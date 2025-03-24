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США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой
США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой - 24.03.2025 Украина.ру
США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой
Со 2 апреля США вводят пошлину в размере 25% на товары из стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом 24 марат заявил президент США Дональд Трамп
2025-03-24T18:48
2025-03-24T18:48
2025-03-24T18:48
новости
сша
венесуэла
дональд трамп
спецпошлины
пошлина
торговая война
нефть
газ
латинская америка
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Президент США анонсировал введение пошлины в своей соцсети Truth Social.Он сообщил также, что США продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов. При этом он отметил венесуэльцев, связанных с признанной в США террористической группировкой Tren de Aragua.Также 24 марта министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о прибытии в свою страну около 200 венесуэльских мигрантов, депортированных из США. До этого правительство Венесуэлы приостановило действие лицензии у нефтедобывающей компании Chevron.Тем временем стало известно, что Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел проблемную ситуацию в публикации Битва за ресурсы: новые тенденции в технике, политике и идеологии
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, венесуэла, дональд трамп, спецпошлины, пошлина, торговая война, нефть, газ, латинская америка, нелегалы
Новости, США, Венесуэла, Дональд Трамп, спецпошлины, пошлина, торговая война, нефть, газ, Латинская Америка, нелегалы
США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой
Со 2 апреля США вводят пошлину в размере 25% на товары из стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом 24 марат заявил президент США Дональд Трамп
Президент США анонсировал введение пошлины в своей соцсети Truth Social.
"Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года", - заявил Трамп.
Он сообщил также, что США продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов. При этом он отметил венесуэльцев, связанных с признанной в США террористической группировкой Tren de Aragua.
Также 24 марта министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о прибытии в свою страну около 200 венесуэльских мигрантов, депортированных из США. До этого правительство Венесуэлы приостановило действие лицензии у нефтедобывающей компании Chevron.