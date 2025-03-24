"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС - 24.03.2025 Украина.ру
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"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС
"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС - 24.03.2025 Украина.ру
"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС
Возможно, Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают американские специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
2025-03-24T19:20
2025-03-24T19:20
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россия
дональд трамп
владимир зеленский
westinghouse electric
атомная энергетика
атомная электростанция
аэс
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Ранее в ходе телефонного разговора с Зеленским президент Дональд Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".По мнению Фролова, не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно, указал эксперт."Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать?" — подчеркнул собеседник Украина.ру.То есть чтобы купить эти атомные электростанции, президент США должен договариваться с американским бизнесом, которому это может быть интересно. Например, с Westinghouse (компания Westinghouse Electric Company — подразделение электротехнической компании Westinghouse Electric Corporation, отвечающее за ядерные реакторы. — Ред.), отметил Фролов."Чудесное заявление" об американских компетенциях звучит двояко, добавил он. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Америка не может похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию, указал Фролов."Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, westinghouse electric, атомная энергетика, атомная электростанция, аэс, электростанции, энергетика
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Westinghouse Electric, атомная энергетика, атомная электростанция, АЭС, электростанции, энергетика

"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС

19:20 24.03.2025
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкГород Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Возможно, Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают американские специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Ранее в ходе телефонного разговора с Зеленским президент Дональд Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".
По мнению Фролова, не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно, указал эксперт.
"Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать?" — подчеркнул собеседник Украина.ру.
То есть чтобы купить эти атомные электростанции, президент США должен договариваться с американским бизнесом, которому это может быть интересно. Например, с Westinghouse (компания Westinghouse Electric Company — подразделение электротехнической компании Westinghouse Electric Corporation, отвечающее за ядерные реакторы. — Ред.), отметил Фролов.
"Чудесное заявление" об американских компетенциях звучит двояко, добавил он. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Америка не может похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию, указал Фролов.
"Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".
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17 марта, 18:40
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