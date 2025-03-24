Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки - 24.03.2025 Украина.ру
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Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки - 24.03.2025 Украина.ру
Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
Коллектив Каспийского трубопроводного консорциума решительно осуждает террористические атаки на объекты КТК. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении "О попытке нового террористического удара по объекту КТК"
2025-03-24T18:21
2025-03-24T18:21
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В заявлении со ссылкой на Минобороны РФ сказано, что 24 марта российской ПВО была отражена атака БПЛА на траектории расположения НПС "Кропоткинская" в Краснодарском крае. При этом обломки сбитого дрона упали вблизи железнодорожной станции Кавказская.До этого, 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подвергалась массированной террористической атаке семи БПЛА, которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами."19 марта 2025 года по указанию киевских властей была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кавказская", через которую посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК и соответственно отгрузка на Морском терминале компании в составе сорта CPC Blend", - сказано в заявлении.Там также отмечено, что грузоотправители нефти сдавали через станцию "Кавказская" в систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн т.В заявлении сказано, что сейчас КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская".Компания напомнила, что трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более 2/3 всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.Акционерами КТК являются Российская Федерация – 24%, МК "КТК Компани" (ООО) – 7%, АО НК "КазМунайГаз" – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.Минобороны России информировало об атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае Также на эту тему: Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
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новости, россия, краснодарский край, снг, всу, терроризм, энергетика, транзит, нефть, газ, казахстан, евразия, инфраструктура, переговоры, сво, международные отношения, бпла, беспилотники
Новости, Россия, краснодарский край, СНГ, ВСУ, терроризм, энергетика, транзит, нефть, газ, Казахстан, Евразия, инфраструктура, переговоры, СВО, международные отношения, БПЛА, беспилотники

Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки

18:21 24.03.2025
 
© cpc.ru
© cpc.ru
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Коллектив Каспийского трубопроводного консорциума решительно осуждает террористические атаки на объекты КТК. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении "О попытке нового террористического удара по объекту КТК"
В заявлении со ссылкой на Минобороны РФ сказано, что 24 марта российской ПВО была отражена атака БПЛА на траектории расположения НПС "Кропоткинская" в Краснодарском крае. При этом обломки сбитого дрона упали вблизи железнодорожной станции Кавказская.
До этого, 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подвергалась массированной террористической атаке семи БПЛА, которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.
"19 марта 2025 года по указанию киевских властей была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кавказская", через которую посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК и соответственно отгрузка на Морском терминале компании в составе сорта CPC Blend", - сказано в заявлении.
16:04
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Там также отмечено, что грузоотправители нефти сдавали через станцию "Кавказская" в систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн т.
"После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен", - констатировали в компании.
В заявлении сказано, что сейчас КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская".
"Таким образом, действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США, - сказано в документе. - Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде".
Компания напомнила, что трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более 2/3 всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.
17:38
ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской областиУкраинские беспилотники вечером 23 марта атаковали глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а 22 марта - газораспределительную станцию "Валуйки" в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Акционерами КТК являются Российская Федерация – 24%, МК "КТК Компани" (ООО) – 7%, АО НК "КазМунайГаз" – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.
Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Минобороны России информировало об атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
Также на эту тему: Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
 
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