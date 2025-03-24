https://ukraina.ru/20250324/1062015342.html

Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки

Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки - 24.03.2025 Украина.ру

Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки

Коллектив Каспийского трубопроводного консорциума решительно осуждает террористические атаки на объекты КТК. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении "О попытке нового террористического удара по объекту КТК"

2025-03-24T18:21

2025-03-24T18:21

2025-03-24T18:21

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В заявлении со ссылкой на Минобороны РФ сказано, что 24 марта российской ПВО была отражена атака БПЛА на траектории расположения НПС "Кропоткинская" в Краснодарском крае. При этом обломки сбитого дрона упали вблизи железнодорожной станции Кавказская.До этого, 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подвергалась массированной террористической атаке семи БПЛА, которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами."19 марта 2025 года по указанию киевских властей была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кавказская", через которую посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК и соответственно отгрузка на Морском терминале компании в составе сорта CPC Blend", - сказано в заявлении.Там также отмечено, что грузоотправители нефти сдавали через станцию "Кавказская" в систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 млн т.В заявлении сказано, что сейчас КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская".Компания напомнила, что трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более 2/3 всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.Акционерами КТК являются Российская Федерация – 24%, МК "КТК Компани" (ООО) – 7%, АО НК "КазМунайГаз" – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.Минобороны России информировало об атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае Также на эту тему: Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова

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