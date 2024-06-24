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Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов
Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов - 24.06.2024 Украина.ру
Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов
Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости
2024-06-24T08:29
2024-06-24T08:29
2024-06-24T08:38
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"Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну а где оно (оружие – ред.) будет применяться — это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости. А мы будем помогать", - сказал Картаполов.По его словам, страны Запада абсолютно не стесняются поставлять оружие откровенно фашистским и террористическим режимам.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки вооружения на Украину, Россия не исключает поставок вооружения в другие страны - пусть Запад думает, где оно окажется потом.Подробнее о накачивании Украины западным оружием - в материале США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico на сайте Украина.ру.
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Россия, Новости, Запад, Украина, Владимир Путин, оружие
Россия может вооружать друзей, ведущих борьбу за независимость – Картаполов
08:29 24.06.2024 (обновлено: 08:38 24.06.2024)
Россия может помогать и поставлять оружие своим друзьям, которые ведут борьбу за независимость. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости
"Есть много наших друзей, которые ведут справедливую борьбу за свое существование, свою независимость. Мы же можем им помочь. Ну а где оно (оружие – ред.) будет применяться — это будет проблемой уже тех, кто им мешает в приобретении этой независимости. А мы будем помогать", - сказал Картаполов.
По его словам, страны Запада абсолютно не стесняются поставлять оружие откровенно фашистским и террористическим режимам.
"И мы видим, как это оружие сейчас применяется против мирного населения в той же Газе, на территории нашей страны. Почему мы тогда должны воздерживаться от подобных шагов?", – задался вопросом глава комитета Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на поставки вооружения на Украину, Россия не исключает поставок вооружения в другие страны - пусть Запад думает, где оно окажется потом.
Подробнее о накачивании Украины западным оружием - в материале США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico на сайте Украина.ру.