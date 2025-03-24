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США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой

США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой - 24.03.2025 Украина.ру

США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой

Со 2 апреля США вводят пошлину в размере 25% на товары из стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом 24 марат заявил президент США Дональд Трамп

2025-03-24T18:48

2025-03-24T18:48

2025-03-24T18:48

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Президент США анонсировал введение пошлины в своей соцсети Truth Social.Он сообщил также, что США продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов. При этом он отметил венесуэльцев, связанных с признанной в США террористической группировкой Tren de Aragua.Также 24 марта министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о прибытии в свою страну около 200 венесуэльских мигрантов, депортированных из США. До этого правительство Венесуэлы приостановило действие лицензии у нефтедобывающей компании Chevron.Тем временем стало известно, что Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел проблемную ситуацию в публикации Битва за ресурсы: новые тенденции в технике, политике и идеологии

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новости, сша, венесуэла, дональд трамп, спецпошлины, пошлина, торговая война, нефть, газ, латинская америка, нелегалы