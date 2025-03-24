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Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона

Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона - 24.03.2025 Украина.ру

Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что... Украина.ру, 24.03.2025

2025-03-24T09:54

2025-03-24T09:54

2025-03-24T09:54

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Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику". Стоит напомнить, что ранее он сообщал о составе украинской делегации, в которую вошли эксперты в области энергетики и военные. На этот факт также обратил внимание находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своем Телеграм-канале он уточнил, что Зеленского в очередной раз не допустили на переговоры Украины и США. Кроме того, депутат усомнился в том, что на переговорах у Киева все шло отлично. По его словам, украинская сторона ничего на переговорах не решала, американцы просто указали им, где нужно поставить подписи.Уже в понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей России и США. Делегация РФ, в состав которой вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, уже прибыла в Эр-Рияд. Такой информацией поделился Карасин в комментарии агентству РИА Новости: "Да, мы долетели". Тем временем американское издание The New York Times и агентство Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам. Стоит отметить, что российский политолог Марат Баширов накануне сказал, что тема переговоров — новация американцев. Подробнее о его словах и других мнениях касательно переговоров — в публикации Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта.

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новости, украина, сша, россия, рустем умеров, владимир зеленский, александр дубинский, переговоры, верховная рада