависимости от ситуации.— Станислав, что значит такие условия переговоров и к чему они ведут?— Во-первых, те условия, которые мы поставили, конечно, Запад не примет. Это зеркально тому, что они требовали от нас, чтобы мы ушли от границ 1991 года.Понимание того, что Запад это не примет, освобождает руки Кремля действовать так, как нам нужно.Во-вторых, на Украине в правительстве не с кем говорить. Там нет легитимной власти, там диктатура с западной поддержкой. Вряд ли кто-то Зеленского перебросит. Его используют. Власть в реальности в руках Ермака. При этом ни то, ни другое лицо не уйдет. Мы это тоже понимаем.— На Западе разрабатывают ядерное оружие сверхмалой мощности. Россия следит за этим и возможно изменение российской ядерной доктрины, заявил Владимир Путин. Как скоро это возможно?— Ядерное оружие малой мощности в США было выработано еще 50-е годы.Например, с 70-х годов в США имеется 155-миллиметровые ядерные артиллерийские тактические боеголовки, которыми можно стрелять из соответствующих гаубиц. В снаряде есть дополнительный реактивный двигатель, который его подбрасывает на 20–30 километров по дальности. И несет боеголовку от 5 до 7 килотонн.Сегодня разрабатывают новые версии таких вооружений. Но вряд ли в связи с этим мы внесем какие-то изменения в нашу ядерную доктрину.Вопрос здесь в другом. Если Запад будет использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), тогда и нам придется применять этот вид вооружений. И тогда начинаются проблемы: очень сложно остановиться на использовании ТЯО и не дойти до полноценной ядерной войны.— Как России аккуратно перейти на стратегию нанесения первого ядерного удара, не подрывая свой престиж в мире?— Никак. Я уже упоминал в своих выступлениях, что наступит момент, когда нам необходимо будет сделать показательное действие. Например, нанести удар по Львову.Если все катится к ядерной войне, нужно сделать такой удар, чтобы "спихнуть", притормозить Запад.На Западе полностью потеряли страх перед ядерным оружием. И народ давным-давно ничего не понимает, что значит применение такого рода вооружений в реальности. Именно для этого был снижен порог западного образования. И вот какие результаты мы видим.У западных политиков есть твердая уверенность в том, что мы не ответим им. Такое вот сумасшествие происходит.— А насколько американские военные готовы к ядерной войне с Россией?— Первое. Никто не готов к ядерной войне. Невозможно быть готовым к такому. Любая страна, любой народ, любой политик, который скажет, что готов к ядерному сценарию войны, врет.Второе. Если мы нанесем по Америке 47 ударов по ключевым точкам, которые важны для инфраструктуры, страна вернется к Средневековью. (По России в этом плане придется бить намного больше). Современные общества и экономики очень хрупкие. Стратегические точки, узлы электроэнергии, транспортные и топливные узлы, ключевые города — как без них?— США решили поставить в приоритет передачу систем NASAMS и Patriot Украине в ущерб интересам других союзников, подтвердил Белый дом. Почему США до сих пор верят в победу ВСУ? Или отступать назад уже позорно?— Они не особо верят, что Украина может выиграть войну с Россией. США скорее надеются, что, продлевая войну, они смогут раскачать положение внутри России. И будет смена власти.— Готова ли Россия, например, нанести демонстративный удар над Северным Ледовитым океаном — без риска для своих войск и граждан других государств. Ядерный взрыв оказал бы психологическое влияние на Запад?— Я думаю такого рода действие особо никакого влияния на Запад не окажет. Это отдаленная местность. И западные политики все равно это спишут. Дескать, смотрите, Россия не готова по нам бить.— А как нам себя вести, чтобы нам поверили, что мы готовы отстаивать наше выживание, защищать свои территории и народ?— Ну, идем как идем.Как я упомянул, если мы хотим притормозить Запад, то необходимо действие как минимум на уровне уничтожения какого-то крупного города. Конечно, нужно предупредить, чтобы люди его покинули. В противном случае сейчас никто нас слушать не будет.Другой вариант — смена власти на Украине. Хотя и тут остается под вопросом адекватность реакций [на украинский кризис].— Может ли стратегический договор, возобновленный КНДР и Россией, охладить безумие Запада? Будет какой-то эффект?— Да, конечно. Это ломит западную политику в отношении региона, создает сложности.Южная Корея быстро стареет и вымирает полностью. Там минимальная рождаемость — даже ниже, чем в Японии. Рабочей силы, естественно, становится меньше, а отсюда неизбежен экономический коллапс, или, возможно, депрессия.Напротив есть Северная Корея — более динамичная, молодая и консервативная. Там хорошая рождаемость, и она продолжает расти.В КНДР, конечно, тоже есть экономические проблемы, в частности — трудности с провизией. Но, если республика сейчас входит в тесные экономические отношения с Россией и другими государствами, это дает ей возможности расти и укреплять безопасность в области обеспечения населения продуктами питания.А если народ не боится голода, то в стране идёт в гору индустриализация. И это будет огромный противовес Южной Корее.Так что, конечно, для Запада это провал политики изолирования Северной Кореи, из которой они хотели забрать многочисленные ресурсы. Но теперь все планы рушатся. Ведь Россия дала КНДР гарантии, что, если Запад выступит агрессивно, мы выступим на стороне Ким Чен Ына.— 22 июня произошли десятки взрывов на всей территории Донецка. В эту трагическую дату Киев решил напомнить всему миру о своем фашизме?— Украина подтверждает эту сущность последние 10 лет.Они не могут задавить нас на фронте, победить на поле боя, поэтому пытаются наказать, убивая мирных граждан. Мы имеем дело с террористическим режимом, который нужно уничтожить.Идет третья мировая война. Идет скопление сил с обеих сторон, в том числе при участии НАТО. Сейчас идет война украинских войск, когда в бой идут мобилизованные люди, которые даже автомат держать не умеют и чуть что бросаются бежать.То, что стоит напротив Донецка, — это огромные крепости: более 8 лет их готовили и заливали бетоном. Мы сдвигаем эту позицию. Мы заходили в Харьковскую область, заходили в одну деревню в Сумской области. Так что действуем мы по разным направлениям и отвлекаем остатки военно-технических средств ВСУ.Думаю, мы можем действовать быстрее. Тогда ВСУ понесут больше потерь.— Почему не действуем более напористо?— Я считаю, Россия пытается не напугать Запад слишком быстрым движением наших войск. Но это часто имеет противоположный результат. Запад понимает лишь страх или деньги. У них такова культура, это культура войны.А умеренные шаги с нашей стороны они расценивают как слабость России. Я думаю, что нужно активнее наступать, но не я принимаю такие решение.О том, как как преодолеть разницу между беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины и России, в интервью Генерал-майор Владимир Попов: Россию от НАТО защитят "Охотники", роботы и армия в 3 миллиона человек.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, запад, станислав крапивник, украина, владимир путин, нато, всу, ядерное оружие, переговоры, сша, сво, донбасс