Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО - 24.03.2025 Украина.ру
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Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО - 24.03.2025 Украина.ру
Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
Корреспондент российского издания "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно в понедельник, 24 марта, сообщило издание.
2025-03-24T20:17
2025-03-24T20:17
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"Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж Федорчака вышел в эфир буквально накануне", - сказано в публикации.В редакции сообщили также, что подробности произошедшего уточняются.Больше новостей представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
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новости, харьковская область, украина, сво, военкор, журналисты, журналистика, российские сми
Новости, Харьковская область, Украина, СВО, военкор, журналисты, журналистика, Российские СМИ

Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО

20:17 24.03.2025
 
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак / "Известия"
Корреспондент Известий Александр Федорчак / Известия
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Корреспондент российского издания "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно в понедельник, 24 марта, сообщило издание.
"Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж Федорчака вышел в эфир буквально накануне", - сказано в публикации.
В редакции сообщили также, что подробности произошедшего уточняются.
Больше новостей представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
 
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