Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом - 24.03.2025 Украина.ру
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Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом - 24.03.2025 Украина.ру
Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить российское приграничье от наскоков противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-03-24T20:30
2025-03-24T20:30
новости
украина
россия
чернигов
алексей анпилогов
всу
санитарная зона
черниговская область
вс рф
наступление
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Пояс безопасности на границе с Украиной – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня, отметил эксперт. Этим российские военные уже занимаются к северу от Купянска, где идет сворачивание линии фронта вдоль границы, уточнил Анпилогов. "Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Для этого надо как минимум брать Юнаковку, которая служила логистическим хабом для группировки вторжения ВСУ в Суджанский район, уверен Анпилогов, отметив, что сейчас любые варианты использования рельефа местности будут служить в пользу ВС РФ. "Например, ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем", — сообщил эксперт.И такого рода буферные зоны будут созданы вдоль всей границы с Украиной. Для российской армии это такая же большая и важная задача, как и освобождение Донбасса, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, чернигов, алексей анпилогов, всу, санитарная зона, черниговская область, вс рф, наступление, граница, государственная граница, сумская область, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Чернигов, Алексей Анпилогов, ВСУ, санитарная зона, Черниговская область, ВС РФ, наступление, граница, государственная граница, Сумская область, СВО, Спецоперация

Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом

20:30 24.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить российское приграничье от наскоков противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Пояс безопасности на границе с Украиной – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня, отметил эксперт. Этим российские военные уже занимаются к северу от Купянска, где идет сворачивание линии фронта вдоль границы, уточнил Анпилогов.
"Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Для этого надо как минимум брать Юнаковку, которая служила логистическим хабом для группировки вторжения ВСУ в Суджанский район, уверен Анпилогов, отметив, что сейчас любые варианты использования рельефа местности будут служить в пользу ВС РФ.
"Например, ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем", — сообщил эксперт.
И такого рода буферные зоны будут созданы вдоль всей границы с Украиной. Для российской армии это такая же большая и важная задача, как и освобождение Донбасса, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
14:29
Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Владимировка и Басовка Сумской области Украины. Российские подразделения вышли с севера к пропускному пункту "Суджа" на границе. Об этом 24 марта сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале
 
НовостиУкраинаРоссияЧерниговАлексей АнпилоговВСУсанитарная зонаЧерниговская областьВС РФнаступлениеграницагосударственная границаСумская областьСВОСпецоперация
 
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20:37"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил
20:30Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
20:17Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
20:10Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
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