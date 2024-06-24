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Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов

Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов - 24.06.2024 Украина.ру

Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов

Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости

2024-06-24T08:29

2024-06-24T08:29

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"Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну а где оно (оружие – ред.) будет применяться — это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости. А мы будем помогать", - сказал Картаполов.По его словам, страны Запада абсолютно не стесняются поставлять оружие откровенно фашистским и террористическим режимам.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки вооружения на Украину, Россия не исключает поставок вооружения в другие страны - пусть Запад думает, где оно окажется потом.Подробнее о накачивании Украины западным оружием - в материале США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico на сайте Украина.ру.

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россия, новости, запад, украина, владимир путин, оружие