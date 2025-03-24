"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкГород Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Возможно, Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают американские специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Ранее в ходе телефонного разговора с Зеленским президент Дональд Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".
По мнению Фролова, не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно, указал эксперт.
"Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать?" — подчеркнул собеседник Украина.ру.
То есть чтобы купить эти атомные электростанции, президент США должен договариваться с американским бизнесом, которому это может быть интересно. Например, с Westinghouse (компания Westinghouse Electric Company — подразделение электротехнической компании Westinghouse Electric Corporation, отвечающее за ядерные реакторы. — Ред.), отметил Фролов.
"Чудесное заявление" об американских компетенциях звучит двояко, добавил он. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Америка не может похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию, указал Фролов.
"Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
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