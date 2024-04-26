https://ukraina.ru/20240426/1054741316.html

США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico

США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico - 26.04.2024 Украина.ру

США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico

США намерены заключить с американскими фирмами контракты на сумму шесть миллиардов долларов на поставку вооружений и оборудования на Украину. Об этом 25 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников

2024-04-26T09:02

2024-04-26T09:02

2024-04-26T09:02

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Вашингтон вносит "последние штрихи" в один из крупнейших пакетов помощи Киеву, о котором может быть объявлено 26 апреля.В него, по словам источников газеты, войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и ракеты класса "воздух-воздух".Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины.Это означает, что правительство США заключит контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.

https://ukraina.ru/20240425/1054738446.html

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новости, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, пентагон, помощь