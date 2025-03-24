Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла - 24.03.2025 Украина.ру
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Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла
Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла - 24.03.2025 Украина.ру
Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла
Никакого военного смысла прорыв ВСУ в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Это же смехотворно, учитывая, что там горит украинская техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-24T21:01
2025-03-24T21:29
новости
украина
краснояружский район
белгородская область
владимир зеленский
всу
наступление
прорыв
сво
спецоперация
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Пока же киевский режим продолжает играть в пиар вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, считает эксперт.Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области"."Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – указал эксперт.На случай, если Зеленский не согласится, у США есть разные варианты: например, его могут просто "убрать", предположил Поликарпов. Может быть, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".
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новости, украина, краснояружский район, белгородская область, владимир зеленский, всу, наступление, прорыв, сво, спецоперация, техника, дональд трамп
Новости, Украина, Краснояружский район, Белгородская область, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, прорыв, СВО, Спецоперация, техника, Дональд Трамп

Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла

21:01 24.03.2025 (обновлено: 21:29 24.03.2025)
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Никакого военного смысла прорыв ВСУ в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Это же смехотворно, учитывая, что там горит украинская техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Пока же киевский режим продолжает играть в пиар вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, считает эксперт.
"Это же смехотворно. Учитывая, что украинская техника горит. Никакого военного смысла этот прорыв в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию", – подчеркнул Поликарпов.
Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области".
"Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – указал эксперт.
На случай, если Зеленский не согласится, у США есть разные варианты: например, его могут просто "убрать", предположил Поликарпов. Может быть, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".
17:12
В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
 
НовостиУкраинаКраснояружский районБелгородская областьВладимир ЗеленскийВСУнаступлениепрорывСВОСпецоперациятехникаДональд Трамп
 
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