Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
© Reuters
© Reuters
ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить российское приграничье от наскоков противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Пояс безопасности на границе с Украиной – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня, отметил эксперт. Этим российские военные уже занимаются к северу от Купянска, где идет сворачивание линии фронта вдоль границы, уточнил Анпилогов.
"Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Для этого надо как минимум брать Юнаковку, которая служила логистическим хабом для группировки вторжения ВСУ в Суджанский район, уверен Анпилогов, отметив, что сейчас любые варианты использования рельефа местности будут служить в пользу ВС РФ.
"Например, ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем", — сообщил эксперт.
И такого рода буферные зоны будут созданы вдоль всей границы с Украиной. Для российской армии это такая же большая и важная задача, как и освобождение Донбасса, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
14:29Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Владимировка и Басовка Сумской области Украины. Российские подразделения вышли с севера к пропускному пункту "Суджа" на границе. Об этом 24 марта сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале