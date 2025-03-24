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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области - 24.03.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области

Уголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.

2025-03-24T19:19

2025-03-24T19:19

2025-03-24T19:19

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Главным военным следственным управлением СК РФ по факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ (террористический акт; уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)."Следствием установлено, что не позднее марта 2025 года военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области, который является объектом культурного наследия. В результате здание храма повреждено и частично разрушено", - сказано в официальном сообщении.В ведомстве заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев Также на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ

https://ukraina.ru/20250223/1061297490.html

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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, обстрелы, кто