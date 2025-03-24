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Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО

Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО - 24.03.2025 Украина.ру

Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО

Корреспондент российского издания "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно в понедельник, 24 марта, сообщило издание.

2025-03-24T20:17

2025-03-24T20:17

2025-03-24T20:17

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"Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж Федорчака вышел в эфир буквально накануне", - сказано в публикации.В редакции сообщили также, что подробности произошедшего уточняются.Больше новостей представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине

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новости, харьковская область, украина, сво, военкор, журналисты, журналистика, российские сми