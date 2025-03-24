СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062016144.html
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
Уголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-24T19:19
2025-03-24T19:19
новости
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
обстрелы
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Главным военным следственным управлением СК РФ по факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ (террористический акт; уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)."Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено", - сказано в официальном сообщении.В ведомстве заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев Также на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
https://ukraina.ru/20250223/1061297490.html
россия
курская область
суджа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, обстрелы, кто
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, обстрелы, КТО

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области

19:19 24.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.
Главным военным следственным управлением СК РФ по факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ (террористический акт; уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
"Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено", - сказано в официальном сообщении.
В ведомстве заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ Покровске 22.02.2023
23 февраля, 17:11
Неизвестные устроили погром в храме Николая Чудотворца в подконтрольном ВСУ ПокровскеПогром в храме свящ. Николая Чудотворца в Покровске (Красноармейске) устроили неизвестные в ночью 22 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украинской Православной Церкви.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев
Также на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
 
НовостиРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСК РФВоенные преступленияобстрелыКТО
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил
20:30Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
20:17Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
20:10Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
20:00Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
19:54Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
19:45Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России
19:31СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
19:30Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова
19:20"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС
19:19СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
19:07Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган
18:48США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой
18:44Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
18:21Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
17:47Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
17:38ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
17:32Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа
17:18США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной
17:12В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
Лента новостейМолния