https://ukraina.ru/20250324/1062018170.html

Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла

Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла - 24.03.2025 Украина.ру

Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла

Никакого военного смысла прорыв ВСУ в Краснояружский район не имеет. Это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Это же смехотворно, учитывая, что там горит украинская техника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-24T21:01

2025-03-24T21:01

2025-03-24T21:29

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Пока же киевский режим продолжает играть в пиар вроде атак на Белгородскую область и выдумывания списков пленных, считает эксперт.Вот на это, отметил историк, может давить российская пропаганда: "Ребята, у вашего руководства дела совсем плохи. Поэтому вас будут укладывать ради нескольких приграничных лесополос, чтобы заявить, что вы захватили кусок Белгородской области"."Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – указал эксперт.На случай, если Зеленский не согласится, у США есть разные варианты: например, его могут просто "убрать", предположил Поликарпов. Может быть, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".

https://ukraina.ru/20250324/1062013781.html

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новости, украина, краснояружский район, белгородская область, владимир зеленский, всу, наступление, прорыв, сво, спецоперация, техника, дональд трамп