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Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс

Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс - 24.03.2025 Украина.ру

Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс

Помните "17 мгновений весны"? К кому Штирлиц обращается, чтобы сорвать сепаратные переговоры верхушки Рейха с союзниками?

2025-03-24T21:11

2025-03-24T21:11

2025-03-24T21:11

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К рейхсляйтеру Мартину Борману.А почему? Потому что Борман был единственным в верхушке Рейха, кто не мог вести сепаратные переговоры с союзниками.Борман стал начальником партийной канцелярии НСДАП и личным секретарём фюрера после бегства в Великобританию своего бывшего начальника, Рудольфа Гесса – заместителя фюрера по партии. В Рейхе было больше двух десятков рейхсляйтеров. Но все остальные, как, например, Геббельс, Гиммлер, Рем и тот же Гесс занимали какие-то существенные должности в государственной и/или партийной иерархии и известны более по этим должностям. И только Борман известен именно как рейхсляйтер, фактически по партийном титулу. Неудобно было столь влиятельную фигуру именовать по должности (секретарь фюрера и начальник партийной канцелярии – какой-то "принеси-подай").А Борман был очень влиятелен. Причём его карьера, с момента вступления в НСДАП в 1927 году, медленно но неуклонно двигалась вверх, пока он не стал фигурой на равных соперничавшей с Гиммлером, Геббельсом, Герингом. Борман сделал ставку на близость к фюреру, которому ежедневно докладывал поступавшие документы, и не ошибся. Чисто бюрократическими методами он подмял под себя весь партийный и внутриполитический аппарат Рейха.Но у каждой медали есть оборотная сторона: став тенью фюрера, Борман намертво связал свою судьбу с судьбой Гитлера. Кто угодно из гитлеровских приспешников мог питать иллюзии по поводу возможности договориться с победителями о получении личной индульгенции в обмен на ускорение окончания войны и/или на сотрудничество (ценнейшая информация) после войны. Но только не Борман.Фигуры первого ряда ошиблись, они никаких шансов не имели. Вся информация, которой они обладали, была известна и их ближайшим сотрудникам, а сами они были слишком скомпрометированы, чтобы с ними о чём-то договариваться. Именно поэтому начальник штаба рейхсфюрера СС Вольф и начальник политической разведки Рейха Шелленберг, несмотря на очевидную причастность к преступлениям Рейха, отделались лёгким испугом и умерли своей смертью, а Геббельс, Гиммлер и Геринг покончили с собой, чтобы не быть повешенными как Кейтель и Риббентроп.Борман же изначально никаких иллюзий не питал. До последнего он строил свою карьеру при фюрере, подсиживал конкурентов и, в конечном итоге удостоился "чести" быть обозначенным в завещании Гитлера, как министр по делам партии (главный партийный руководитель) и, что даже важнее, душеприказчик (распорядитель имущества Гитлера).Через сутки после самоубийства Гитлера Борман попытался провраться из окружённого советскими войсками фюрербункера и погиб в ходе прорыва. Вряд ли он рассчитывал на благосклонность англо-американцев. Скорее планировал где-то, как-то затеряться. В конце концов многим военным преступникам это удалось.Но попытки спастись, предпринятые Борманом после смерти Гитлера не так важны, как его служба фюреру до последнего дня. С личностью Гитлера Борман связывал свои планы на спасение. Именно поэтому остался до последнего в фюрербункере. Он разделял надежду Гитлера на то, что западные союзники постараются использовать Германию против СССР. Как свидетельствует план Черчилля "Немыслимое", в общих чертах Гитлер был прав. Более того, Гитлер куда реальнее оценивал обстановку, чем Черчилль. Он понимал, что бросить германские войска против СССР вместе с союзными дивизиями можно только договорившись с ним, с Гитлером. Больше никто в Рейхе не обладал достаточным авторитетом и ни у кого не было железной необходимости воевать "до последнего немца". Остальные надеялись спастись, "подарив" победителям голову Гитлера.Однако союзники считали, что справятся и без нацистов. Поэтому план Бормана, заключавшийся в том, чтобы досидеть при Гитлере до начала переговоров с союзниками и замкнуть на себя эти переговоры, провалился. Союзники не планировали договариваться с Гитлером, но Борман этого знать не мог. Чем ближе чиновник тоталитарного режима находится к диктатору, тем сильнее у него аберрация сознания, заключающаяся в преувеличении значимости "своего" тоталитарного диктатора для глобальной политики. Именно благодаря уверенности в незаменимости Гитлера для борьбы с СССР, которую совершенно точно должны были начать союзники после победы, Борман и оказался в мышеловке фюрербункера. "На всякого мудреца довольно простоты" - даже самые прожжённые политические аферисты в конечном итоге ошибаются.Сейчас путь Бормана повторяет "рейхслеяйтер" Ермак. Его должность также предполагает возможность "светить" только "отражённым светом". Он такой же глава канцелярии и личный секретарь украинского недофюрера, как был Борман у фюрера германского. С поправкой, разумеется на опереточность и украинской пародии на Рейх, и украинской пародии на Гитлера и самого Ермака, как украинской пародии на Бормана.Тем не менее, Ермак точно так же сосредоточил в своих руках всю гражданскую власть на Украине. Он бы и армией командовал, но, как Борман, не умеет. Так же как Борман вертел стремительно теряющим адекватность (особенно после покушения и контузии) Гитлером, Ермак вертит давно потерявшим адекватность Зеленским. Судьба Ермака так же неразрывно связана с судьбой Зеленского, как была связана с судьбой Гитлера судьба Бормана. Без Зеленского Ермак никто – просто преступник без власти, без полномочий, без влияния на армию и аппарат. Никто не обязан и не будет ему подчиняться. Но пока есть Зеленский, Ермак – голос падишаха, при том, что сам падишах голосом не обладает – поёт то, что ему "рейхсляйтер" нашептал. Торговаться с победителями о своей судьбе Ермак может только опираясь на Зеленского, поэтому он контролирует и блокирует весь процесс переговоров о мире.Англичане или даже американцы могут гарантировать Зеленскому и его семье убежище в обмен на конструктивную позицию по мирным переговорам. Из украинского "конструктива" не только Лондон, но и Трамп рассчитывают выжать сохранение некоего, контролируемого Западом украинского плацдарма, пусть и существенно сократившегося территориально, но всегда готового к новому обострению отношений с Москвой. Но англичане и американцы не могут и не будут гарантировать убежище украинскому Борману, не являющемуся субъектом принятия решений и пытающемуся слишком дорого продать своё влияние на Зеленского.Украинцам сказали, и Трамп, и европейцы, что не против сохранить часть территории Украины как антироссийский плацдарм, но для этого Киев должен согласиться на территориальные уступки России, а Зеленский должен уйти в отставку, что предполагает также конец влияния Ермака на политику недорейха. Если Украина не согласится, то Запад не будет переживать из-за её полной ликвидации Россией, а найдёт иные способы давления на Москву с целью реализации своих долгосрочных глобальных планов."Рейхсляйтера" Ермака такой план Запада не устраивает так как не гарантирует ему не только продолжение карьеры главного коррупционера антироссийского "фронтира", но даже просто личную свободу и сохранение хотя бы части украденного.Поэтому Ермак готовит Зеленского к войне до последнего украинца, рассчитывая, что в конечном итоге у американцев сдадут нервы и в последний момент, когда российские танки окажутся на расстоянии прямого выстрела от украинского фюрербункера, с Запада придёт спасение. А чтобы ускорить разворот Запада в нужном направлении, Ермак готов на любую провокацию (затопление берлинского метро с тысячами гражданских и раненных, устроенное Гитлером и Борманом в последние дни в фюрербункере покажется детской шалостью, по сравнению с тем, что может попытаться организовать Ермак в тщетной попытке спастись).У Гитлера шансов спастись не было – его бы всё равно искали по всему миру, пока не убедились бы, что он мёртв. У Зеленского пока есть шанс отправить на политическую помойку Ермака, морально разоружиться перед Трампом и выговорить себе лично убежище в Лондоне в обмен на капитуляцию Украины на согласованных Россией и США условиях. Но он уныло и безвольно бредёт туда, куда гонит его Ермак. А украинский "рейхсляйтер" гонит своего фюрера прямиком к "героической гибели" на руинах защищавшейся до последнего столицы, надеясь, что Запад не допустит полного и очевидного разгрома Россией украинского недорейха.Но Запад допустит. У него слишком много проблем и втягиваться в прямое военной противостояние с Россией даже самые отъявленные ястребы не хотят. Конечно, никто не отменял фактор случайности (когда события выходят из-под контроля политиков), но шансов на то, что обострение удастся запустить при помощи украинской провокации всё меньше.Это не отменяет ни того, что Ермак (с помощью Буданова и наперегонки с ним) всё равно будет организовывать провокации, ни их готовности воевать до последнего украинца в надежде на чудо, которого не будет. Зажжённый майданом украинский пожар сам не потухнет, слишком он сильно разгорелся и может быть залит только кровью, большой кровью.О том, почему Трамп хочет долбиться перемирия - в статье Павла Котова "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной"

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запад, россия, украина, адольф гитлер, андрей ермак, владимир зеленский, сс, мнения