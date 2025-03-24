https://ukraina.ru/20250324/1062006914.html

Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом

Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом - 24.03.2025 Украина.ру

Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом

ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить российское приграничье от наскоков противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-03-24T20:30

2025-03-24T20:30

2025-03-24T20:30

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Пояс безопасности на границе с Украиной – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня, отметил эксперт. Этим российские военные уже занимаются к северу от Купянска, где идет сворачивание линии фронта вдоль границы, уточнил Анпилогов. "Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Для этого надо как минимум брать Юнаковку, которая служила логистическим хабом для группировки вторжения ВСУ в Суджанский район, уверен Анпилогов, отметив, что сейчас любые варианты использования рельефа местности будут служить в пользу ВС РФ. "Например, ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем", — сообщил эксперт.И такого рода буферные зоны будут созданы вдоль всей границы с Украиной. Для российской армии это такая же большая и важная задача, как и освобождение Донбасса, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062006308.html

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