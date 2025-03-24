https://ukraina.ru/20250324/1062013894.html

США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной

США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной - 24.03.2025 Украина.ру

США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной

В Саудовской Аравии США продолжают переговоры с Россией и Украиной. Заявленная цель Соединенных Штатов – окончание конфликта. Но для чего? Для спасения Киева

2025-03-24T17:18

2025-03-24T17:18

2025-03-24T17:18

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

стив уиткофф

вооруженные силы украины

нацгвардия

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Зачем Украина американцамТри года Украина отказывалась садиться за стол переговоров. После стамбульского казуса 2022-го, когда согласованный в общих чертах мирный план по воле западных хозяев Киева был отправлен в мусорное ведро, многое изменилось.Самое главное, что отличает ту ситуацию от нынешней – это реалии на земле, а также смена власти в Вашингтоне. За прошедшие годы народные республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонские области вошли в состав РФ, требованием Москвы, помимо прочих, стало признание российского статуса этих территорий.В США же за это время завершился очередной политический цикл: полусонную, но воинственно настроенную администрацию демократов сменила нахрапистая команда Дональда Трампа, которая решила сворачивать противостояние вокруг Украины.Причин этому много: плохой расклад в системе выгод и издержек при риске новой мировой войны, стремление перенести центр тяжести американской экспансии на другие регионы планеты, перераспределение денег на фоне внутренних проблем и т.д.Но не стоит заблуждаться, Украина нужна Америке. И нужна при этом не только как источник ресурсов и дополнительных доходов (о чем, конечно же, Трамп тоже позаботится), но и как инструмент своего воздействия на Россию и Европу.Главное тут было не перегнуть палку. Задача-максимум в виде хаотизации России, краха ее экономики, подрыва внутренней устойчивости, смены власти в Кремле и начала полураспада страны достигнута не была. Вероятность этого столь же мала и на ближайшую историческую перспективу.Таким образом, возникла угроза, что проигравшей стороной будет Киев и все описанные выше применительно к РФ процессы произойдут зеркально с Украиной. Вряд ли такого сценария можно было ожидать совсем скоро, определенный запас прочности у правящего там режима имеется, однако при игре в долгую картина для Владимира Зеленского вырисовывается не самая радужная.Даже если в результате переговорного процесса Украина как угроза для России будет погружена в спящий режим, через какой-то промежуток времени или при изменении тех или иных обстоятельств антироссийский украинский проект может быть снова переведен в режим активации.Западу глубоко индифферентна судьба украинцев, главное, чтобы это полуразрушенное и вымирающее государство выполняло функции, возложенные на него западными стратегами глобального переустройства мира.Мир без выборовСамое печальное для жителей Украины это то, что ровно то же самое отношение к ним испытывают и родные управленцы. Правящий на Украине режим оказался в сложном положении. С одной стороны, несмотря на всю риторику Трампа, сливать Украину и полностью бросать ее на произвол судьбы Штаты не намерены.С другой, именно Владимиру Зеленскому и следующим руководителям государства придется иметь дело с катастрофой, в которой уже пребывает эта страна, но вся глубина которой будет очевидна после того, как стихнут боевые действия.Восстановлением Украины западные партнеры Киева будут заниматься с куда меньшим энтузиазмом, нежели ее вооружением, да и вообще подпитывающий украинскую экономику западный финансовый поток в мирное время может быстро обмелеть до состояния небольшого ручейка.Война, к которой адаптировался режим, стала единственно возможной для него средой обитания. Если для страны дальнейшее продолжение войны рано или поздно будет означать гибель, то для Зеленского и выстроенной им коррумпированной властной конструкции война означает их дальнейшую жизнь, как политическую, так возможно и физическую.В этом сейчас главная задача Зеленского – удержаться у кормила власти даже в случае перемирия/мира.Как рассказал на днях в одном из интервью спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, украинское руководство согласилось на проведение выборов, которые должны были по закону пройти еще в прошлом году.Получается, что Зеленскому нужно сделать так, чтобы эти выборы выиграть. По опросам он сильно проигрывает экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, но это при условии, что тот выдвинет свою кандидатуру, что пока далеко не факт.На худой конец, выборы можно будет провести быстро и в каком-нибудь усеченном формате, отфильтровав список конкурентов, не допустив до голосования часть населения или же вовсе сделать все в онлайн-режиме или через массовые фальсификации.Предлоги могут быть разные: послевоенная разруха и чехарда, отъезд большого числа украинцев за границу, невозможность организовать выборы в прифронтовой полосе и т.д. Все это будет подано через ультрапатриотическую тотальную риторику о необходимости сплотиться вокруг Зеленского как единственного гаранта украинской "незалежности".В этой связи представляет интерес готовящееся принятие Верховной Радой законопроекта, по которому полномочия Нацгвардии для подавления массовых беспорядков будут расширены. Правоохранители смогут разгонять толпу при помощи огнестрела, слезоточивого газа и электрошокеров, а также смогут маркировать участников беспорядков краской и осуществлять наблюдение с помощью БПЛА.Все это может быть подготовкой к возможным волнениям по итогам выборов и по результатам переговоров с РФ и ресурсной сделки с США. Возникает лишь вопрос, насколько нынешнее украинское общество способно на протест. Если даже беспощадная массовая "бусификация" и последующая отправка украинцев на убой в течение этих трех лет не вызвали никакого сколько-нибудь заметного сопротивления, то что уж говорить о выборах.Тем временем выпестованная Зеленским элита продолжает цинично насмехаться над рядовыми украинцами. Депутат парламента от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк 24 марта в интервью заявил, что нет никакой проблемы, если дошкольные учреждения будут оставаться без отопления. В японских детских садах, дескать, это в порядке вещей, и дети там не болеют. Закаляться надо!Для чего Трампу нужна Запорожская АЭС и в чем заключается мастерство российской дипломатии - в материале издания Украина.ру Что начнется, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, нацгвардия, верховная рада, выборы