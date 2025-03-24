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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
Уголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-24T19:19
2025-03-24T19:19
2025-03-24T19:19
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Главным военным следственным управлением СК РФ по факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ (террористический акт; уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)."Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено", - сказано в официальном сообщении.В ведомстве заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев Также на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
https://ukraina.ru/20250223/1061297490.html
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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, обстрелы, кто
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, обстрелы, КТО
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
Уголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.