https://ukraina.ru/20250324/1062008611.html

"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил

"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил - 24.03.2025 Украина.ру

"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил

Дональд Трамп своим распоряжением прекратил финансирование "Голоса Америки" и Радио "Свобода" по причине того, что те несут в эфир разного рода левацкую чушь. Что можно на это сказать?

2025-03-24T20:37

2025-03-24T20:37

2025-03-24T20:37

мнения

леонид кучма

дональд трамп

виктор ющенко

радио свобода

ввс

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Решение неожиданное. Никто бы никогда не сказал, что это сделают сами американцы. После Холодной войны Liberty хотели прикрыть по причине того, что коммунизм почил в бозе. Но свершиться этому не дал тогдашний президент Чехословакии Вацлав Гавел. Он предоставил штаб-квартире радио бесплатную аренду в Праге.Но надо сказать, что обе радиостанции в годы застоя, в перестроечные годы сыграли свою роль, будучи для нас, советских интеллигентов, глотком свежего воздуха, чтобы там потом все не говорили. Конечно, сейчас легко говорить, что все эти радио медиа были обычным сборищем евреев-антисоветчиков, благодаря разлагающей деятельности которых распался Советский Союз. Мы же и наши родители воспринимали радиоголоса по-другому - как неотъемлемую часть советского быта 70-80-х годов.Я, будучи маленьким ребенком, помню, как мой отец слушал поздно вечером радиоголоса, закрывшись на кухне, а потом что-то пересказывал моей матери из услышанного. Запомнись его рассказы о каком-то Сахарове. Согласен ты был или нет с услышанным, но как человек, который должен был знать подноготную жизни в СССР, просто обязан был все это слушать. Тогда, если ты не писал об услышанном в тетрадках и не давал их читать посторонним, то Советской власти было пофиг, слушаешь ты радиоголоса или нет.Голоса в брежневскую эпоху сильно глушили, но в перестроечную прекратили. Все интеллигенты пристрастились к ним. В школе мы слушали только музыкальные программы Севы Новгородцева на ВВС. Слушателями радиоголосов лично я стал в эпоху горбачевской Перестройки."Голос Америки"* играл в нашей перестроечной жизни не очень большую роль. Всё, что припоминается, из его передач: это чтение Александром Солженицыным своего романа "Август Четырнадцатого". Прошло почти сорок лет, но до сих пор помню, что там было что-то о Государе, то бишь Николае II.Второе, что запомнилось, чтение Василием Аксеновым только вышедшего в свет его романа "В поисках грустного бэби". Из услышанного ничего не запомнил.А вот радио "Свобода" играло для моего поколения в ту пору наряду с перестроечной прессой просто чуть ли не педагогическую роль. Там вещали не просто эмигранты, а люди, иногда игравшие заметную роль в жизни той или иной страны бывшего СССР.Например, советский диссидент из Киева Владимир Малинкович вел, 12 лет живя в Мюнхене, на "Свободе" программу "СССР и национальный вопрос". После распада Советского Союза он вернулся в Киев. Принял активное участие в президентской избирательной кампании Леонида Кучмы, возглавив информационно-аналитический центр при штабе кандидата. Именно благодаря Малинковичу в избирательную программу второго президента Украины попал пункт о придании русскому статуса государственного языка. После избрания Кучмы недолгое время был его советником. До 2008 года, пока снова не эмигрировал в Германию, являлся одним из самых видных защитников русского языка на Украине. Так что антисоветчик не означает, что это этот человек еще и русофоб.Именно благодаря предложению Малинковича в 2002 году Леонид Кучма, понимая, что ни у кого нет шансов победить Виктора Ющенко в президентской гонке (тогда о Викторе Януковиче еще мало кто знал), предложил изменить статус Украины с президентско-парламентской республики на парламентско-президентскую, серьезно уменьшив полномочия президента. Раз нельзя победить будущего президента-националиста, то давайте уменьшим его полномочия. Эти изменения вступили в силу при президентстве Ющенко в 2006 году, когда премьером стал Янукович.Тогда в 2002 году Малинкович возглавил комиссию по проведению Конституционной реформы, а я был ее секретарем, чем горжусь.Все мы знаем Дмитрия Саймса, одного из ведущих программы "Большая игра" на "Первом канале". Советские же радиослушатели помнят программу родителей Саймса, который на самом деле, Симес – юристов Константина Михайловича Симеса и Дины Исааковны Каминской. Она называлась "Закон и общество".В ней даже однажды принял участие и будущий украинский телеведущий и человек, с которым я учился на философском факультете Киевского университета – Вячеслав Пиховшек. В эфире он тогда общался с Диной Исааковной.Лично на меня серьезное идеологическое и воспитательное значение произвели программы Бориса Парамонова "Русская Идея"/"Русские вопросы". Я их слушал не только в перестроечное время, но и все 90-е, пока они выходили (больше не слышал никого и ничего). Именно благодаря ему я сформировался как либеральный демократ. Единственное, как именно русский либеральный демократ.Парамонов притягивал своей эрудицией, зная всех от Шпенглера/Юнга/Фрейда/Сартрадо Шкловского/Бердяева/Шестова, умением драматически выстраивать свои философские радиопроповеди, неприятием социализма не под каким видом. Но самое главное – у него был гипнотический голос, один в один напоминавший голос лермонтоведа Ираклия Андронникова, у которого в 70-е были свои программы на центральном телевидении. Я даже с Парамоновым два раза разговаривал по телефону, потратив целых 50 долларов (для простых парней вроде меня в 90-е это были очень большие деньги). Мы даже хотели издать в Киеве книгу его философских эссе.Моей любовью к Парамонову как-то воспользовались два моих товарища – будущий директор одного из крутейших кинотеатров в Киеве – Антон Пугач, воевавший в нулевые за русский перевод иностранных фильмов, и Вадим Менжулин, будущий ведущий философ Киево-Могилянской академии. Они разыграли меня. Антон мог один в один имитировать чужие голоса. Он позвонил ко мне и убедил меня, что ко мне звонит лично Борис Парамонов и хочет со мной встретиться в квартире своего киевского друга на Русановке. Получив адрес, купив по дороге две бутылки вина, я понесся на встречу. Каким же было мое разочарование, когда я позвонил в нужную дверь, увидев в открывшемся дверном проеме смеющиеся рожи моих друзей.На "Свободе" начинал Савик Шустер, который в 2005 году стал автором и ведущим первого свободного посткучмовского ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, в котором все мы, киевские журналисты, принимали активное участие.Не будем забывать и о культурологических программах "Поверх барьеров", которые делали Петр Вайль и Александр Гинес, авторы бестселлера "60-е. Мир советского человека". У меня в 10-х была знакомая, периодически бывавшая в Нью-Йорке. Она была знакома с Генисом. Рассказывала, что тот, будучи в полном восторге от первого – оранжевого – майдана, даже начал изучать украинский язык.Но та эпоха закончилась, когда на территории пост-СССР начались свобода слова, и когда местные СМИ стали действовать оперативнее, чем зарубежные голоса. В общем-то, "Голос Америки" и Радио "Свобода"* можно было бы закрыть еще тридцать лет назад, ничего бы не изменилось.Их сегодняшнее закрытие Трампом, в общем-то, ничего не изменило в российском или в украинском медиа пространстве, так как все это представляло переживший самого себя реликт.Читайте также мнение Александра Чаленко Пять условий "Вечного мира" России с Украиной*Организация, признанная в РФ иноагентом

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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мнения, леонид кучма, дональд трамп, виктор ющенко, радио свобода, ввс