Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона - 24.03.2025 Украина.ру
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Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона
Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона - 24.03.2025 Украина.ру
Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что... Украина.ру, 24.03.2025
2025-03-24T09:54
2025-03-24T09:54
новости
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россия
рустем умеров
владимир зеленский
александр дубинский
переговоры
верховная рада
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Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику". Стоит напомнить, что ранее он сообщал о составе украинской делегации, в которую вошли эксперты в области энергетики и военные. На этот факт также обратил внимание находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своем Телеграм-канале он уточнил, что Зеленского в очередной раз не допустили на переговоры Украины и США. Кроме того, депутат усомнился в том, что на переговорах у Киева все шло отлично. По его словам, украинская сторона ничего на переговорах не решала, американцы просто указали им, где нужно поставить подписи.Уже в понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей России и США. Делегация РФ, в состав которой вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, уже прибыла в Эр-Рияд. Такой информацией поделился Карасин в комментарии агентству РИА Новости: "Да, мы долетели". Тем временем американское издание The New York Times и агентство Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам. Стоит отметить, что российский политолог Марат Баширов накануне сказал, что тема переговоров — новация американцев. Подробнее о его словах и других мнениях касательно переговоров — в публикации Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта.
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новости, украина, сша, россия, рустем умеров, владимир зеленский, александр дубинский, переговоры, верховная рада
Новости, Украина, США, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, переговоры, Верховная Рада

Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона

09:54 24.03.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику".
"Цель [Владимира] Зеленского — обеспечить справедливый и долгосрочный мир для наших страны, народа и, соответственно, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы сделать эту цель реальностью", — заявил Умеров.
Стоит напомнить, что ранее он сообщал о составе украинской делегации, в которую вошли эксперты в области энергетики и военные. На этот факт также обратил внимание находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своем Телеграм-канале он уточнил, что Зеленского в очередной раз не допустили на переговоры Украины и США. Кроме того, депутат усомнился в том, что на переговорах у Киева все шло отлично.
"Скорее, все как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож", — отметил Дубинский.
По его словам, украинская сторона ничего на переговорах не решала, американцы просто указали им, где нужно поставить подписи.
Уже в понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей России и США. Делегация РФ, в состав которой вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, уже прибыла в Эр-Рияд. Такой информацией поделился Карасин в комментарии агентству РИА Новости: "Да, мы долетели".
Тем временем американское издание The New York Times и агентство Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Стоит отметить, что российский политолог Марат Баширов накануне сказал, что тема переговоров — новация американцев. Подробнее о его словах и других мнениях касательно переговоров — в публикации Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияРустем УмеровВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийпереговорыВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
09:54Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона
09:42Главное за ночь 24 марта
09:39Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта
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