https://ukraina.ru/20250324/1061983969.html

"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС

"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС - 24.03.2025 Украина.ру

"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС

Возможно, Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают американские специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов

2025-03-24T19:20

2025-03-24T19:20

2025-03-24T19:20

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Ранее в ходе телефонного разговора с Зеленским президент Дональд Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".По мнению Фролова, не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно, указал эксперт."Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать?" — подчеркнул собеседник Украина.ру.То есть чтобы купить эти атомные электростанции, президент США должен договариваться с американским бизнесом, которому это может быть интересно. Например, с Westinghouse (компания Westinghouse Electric Company — подразделение электротехнической компании Westinghouse Electric Corporation, отвечающее за ядерные реакторы. — Ред.), отметил Фролов."Чудесное заявление" об американских компетенциях звучит двояко, добавил он. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Америка не может похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию, указал Фролов."Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".

https://ukraina.ru/20250317/1061858081.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, westinghouse electric, атомная энергетика, атомная электростанция, аэс, электростанции, энергетика