https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html
Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс
Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс - 24.03.2025 Украина.ру
Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс
Помните "17 мгновений весны"? К кому Штирлиц обращается, чтобы сорвать сепаратные переговоры верхушки Рейха с союзниками?
2025-03-24T21:11
2025-03-24T21:11
2025-03-24T21:11
запад
россия
украина
адольф гитлер
андрей ермак
владимир зеленский
сс
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678711_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_6ff8d1ce33f6e441883861eec6f7c6c6.jpg
К рейхсляйтеру Мартину Борману.А почему? Потому что Борман был единственным в верхушке Рейха, кто не мог вести сепаратные переговоры с союзниками.Борман стал начальником партийной канцелярии НСДАП и личным секретарём фюрера после бегства в Великобританию своего бывшего начальника, Рудольфа Гесса – заместителя фюрера по партии. В Рейхе было больше двух десятков рейхсляйтеров. Но все остальные, как, например, Геббельс, Гиммлер, Рем и тот же Гесс занимали какие-то существенные должности в государственной и/или партийной иерархии и известны более по этим должностям. И только Борман известен именно как рейхсляйтер, фактически по партийном титулу. Неудобно было столь влиятельную фигуру именовать по должности (секретарь фюрера и начальник партийной канцелярии – какой-то "принеси-подай").А Борман был очень влиятелен. Причём его карьера, с момента вступления в НСДАП в 1927 году, медленно но неуклонно двигалась вверх, пока он не стал фигурой на равных соперничавшей с Гиммлером, Геббельсом, Герингом. Борман сделал ставку на близость к фюреру, которому ежедневно докладывал поступавшие документы, и не ошибся. Чисто бюрократическими методами он подмял под себя весь партийный и внутриполитический аппарат Рейха.Но у каждой медали есть оборотная сторона: став тенью фюрера, Борман намертво связал свою судьбу с судьбой Гитлера. Кто угодно из гитлеровских приспешников мог питать иллюзии по поводу возможности договориться с победителями о получении личной индульгенции в обмен на ускорение окончания войны и/или на сотрудничество (ценнейшая информация) после войны. Но только не Борман.Фигуры первого ряда ошиблись, они никаких шансов не имели. Вся информация, которой они обладали, была известна и их ближайшим сотрудникам, а сами они были слишком скомпрометированы, чтобы с ними о чём-то договариваться. Именно поэтому начальник штаба рейхсфюрера СС Вольф и начальник политической разведки Рейха Шелленберг, несмотря на очевидную причастность к преступлениям Рейха, отделались лёгким испугом и умерли своей смертью, а Геббельс, Гиммлер и Геринг покончили с собой, чтобы не быть повешенными как Кейтель и Риббентроп.Борман же изначально никаких иллюзий не питал. До последнего он строил свою карьеру при фюрере, подсиживал конкурентов и, в конечном итоге удостоился "чести" быть обозначенным в завещании Гитлера, как министр по делам партии (главный партийный руководитель) и, что даже важнее, душеприказчик (распорядитель имущества Гитлера).Через сутки после самоубийства Гитлера Борман попытался провраться из окружённого советскими войсками фюрербункера и погиб в ходе прорыва. Вряд ли он рассчитывал на благосклонность англо-американцев. Скорее планировал где-то, как-то затеряться. В конце концов многим военным преступникам это удалось.Но попытки спастись, предпринятые Борманом после смерти Гитлера не так важны, как его служба фюреру до последнего дня. С личностью Гитлера Борман связывал свои планы на спасение. Именно поэтому остался до последнего в фюрербункере. Он разделял надежду Гитлера на то, что западные союзники постараются использовать Германию против СССР. Как свидетельствует план Черчилля "Немыслимое", в общих чертах Гитлер был прав. Более того, Гитлер куда реальнее оценивал обстановку, чем Черчилль. Он понимал, что бросить германские войска против СССР вместе с союзными дивизиями можно только договорившись с ним, с Гитлером. Больше никто в Рейхе не обладал достаточным авторитетом и ни у кого не было железной необходимости воевать "до последнего немца". Остальные надеялись спастись, "подарив" победителям голову Гитлера.Однако союзники считали, что справятся и без нацистов. Поэтому план Бормана, заключавшийся в том, чтобы досидеть при Гитлере до начала переговоров с союзниками и замкнуть на себя эти переговоры, провалился. Союзники не планировали договариваться с Гитлером, но Борман этого знать не мог. Чем ближе чиновник тоталитарного режима находится к диктатору, тем сильнее у него аберрация сознания, заключающаяся в преувеличении значимости "своего" тоталитарного диктатора для глобальной политики. Именно благодаря уверенности в незаменимости Гитлера для борьбы с СССР, которую совершенно точно должны были начать союзники после победы, Борман и оказался в мышеловке фюрербункера. "На всякого мудреца довольно простоты" - даже самые прожжённые политические аферисты в конечном итоге ошибаются.Сейчас путь Бормана повторяет "рейхслеяйтер" Ермак. Его должность также предполагает возможность "светить" только "отражённым светом". Он такой же глава канцелярии и личный секретарь украинского недофюрера, как был Борман у фюрера германского. С поправкой, разумеется на опереточность и украинской пародии на Рейх, и украинской пародии на Гитлера и самого Ермака, как украинской пародии на Бормана.Тем не менее, Ермак точно так же сосредоточил в своих руках всю гражданскую власть на Украине. Он бы и армией командовал, но, как Борман, не умеет. Так же как Борман вертел стремительно теряющим адекватность (особенно после покушения и контузии) Гитлером, Ермак вертит давно потерявшим адекватность Зеленским. Судьба Ермака так же неразрывно связана с судьбой Зеленского, как была связана с судьбой Гитлера судьба Бормана. Без Зеленского Ермак никто – просто преступник без власти, без полномочий, без влияния на армию и аппарат. Никто не обязан и не будет ему подчиняться. Но пока есть Зеленский, Ермак – голос падишаха, при том, что сам падишах голосом не обладает – поёт то, что ему "рейхсляйтер" нашептал. Торговаться с победителями о своей судьбе Ермак может только опираясь на Зеленского, поэтому он контролирует и блокирует весь процесс переговоров о мире.Англичане или даже американцы могут гарантировать Зеленскому и его семье убежище в обмен на конструктивную позицию по мирным переговорам. Из украинского "конструктива" не только Лондон, но и Трамп рассчитывают выжать сохранение некоего, контролируемого Западом украинского плацдарма, пусть и существенно сократившегося территориально, но всегда готового к новому обострению отношений с Москвой. Но англичане и американцы не могут и не будут гарантировать убежище украинскому Борману, не являющемуся субъектом принятия решений и пытающемуся слишком дорого продать своё влияние на Зеленского.Украинцам сказали, и Трамп, и европейцы, что не против сохранить часть территории Украины как антироссийский плацдарм, но для этого Киев должен согласиться на территориальные уступки России, а Зеленский должен уйти в отставку, что предполагает также конец влияния Ермака на политику недорейха. Если Украина не согласится, то Запад не будет переживать из-за её полной ликвидации Россией, а найдёт иные способы давления на Москву с целью реализации своих долгосрочных глобальных планов."Рейхсляйтера" Ермака такой план Запада не устраивает так как не гарантирует ему не только продолжение карьеры главного коррупционера антироссийского "фронтира", но даже просто личную свободу и сохранение хотя бы части украденного.Поэтому Ермак готовит Зеленского к войне до последнего украинца, рассчитывая, что в конечном итоге у американцев сдадут нервы и в последний момент, когда российские танки окажутся на расстоянии прямого выстрела от украинского фюрербункера, с Запада придёт спасение. А чтобы ускорить разворот Запада в нужном направлении, Ермак готов на любую провокацию (затопление берлинского метро с тысячами гражданских и раненных, устроенное Гитлером и Борманом в последние дни в фюрербункере покажется детской шалостью, по сравнению с тем, что может попытаться организовать Ермак в тщетной попытке спастись).У Гитлера шансов спастись не было – его бы всё равно искали по всему миру, пока не убедились бы, что он мёртв. У Зеленского пока есть шанс отправить на политическую помойку Ермака, морально разоружиться перед Трампом и выговорить себе лично убежище в Лондоне в обмен на капитуляцию Украины на согласованных Россией и США условиях. Но он уныло и безвольно бредёт туда, куда гонит его Ермак. А украинский "рейхсляйтер" гонит своего фюрера прямиком к "героической гибели" на руинах защищавшейся до последнего столицы, надеясь, что Запад не допустит полного и очевидного разгрома Россией украинского недорейха.Но Запад допустит. У него слишком много проблем и втягиваться в прямое военной противостояние с Россией даже самые отъявленные ястребы не хотят. Конечно, никто не отменял фактор случайности (когда события выходят из-под контроля политиков), но шансов на то, что обострение удастся запустить при помощи украинской провокации всё меньше.Это не отменяет ни того, что Ермак (с помощью Буданова и наперегонки с ним) всё равно будет организовывать провокации, ни их готовности воевать до последнего украинца в надежде на чудо, которого не будет. Зажжённый майданом украинский пожар сам не потухнет, слишком он сильно разгорелся и может быть залит только кровью, большой кровью.О том, почему Трамп хочет долбиться перемирия - в статье Павла Котова "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной"
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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Ростислав Ищенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
запад, россия, украина, адольф гитлер, андрей ермак, владимир зеленский, сс, мнения
К рейхсляйтеру Мартину Борману.
А почему? Потому что Борман был единственным в верхушке Рейха, кто не мог вести сепаратные переговоры с союзниками.
Борман стал начальником партийной канцелярии НСДАП и личным секретарём фюрера после бегства в Великобританию
своего бывшего начальника, Рудольфа Гесса
– заместителя фюрера по партии. В Рейхе было больше двух десятков рейхсляйтеров. Но все остальные, как, например, Геббельс, Гиммлер, Рем и тот же Гесс занимали какие-то существенные должности в государственной и/или партийной иерархии и известны более по этим должностям. И только Борман известен именно как рейхсляйтер, фактически по партийном титулу. Неудобно было столь влиятельную фигуру именовать по должности (секретарь фюрера и начальник партийной канцелярии – какой-то "принеси-подай").
А Борман был очень влиятелен. Причём его карьера, с момента вступления в НСДАП в 1927 году, медленно но неуклонно двигалась вверх, пока он не стал фигурой на равных соперничавшей с Гиммлером, Геббельсом, Герингом. Борман сделал ставку на близость к фюреру, которому ежедневно докладывал поступавшие документы, и не ошибся. Чисто бюрократическими методами он подмял под себя весь партийный и внутриполитический аппарат Рейха.
Но у каждой медали есть оборотная сторона: став тенью фюрера, Борман намертво связал свою судьбу с судьбой Гитлера
. Кто угодно из гитлеровских приспешников мог питать иллюзии по поводу возможности договориться с победителями о получении личной индульгенции в обмен на ускорение окончания войны и/или на сотрудничество (ценнейшая информация) после войны. Но только не Борман.
Фигуры первого ряда ошиблись, они никаких шансов не имели. Вся информация, которой они обладали, была известна и их ближайшим сотрудникам, а сами они были слишком скомпрометированы, чтобы с ними о чём-то договариваться. Именно поэтому начальник штаба рейхсфюрера СС
Вольф и начальник политической разведки Рейха Шелленберг, несмотря на очевидную причастность к преступлениям Рейха, отделались лёгким испугом и умерли своей смертью, а Геббельс, Гиммлер и Геринг покончили с собой, чтобы не быть повешенными как Кейтель и Риббентроп.
Борман же изначально никаких иллюзий не питал. До последнего он строил свою карьеру при фюрере, подсиживал конкурентов и, в конечном итоге удостоился "чести" быть обозначенным в завещании Гитлера, как министр по делам партии (главный партийный руководитель) и, что даже важнее, душеприказчик (распорядитель имущества Гитлера).
Через сутки после самоубийства Гитлера Борман попытался провраться из окружённого советскими войсками фюрербункера и погиб в ходе прорыва. Вряд ли он рассчитывал на благосклонность англо-американцев. Скорее планировал где-то, как-то затеряться. В конце концов многим военным преступникам это удалось.
Но попытки спастись, предпринятые Борманом после смерти Гитлера не так важны, как его служба фюреру до последнего дня. С личностью Гитлера Борман связывал свои планы на спасение. Именно поэтому остался до последнего в фюрербункере. Он разделял надежду Гитлера на то, что западные союзники постараются использовать Германию
против СССР
. Как свидетельствует план Черчилля
"Немыслимое", в общих чертах Гитлер был прав. Более того, Гитлер куда реальнее оценивал обстановку, чем Черчилль. Он понимал, что бросить германские войска против СССР вместе с союзными дивизиями можно только договорившись с ним, с Гитлером. Больше никто в Рейхе не обладал достаточным авторитетом и ни у кого не было железной необходимости воевать "до последнего немца". Остальные надеялись спастись, "подарив" победителям голову Гитлера.
Однако союзники считали, что справятся и без нацистов. Поэтому план Бормана, заключавшийся в том, чтобы досидеть при Гитлере до начала переговоров с союзниками и замкнуть на себя эти переговоры, провалился. Союзники не планировали договариваться с Гитлером, но Борман этого знать не мог. Чем ближе чиновник тоталитарного режима находится к диктатору, тем сильнее у него аберрация сознания, заключающаяся в преувеличении значимости "своего" тоталитарного диктатора для глобальной политики. Именно благодаря уверенности в незаменимости Гитлера для борьбы с СССР, которую совершенно точно должны были начать союзники после победы, Борман и оказался в мышеловке фюрербункера. "На всякого мудреца довольно простоты" - даже самые прожжённые политические аферисты в конечном итоге ошибаются.
Сейчас путь Бормана повторяет "рейхслеяйтер" Ермак
. Его должность также предполагает возможность "светить" только "отражённым светом". Он такой же глава канцелярии и личный секретарь украинского недофюрера, как был Борман у фюрера германского. С поправкой, разумеется на опереточность и украинской пародии на Рейх, и украинской пародии на Гитлера и самого Ермака, как украинской пародии на Бормана.
Тем не менее, Ермак точно так же сосредоточил в своих руках всю гражданскую власть на Украине
. Он бы и армией командовал, но, как Борман, не умеет. Так же как Борман вертел стремительно теряющим адекватность (особенно после покушения и контузии) Гитлером, Ермак вертит давно потерявшим адекватность Зеленским
. Судьба Ермака так же неразрывно связана с судьбой Зеленского, как была связана с судьбой Гитлера судьба Бормана. Без Зеленского Ермак никто – просто преступник без власти, без полномочий, без влияния на армию и аппарат. Никто не обязан и не будет ему подчиняться. Но пока есть Зеленский, Ермак – голос падишаха, при том, что сам падишах голосом не обладает – поёт то, что ему "рейхсляйтер" нашептал. Торговаться с победителями о своей судьбе Ермак может только опираясь на Зеленского, поэтому он контролирует и блокирует весь процесс переговоров о мире.
Англичане или даже американцы могут гарантировать Зеленскому и его семье убежище в обмен на конструктивную позицию по мирным переговорам. Из украинского "конструктива" не только Лондон
, но и Трамп
рассчитывают выжать сохранение некоего, контролируемого Западом
украинского плацдарма, пусть и существенно сократившегося территориально, но всегда готового к новому обострению отношений с Москвой
. Но англичане и американцы не могут и не будут гарантировать убежище украинскому Борману, не являющемуся субъектом принятия решений и пытающемуся слишком дорого продать своё влияние на Зеленского.
Украинцам сказали, и Трамп, и европейцы, что не против сохранить часть территории Украины как антироссийский плацдарм, но для этого Киев
должен согласиться на территориальные уступки России
, а Зеленский должен уйти в отставку, что предполагает также конец влияния Ермака на политику недорейха. Если Украина не согласится, то Запад не будет переживать из-за её полной ликвидации Россией, а найдёт иные способы давления на Москву с целью реализации своих долгосрочных глобальных планов.
"Рейхсляйтера" Ермака такой план Запада не устраивает так как не гарантирует ему не только продолжение карьеры главного коррупционера антироссийского "фронтира", но даже просто личную свободу и сохранение хотя бы части украденного.
Поэтому Ермак готовит Зеленского к войне до последнего украинца, рассчитывая, что в конечном итоге у американцев сдадут нервы и в последний момент, когда российские танки окажутся на расстоянии прямого выстрела от украинского фюрербункера, с Запада придёт спасение. А чтобы ускорить разворот Запада в нужном направлении, Ермак готов на любую провокацию (затопление берлинского метро с тысячами гражданских и раненных, устроенное Гитлером и Борманом в последние дни в фюрербункере покажется детской шалостью, по сравнению с тем, что может попытаться организовать Ермак в тщетной попытке спастись).
У Гитлера шансов спастись не было – его бы всё равно искали по всему миру, пока не убедились бы, что он мёртв. У Зеленского пока есть шанс отправить на политическую помойку Ермака, морально разоружиться перед Трампом и выговорить себе лично убежище в Лондоне в обмен на капитуляцию Украины на согласованных Россией и США
условиях. Но он уныло и безвольно бредёт туда, куда гонит его Ермак. А украинский "рейхсляйтер" гонит своего фюрера прямиком к "героической гибели" на руинах защищавшейся до последнего столицы, надеясь, что Запад не допустит полного и очевидного разгрома Россией украинского недорейха.
Но Запад допустит. У него слишком много проблем и втягиваться в прямое военной противостояние с Россией даже самые отъявленные ястребы не хотят. Конечно, никто не отменял фактор случайности (когда события выходят из-под контроля политиков), но шансов на то, что обострение удастся запустить при помощи украинской провокации всё меньше.
Это не отменяет ни того, что Ермак (с помощью Буданова
и наперегонки с ним) всё равно будет организовывать провокации, ни их готовности воевать до последнего украинца в надежде на чудо, которого не будет. Зажжённый майданом украинский пожар сам не потухнет, слишком он сильно разгорелся и может быть залит только кровью, большой кровью.