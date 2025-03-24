Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла
21:01 24.03.2025 (обновлено: 21:29 24.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Никакого военного смысла прорыв ВСУ в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Это же смехотворно, учитывая, что там горит украинская техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Пока же киевский режим продолжает играть в пиар вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, считает эксперт.
"Это же смехотворно. Учитывая, что украинская техника горит. Никакого военного смысла этот прорыв в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию", – подчеркнул Поликарпов.
Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области".
"Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – указал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
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